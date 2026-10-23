ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ന്യൂനമർദ്ദം രൂപപ്പെട്ടു; ഒക്ടോബർ 26ന് ചുഴലിക്കാറ്റായി ശക്തിപ്രാപിക്കും; പ്രദേശത്ത് കനത്ത ജാഗ്രതാനിർദ്ദേശം

ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ന്യൂനമർദ്ദം രൂപപ്പെട്ടു; ഒക്ടോബർ 26ന് ചുഴലിക്കാറ്റായി ശക്തിപ്രാപിക്കും; പ്രദേശത്ത് കനത്ത ജാഗ്രതാനിർദ്ദേശംtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപപ്പെട്ട ന്യൂനമർദ്ദം ഒക്ടോബർ 26-ന് രാവിലെയോടെ ചുഴലിക്കാറ്റായി ശക്തിപ്രാപിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് (ഐ.എം.ഡി) മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ചുഴലിക്കാറ്റ് ഭീഷണി ഉയർന്നതോടെ ഒഡീഷ, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സർക്കാരുകൾ മുൻകരുതൽ നടപടികൾ ഊർജ്ജിതമാക്കി.
വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെ 5:30-ഓടെ കിഴക്കൻ-മധ്യ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലും അതിനോട് ചേർന്നുള്ള തെക്കുകിഴക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലുമായാണ് ന്യൂനമർദ്ദം രൂപം കൊണ്ടതെന്ന് ഐ.എം.ഡി വിവരങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ച് ഒഡീഷ ദുരന്തനിവാരണ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.
സഞ്ചാരപഥവും തീവ്രതയും: ഒക്ടോബർ 26-ന് അതിതീവ്ര ചുഴലിക്കാറ്റിലേക്ക്
- തീവ്ര ന്യൂനമർദ്ദമായി മാറും: നിലവിൽ രൂപപ്പെട്ട ന്യൂനമർദ്ദം ഒക്ടോബർ 24-ഓടെ തീവ്രന്യൂനമർദ്ദമായി മാറും.
- ദിശ: തുടർന്ന് പടിഞ്ഞാറ്-വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ദിശയിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന സിസ്റ്റം ഒക്ടോബർ 25-ന് അതിതീവ്ര ന്യൂനമർദ്ദമായും, ഒക്ടോബർ 26 രാവിലെ പടിഞ്ഞാറൻ-മധ്യ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ വെച്ച് ചുഴലിക്കാറ്റായും രൂപാന്തരപ്പെടും.
- തീരത്തേക്ക്: കൂടുതൽ ശക്തി പ്രാപിക്കുന്ന ചുഴലിക്കാറ്റ് തുടർന്നുള്ള രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ വടക്കൻ ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, തെക്കൻ ഒഡീഷ തീരങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങാനാണ് സാധ്യത.
കനത്ത കാറ്റും മഴയും; മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ്
ന്യൂനമർദ്ദത്തിന്റെ സ്വാധീനഫലമായി ആൻഡമാൻ ദ്വീപുകൾ, തീരദേശ ഒഡീഷ, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, പശ്ചിമ ബംഗാളിന്റെ ഗംഗാ സമതല പ്രദേശങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഒക്ടോബർ 23 മുതൽ 25 വരെ നേരിയതോ മിതമായതോ ആയ മഴയ്ക്കും മോശം കാലാവസ്ഥയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ട്.
ഒക്ടോബർ 27 മുതൽ ഒഡീഷ, ആന്ധ്ര തീരങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 60 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും തുടർന്ന് കാറ്റിന്റെ വേഗത ഇനിയും വർധിക്കുമെന്നും ഐ.എം.ഡി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. നിലവിൽ കടലിൽ പോയിട്ടുള്ള മുഴുവൻ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും ഒക്ടോബർ 24 രാവിലെക്കകം തീരങ്ങളിൽ തിരിച്ചെത്തണമെന്ന് അധികൃതർ കർശന നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒഡീഷയിലെ തീരദേശ ജില്ലകളിൽ സർക്കാർ അടിയന്തര പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയതായി റവന്യൂ-ദുരന്ത നിവാരണ മന്ത്രി സുരേഷ് പൂജാരി അറിയിച്ചു.