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    India
    Posted On
    date_range 8 Jun 2026 7:00 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Jun 2026 7:01 AM IST

    ജ​ന​ത്തെ പി​ഴി​ഞ്ഞ് എ​ണ്ണ​ക്ക​മ്പ​നി​ക​ൾ, എങ്ങനെ ജീവിക്കും?

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    മൂ​ന്നു​മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ പാചക വാതകത്തിന് കൂ​ടി​യ​ത് 89 രൂ​പ
    ജ​ന​ത്തെ പി​ഴി​ഞ്ഞ് എ​ണ്ണ​ക്ക​മ്പ​നി​ക​ൾ, എങ്ങനെ ജീവിക്കും?
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    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി/കൊച്ചി: ഇ​ന്ധ​ന വി​ല​ക്ക് പി​ന്നാ​ലെ പാ​ച​ക​വാ​ത​ക വി​ല​യും വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച​തോ​ടെ സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രു​ടെ ജീ​വി​തം ദു​രി​ത​പൂ​ർ​ണ്ണ​മാ​കു​ന്നു. 29 രൂ​പ​യു​ടെ ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ വ​ർ​ധ​ന​യോ​ടെ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ 14.2 കി​ലോ ഗാർഹിക സി​ലി​ണ്ട​റി​ന്റെ വി​ല 922 രൂ​പ​യി​ൽ​നി​ന്ന് 951 രൂ​പ​യി​ലെ​ത്തി. മൂ​ന്ന് മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ 89 രൂ​പ​യാ​ണ് കൂ​ട്ടി​യ​ത്.

    മാ​ർ​ച്ച് ഏ​ഴി​ന് സി​ലി​ണ്ട​റി​ന് 60 രൂ​പ വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. വി​ല​ക്ക​യ​റ്റ​ത്തി​ൽ ജ​ന​ജീ​വി​തം ​പൊ​റു​തി​മു​ട്ടു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് ഇ​രു​ട്ട​ടി​യാ​യി എ​ൽ.​പി.​ജി വി​ല അ​ടി​ക്ക​ടി ഉ​യ​രു​ന്ന​ത്.

    ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു മു​മ്പാ​ണ് വാ​ണി​ജ്യ സി​ലി​ണ്ട​റി​ന് 46 രൂ​പ കൂ​ട്ടി​യ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം ആ​ദ്യ​വും വാ​ണി​ജ്യ സി​ലി​ണ്ട​റി​ന് വി​ല കൂ​ട്ടി​യി​രു​ന്നു. അ​ന്ന് 993 രൂ​പ​യു​ടെ വ​ലി​യ വ​ര്‍ധ​ന​വാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്. ഹോ​ട്ട​ൽ, ഭ​ക്ഷ്യോ​ൽ​പാ​ദ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ൾ​പ്പെ​ടെ ക​ടു​ത്ത പ്ര​തി​ഷേ​ധം ഉ​യ​ർ​ന്നി​ട്ടും വി​ല കു​റ​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​യാ​റാ​യി​ട്ടി​ല്ല.

    പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ​ൻ യു​ദ്ധ​ത്തി​ന്‍റെ പേ​രു പ​റ​ഞ്ഞ് സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രു​ടെ ജീ​വി​തം ദു​സ്സ​ഹ​മാ​ക്കു​ന്ന കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ നീ​ക്ക​ത്തി​നെ​തി​രെ പ​ല കോ​ണു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും പ്ര​തി​ഷേ​ധം ഉ​യ​രു​ന്നു​ണ്ട്. ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ​യും മ​റ്റ് അ​വ​ശ്യ​സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വി​ല വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ ഇ​ട​ക്കി​ടെ​യു​ണ്ടാ​കു​ന്ന പാ​ച​ക​വാ​ത​ക വി​ല വ​ർ​ധ​ന​വ് കു​ടും​ബ ബ​ജ​റ്റു​ക​ളെ ത​കി​ടം മ​റി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ജീ​വി​തം ക​ടു​ത്ത പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലേ​ക്കാ​ണ് നീ​ങ്ങു​ന്ന​തെ​ന്നും വീ​ട്ട​മ്മ​മാ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

    വി​ല​ക്ക​യ​റ്റം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​രാ​ജ​യ​മാ​ണെ​ന്ന് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളെ പോ​ലെ​ത്ത​ന്നെ സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ആ​ഗോ​ള പെ​ട്രോ​ളി​യം വി​പ​ണി​യി​ലെ അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വ​വും വെ​ല്ലു​വി​ളി​യും മൂ​ലം ഇ​നി​യും വി​ല​ക്ക​യ​റ്റം ഉ​ണ്ടാ​കു​മോ​യെ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക​യി​ലാ​ണ് പ​ല​രും.

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​പ​ണി​യി​ൽ വി​ല കു​റ​യു​മ്പോ​ൾ അ​തി​ന്റെ ആ​നു​കൂ​ല്യം ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കാ​തെ വി​ല കൂ​ടു​മ്പോ​ൾ ഭാ​രം മു​ഴു​വ​ൻ സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രു​ടെ ത​ല​യി​ൽ കെ​ട്ടി​വെ​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് പ്ര​തി​പ​ക്ഷം വി​മ​ർ​​ശി​ക്കു​മ്പോ​ൾ, ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ നി​ര​ക്കി​ലാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പാ​ച​ക​വാ​ത​കം ന​ൽ​കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ന്യാ​യീ​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ.

    പൊ​തു​മേ​ഖ​ലാ എ​ണ്ണ​ക്ക​മ്പ​നി​ക​ൾ 2025-26 സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ മാ​ത്രം 77,280.65 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ വ​ൻ ലാ​ഭം നേ​ടി​യി​രി​ക്കെ, എ​ന്തി​നാ​ണ് വി​ല വ​ർ​ധ​ന​വെ​ന്ന് പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ചോ​ദി​ക്കു​ന്നു.

    പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളെ പി​ഴി​ഞ്ഞു​ഴി​ഞ്ഞ് സ​മ്പ​ന്ന​രാ​യ സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളു​ടെ ഖ​ജ​നാ​വ് നി​റ​ക്കു​ന്ന ‘ഇ​ൻ​ഫ്ലേ​ഷ​ൻ മാ​ൻ മോ​ദി’ വീ​ണ്ടും ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ചാ​ട്ട​വാ​റി​ന​ടി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ‘എ​ക്സി’​ൽ കു​റി​ച്ചു.

    പൊ​തു​മേ​ഖ​ലാ എ​ണ്ണ​ക്ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക് ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ലാ​ഭ​ത്തി​ൽ 130 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ വ​ർ​ധ​ന​വാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും ക​മ്പ​നി​ക​ൾ കൊ​ള്ള​ലാ​ഭം ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​മ്പോ​ൾ ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ക​ടു​ത്ത വി​ല​ക്ക​യ​റ്റ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ത​ള്ളി​വി​ടു​ന്ന​താ​ണോ ഭ​ര​ണ​മെ​ന്നും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് എം.​പി മ​നീ​ഷ് തി​വാ​രി ചോ​ദി​ച്ചു.

    വി​ല​ക്ക​യ​റ്റം കൊ​ണ്ട് ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​ടു​വൊ​ടി​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ മോ​ദി സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​വ​രു​ടെ വ​യ​റ്റ​ത്ത​ടി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ആം ​ആ​ദ്മി പാ​ർ​ട്ടി​യും വി​മ​ർ​ശി​ച്ചു. ആ​ഗോ​ള പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളു​ണ്ടാ​കു​മ്പോ​ൾ ദ​രി​ദ്ര​ർ ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​കു​ക​യും സ​മ്പ​ന്ന​ർ ത​ഴ​ച്ചു​വ​ള​രു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​ണ് ബി.​ജെ.​പി മാ​തൃ​ക​യെ​ന്ന് തൃ​ണ​മൂ​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ​രി​ഹ​സി​ച്ചു.

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    TAGS:fuel pricelpg priceLPG prices hikPublic Outrage
    News Summary - LPG Price Up Rs 89 in 3 Months, Public Outrage as Oil Firms Post Rs 77,280 Cr Profit
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