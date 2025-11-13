Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 13 Nov 2025 11:04 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Nov 2025 11:04 PM IST

    കാ​ലിയായ ഇ​രു​മ്പു​പെ​ട്ടി​ക​ളു​മാ​യി ലോ​റി വോ​ട്ടെ​ണ്ണ​ൽ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലേ​ക്ക്; ചോദ്യങ്ങളുമായി ആർ.ജെ.ഡി

    കാ​ലിയായ ഇ​രു​മ്പു​പെ​ട്ടി​ക​ളു​മാ​യി ലോ​റി വോ​ട്ടെ​ണ്ണ​ൽ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലേ​ക്ക്; ചോദ്യങ്ങളുമായി ആർ.ജെ.ഡി
    പ​ട്ന: കാ​ലി​യാ​യ ഇ​രു​മ്പു​പെ​ട്ടി​ക​ളു​മാ​യി ലോ​റി അ​സ​മ​യ​ത്ത് വോ​ട്ടെ​ണ്ണ​ൽ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് വ​ന്ന​തി​ൽ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ആ​ർ.​​ജെ.​ഡി. ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ‘എ​ക്സ്’ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ വി​ഡി​യോ പ​ങ്കി​ട്ട് ആ​ർ.​​ജെ.​ഡി നി​ര​വ​ധി ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളു​ന്ന​യി​ച്ചു.

    മു​ൻ​കൂ​ർ അ​റി​യി​പ്പും സു​താ​ര്യ​ത​യും ഇ​ല്ലാ​തെ ഇ.​വി.​എം-​ലാ​ഡ​ൻ ട്ര​ക്ക് ജി​ല്ല ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം സ​സ​റാ​മി​​ലെ വോ​ട്ടെ​ണ്ണ​ൽ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ച​ത് എ​ന്തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ്? ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ക​ണ്ട​പ്പോ​ൾ ട്ര​ക്ക് ഡ്രൈ​വ​ർ അ​വ​രു​ടെ മു​ന്നി​ലേ​ക്ക് വ​രാ​തെ ഓ​ടി​പ്പോ​യ​ത് എ​ന്തി​നാ​ണ്? പു​ല​ർ​ച്ച ര​ണ്ടു​മ​ണി മു​ത​ൽ സി.​സി.​ടി.​വി കാ​മ​റ​ക​ൾ ഓ​ഫാ​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്തി​നാ​ണ്? എ​ന്നീ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ആ​ർ.​ജെ.​ഡി ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ​ത്.

    വോ​ട്ടെ​ണ്ണ​ൽ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലെ മു​ഴു​വ​ൻ ഫൂ​ട്ടേ​ജു​ക​ളും പു​റ​ത്തു​വി​ട​ണ​മെ​ന്നും ട്ര​ക്കി​നു​ള്ളി​ലെ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പ​റ​യ​ണ​മെ​ന്നും ആ​ർ.​ജെ.​ഡി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ബി​ഹാ​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഓ​ഫി​സ​​റോ​ടും മു​ഖ്യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു ക​മീ​ഷ​ണ​റോ​ടും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. വ​സ്തു​ത​ക​ൾ പു​റ​ത്തു​വ​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ‘വോ​ട്ട് ചോ​രി’ ത​ട​യാ​ൻ ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​മാ​യി വോ​ട്ടെ​ണ്ണ​ൽ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് മാ​ർ​ച്ച് ന​ട​ത്തു​മെ​ന്നും എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    കാ​ലി​യാ​യ ഇ​രു​മ്പു​പെ​ട്ടി​ക​ളു​മാ​യി ലോ​റി അ​സ​മ​യ​ത്ത് വോ​ട്ടെ​ണ്ണ​ൽ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് വ​ന്നു​വെ​ന്ന് രോ​ഹ്താ​സ് എ​സ്.​പി രോ​ഷ​ൻ കു​മാ​ർ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് ജി​ല്ല തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഓ​ഫി​സ​ർ കൂ​ടി​യാ​യ ജി​ല്ല മ​ജി​സ്ട്രേ​ട്ട് ചെ​നാ​രി അ​ഡി​ഷ​ന​ൽ ജി​ല്ല മ​ജി​സ്ട്രേ​ട്ടി​നോ​ട് വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം ​തേ​ടി.

    TAGS:Bihar ElectionRJD
