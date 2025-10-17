Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 17 Oct 2025 10:35 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Oct 2025 10:35 PM IST

    അന്തിമ സീറ്റ് വിഭജനമായില്ല; ‘ഇൻഡ്യ’യിൽ ആശയക്കുഴപ്പം, 48 പേ​രു​ടെ പ​ട്ടി​ക പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്

    അന്തിമ സീറ്റ് വിഭജനമായില്ല; ‘ഇൻഡ്യ’യിൽ ആശയക്കുഴപ്പം, 48 പേ​രു​ടെ പ​ട്ടി​ക പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്
    തേജസ്വി യാദവ്

    പ​ട്‌​ന​: ബി​ഹാ​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട തെ​ര​​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നു​ള്ള നാ​മ​നി​ർ​ദേ​ശ പ​ത്രി​ക സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള സ​മ​യം അ​വ​സാ​നി​ച്ച​പ്പോ​ഴും ഇ​ൻ​ഡ്യ സ​ഖ്യ​ത്തി​ൽ (മ​ഹാ​സ​ഖ്യം) ആ​ശ​യ​ക്കു​ഴ​പ്പം ബാ​ക്കി. ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് പ​ത്രി​ക സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സാ​ന ദി​വ​സം വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​യാ​യി​രു​ന്നു. ആ​ർ.​ജെ.​ഡി​യു​മാ​യ​ട​ക്കം സീ​റ്റ് വി​ഭ​ജ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം രാ​ത്രി വൈ​കി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് 48 പേ​രു​ടെ പ​ട്ടി​ക പു​റ​ത്തു​വി​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് രാ​ജേ​ഷ് റാം ​അ​ട​ക്കം മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. 61 സീ​റ്റു​ക​ൾ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന് ന​ൽ​കാ​ൻ ആ​ർ.​ജെ.​ഡി സ​മ്മ​തി​ച്ച​താ​യാ​ണ് സൂ​ച​ന. ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ​ത്രി​ക സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സാ​ന ദി​ന​മാ​യ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച​ക്ക​കം ചി​ത്രം തെ​ളി​യേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്.

    അ​തി​നി​ടെ, ബ​ച്ച്‍വാ​ര മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സും സി.​പി.​ഐ​യും പ​ത്രി​ക ന​ൽ​കി​യ​തോ​ടെ സ​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ‘സൗ​ഹൃ​ദ മ​ത്സ​ര’​ത്തി​ന് ക​ള​മൊ​രു​ങ്ങി. സി.​പി.​ഐ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യെ പി​ൻ​വ​ലി​ക്കാ​ൻ നീ​ക്കം തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. നി​ഷാ​ദ് സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ൽ സ്വാ​ധീ​ന​മു​ള്ള വി​കാ​സ്ശീ​ൽ ഇ​ൻ​സാ​ൻ പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ സ​മു​ന്ന​ത നേ​താ​വ് മു​കേ​ഷ് സ​ഹാ​നി മ​ത്സ​രി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​തും ഇ​ൻ​ഡ്യ സ​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ക​ല്ലു​ക​ടി വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചു. ആ​ർ.​ജെ.​ഡി മ​തി​യാ​യ സീ​റ്റു​ക​ൾ ന​ൽ​കാ​തെ ഒ​തു​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ് സ​ഹാ​നി​യു​ടെ പ​രാ​തി. ത​നി​ക്ക് പ​ക​രം സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ മ​ത്സ​രി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് സ​ഹാ​നി പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ലോ​ക്സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് മു​മ്പ് എ​ൻ.​ഡി.​എ സ​ഖ്യ​ത്തി​ൽ നി​ന്നെ​ത്തി​യ സ​ഹാ​നി ഇ​ത്ത​വ​ണ 60 സീ​റ്റാ​ണ് ആ​ദ്യം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്. പി​ന്നീ​ട് 40ഉം 20​ഉം ആ​യി ആ​വ​ശ്യം കു​റ​ച്ചു. ഒ​ടു​വി​ൽ 15 സീ​റ്റു​ക​ളും ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​ദ​വും ചോ​ദി​ച്ചു. 12 സീ​റ്റി​ന​പ്പു​റം ന​ൽ​കാ​നാ​കി​ല്ലെ​ന്ന് ആ​ർ.​ജെ.​ഡി നേ​താ​വ് തേ​ജ​സ്വ യാ​ദ​വും ക​ടു​പ്പി​ച്ച​തോ​ടെ സ​ഹാ​നി ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം സ​ഖ്യം വി​ടാ​ൻ ഒ​രു​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വ് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യു​​ടെ ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ൽ​പം ത​ണു​ത്തെ​ന്നാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ. ഇ​ൻ​ഡ്യ സ​ഖ്യ​ത്തി​ലെ സീ​റ്റ് വി​ഭ​ജ​ന​കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ഉ​ട​ൻ തീ​രു​മാ​ന​മാ​കു​മെ​ന്ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വ് ക​ന​യ്യ കു​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ്രചാരണത്തിൽ സജീവമായി എൻ.ഡി.എ

    പ​ട്ന: ബി​ഹാ​റി​ൽ ഇ​ൻ​ഡ്യ സ​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സീ​റ്റ് വി​ഭ​ജ​നം വൈ​കു​മ്പോ​ൾ, ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ഏ​റെ​ക്കു​റെ പ​രി​ഹ​രി​ച്ച് മു​ഴു​വ​ൻ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി എ​ൻ.​ഡി.​എ. മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന 101 സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ ബാ​ക്കി​യു​ള്ള 44 എ​ണ്ണ​ത്തി​ലെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. പ​തി​വു​പോ​ലെ പി​ന്നാ​ക്ക വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കി​യു​ള്ള പ​ട്ടി​ക​യാ​ണ് ജെ.​ഡി.​യു​വി​​ന്റേ​ത്. 74 സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പി​ന്നാ​ക്ക​ക്കാ​രാ​ണ്. നി​തീ​ഷി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന വോ​ട്ട്ബാ​ങ്കാ​യ കു​ർ​മി-​കു​ഷ്വാ​ഹ സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് 25 പേ​രു​ണ്ട്. നാ​ല് മു​സ്‍ലിം​ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണു​ള്ള​ത്. 22 പേ​ർ ഉ​ന്ന​ത ജാ​തി​ക്കാ​രാ​ണ്. ഒ​രാ​ൾ പ​ട്ടി​ക വ​ർ​ഗ​ക്കാ​ര​നും.

    101 സീ​റ്റി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന ബി.​ജെ.​പി ബാ​ക്കി​യു​ള്ള 18 പേ​രെ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​മി​ത് ഷാ​യു​ടെ​നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ്ര​ചാ​ര​ണം ​കൊ​ഴു​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ് പാ​ർ​ട്ടി. ചി​രാ​ഗ് പ​സ്വാ​ന്റെ എ​ൽ.​ജെ.​പി (രാം​വി​ലാ​സ്) 29ഉം ​ജി​ത​ൻ റാം ​മാ​ഞ്ചി​യു​ടെ എ​ച്ച്.​എ.​എ​മ്മും ഉ​പേ​ന്ദ്ര കു​ശ്‍വാ​ഹ​യു​ടെ ആ​ർ.​എ​ൽ.​എ​മ്മും ആ​റ്‍വീ​തം സീ​റ്റു​ക​ളി​ലും മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    അ​തി​നി​ടെ, ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​വും ഉ​പ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ സാ​മ്രാ​ട്ട് ചൗ​ധ​രി പ​ത്രി​ക സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ സ​ത്യ​വാ​ങ്മൂ​ല​ത്തി​ലെ പ്രാ​യ​വും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ യോ​ഗ്യ​ത​യും സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് വി​വാ​ദ​മു​യ​ർ​ന്നു. ചൗ​ധ​രി​ക്ക് 56 വ​യ​സ്സു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് സ​ത്യ​വാ​ങ്മൂ​ല​ത്തി​ലു​ള്ള​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​തി​ന് തെ​ളി​വേ​കു​ന്ന രേ​ഖ​ക​ൾ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യി​ട്ടി​ല്ല. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ യോ​ഗ്യ​ത​യും വ്യ​ക്ത​മ​ല്ല.

    TAGS:Bihar ElectionMahagatbandhan
