    date_range 1 Jun 2026 10:47 PM IST
    date_range 1 Jun 2026 10:47 PM IST

    ഏക സിവിൽകോഡ് നടപ്പാക്കാനൊരുങ്ങി മധ്യപ്രദേശ്

    ഭോ​പാ​ൽ: ഉ​ത്ത​രാ​ഖ​ണ്ഡി​നും ഗു​ജ​റാ​ത്തി​നും അ​സ​മി​നും പി​ന്നാ​ലെ ഏ​കീ​കൃ​ത സി​വി​ൽ​കോ​ഡ് ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങി മ​ധ്യ​പ്ര​ദേ​ശി​ലെ ബി.​ജെ.​പി സ​ർ​ക്കാ​റും. പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും മ​ത-​സാ​മൂ​ഹി​ക സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ​യും നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടി പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഏ​കീ​കൃ​ത സി​വി​ൽ​കോ​ഡ് ​ഉ​ട​ൻ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രു​മെ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി മോ​ഹ​ൻ യാ​ദ​വ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    പു​തു​താ​യി ആ​രം​ഭി​ച്ച വെ​ബ്സൈ​റ്റ് വ​ഴി പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ളും നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും സ്വീ​ക​രി​ക്കും. വി​ര​മി​ച്ച സു​പ്രീം കോ​ട​തി ജ​ഡ്ജി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ആ​റം​ഗ സ​മി​തി​യാ​വും ഏ​ക സി​വി​ൽ​കോ​ഡി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തേ​ണ്ട നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ മ​ത, സാ​മൂ​ഹി​ക നേ​താ​ക്ക​ളി​ൽ നി​ന്നും സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തും, ക​ര​ട് ബി​ല്ല് ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​തും.

    റി​ട്ട. ജ​സ്റ്റി​സ് ര​ഞ്ജ​ന പ്ര​സാ​ദ് ദേ​ശാ​യി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഘം ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ ക്യാ​മ്പ് ചെ​യ്ത് സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ എ​ല്ലാ വി​ഭാ​ഗ​ക്കാ​രി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ൾ തേ​ടി തു​ട​ങ്ങി​യ​താ​യി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. എ​ല്ലാ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലും സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന സം​ഘം, ഏ​കീ​കൃ​ത സി​വി​ൽ​കോ​ഡ് ക​ര​ട് ബി​ൽ ത​യാ​റാ​ക്കി സ​ർ​ക്കാ​റി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കും. ഇ​തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലേ​ക്കു​ള്ള നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളെ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റി​ൽ പ​ങ്കു​വെ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Madhya Pradeshuniforn civilcodeMohan Yadav
    News Summary - Madhya Pradesh gears up to implement Uniform Civil Code
