Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_right‘ശ്രീരാമൻ...
    India
    Posted On
    date_range 9 Oct 2025 11:51 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Oct 2025 11:51 AM IST

    ‘ശ്രീരാമൻ അയോധ്യയിലാണെങ്കിലും സാന്നിധ്യം എല്ലാ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ വീടുകളിലുമുണ്ടെന്ന്’ നിർമല സീതാരാമൻ

    text_fields
    bookmark_border
    ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംഗീതജ്ഞരുടെ പ്രതിമകൾ അനാച്ഛാദനം ചെയ്ത് ധന മന്ത്രിയും ​യോഗി ആദിത്യനാഥും
    ‘ശ്രീരാമൻ അയോധ്യയിലാണെങ്കിലും സാന്നിധ്യം എല്ലാ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ വീടുകളിലുമുണ്ടെന്ന്’ നിർമല സീതാരാമൻ
    cancel
    Listen to this Article

    ലക്നോ: ശ്രീരാമൻ അയോധ്യയിലാണെങ്കിലും ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ മുഴുവനും ശ്രീരാമൻ ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിലും മറ്റും ഉ​ണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര ധന മന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ. ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള മൂന്ന് സംഗീതജ്ഞരും സന്യാസിമാരുമായ പുരന്ദര ദാസ, ത്യാഗരാജ സ്വാമി, അരുണാചല കവി എന്നിവരുടെ പ്രതിമകൾ ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിനൊപ്പം ചേർന്ന് അനാച്ഛാദനം ചെയ്യവെയാണ് നിർമല സീതാരാമന്റെ പ്രസ്താവന.

    ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള നിരവധി തീർഥാടകർ എല്ലാ മാസവും അയോധ്യയിൽ രാമക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രാർഥനക്കായി സന്ദർശിക്കുന്നതിനാൽ, ഇന്ത്യയുടെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ കൂടുതൽ ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക എന്നതാണ് ഈ സംരംഭത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നു.

    തെഹ്‍രി ക്രോസിങ്ങിലെ ബൃഹസ്പതി കുണ്ടിൽ നടന്ന അനാച്ഛാദന ചടങ്ങിനിടെ രാമ മന്ദിറിൽ നടന്ന സമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയും ധനമന്ത്രിയും ശ്രീരാമനെ മുൻനിർത്തി രാജ്യത്തിന്റെ വടക്കും തെക്കും തമ്മിലുള്ള സമാനതകൾ ഉന്നയിച്ചു.

    രാമഭക്തി ദക്ഷിണേന്ത്യയുടെ സാംസ്കാരിക സത്തയിൽ എങ്ങനെ ഇഴചേർന്നിരിക്കുന്നുവെന്ന് കാണിക്കാൻ കേരളത്തിൽ നിന്നും തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിന്നുമുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ നിർമല ഉദ്ധരിച്ചു. ഹിന്ദി, ഭോജ്പുരി അല്ലെങ്കിൽ ബ്രജ് ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ് ശ്രീരാമൻ എന്ന് അർഥമി​ല്ലെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു.

    15-ാം നൂറ്റാണ്ടിനും 18-ാം നൂറ്റാണ്ടിനും ഇടയിൽ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ ഭാഷകളിൽ കർണാടക സംഗീതത്തിന്റെ സ്ഥാപനത്തിലും പരിണാമത്തിലും ഈ സംഗീതജ്ഞരിൽ ഓരോരുത്തരും പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചുവെന്ന് പ്രതിമകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ സൗകര്യമൊരുക്കിയതിന് മുഖ്യമന്ത്രി ആദിത്യനാഥിനോട് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Nirmala SitharamanSouth indiaLord RamYogi Adityanath
    News Summary - ‘Lord Ram in Ayodhya, but also in every South Indian home’: Sitharaman, CM Yogi unveil statues of 3 renowned musicians
    Similar News
    Next Story
    X