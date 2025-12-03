Begin typing your search above and press return to search.
    3 Dec 2025 10:50 PM IST
    3 Dec 2025 10:50 PM IST

    സിഗരറ്റിനും പുകയില ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍ക്കും എക്സൈസ് തീരുവ ചുമത്തുന്നതിനുള്ള ബിൽ ലോക്‌സഭ പാസാക്കി

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ജി.​എ​സ്.​ടി സെ​സി​ന് പ​ക​ര​മാ​യി സി​ഗ​ര​റ്റി​നും പു​ക​യി​ല ഉ​ല്‍പ​ന്ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കും തീ​രു​വ കൂ​ട്ടാ​ന്‍ വ്യ​വ​സ്ഥ ചെ​യ്യു​ന്ന കേ​ന്ദ്ര എ​ക്‌​സൈ​സ് ഭേ​ദ​ഗ​തി ബി​ല്ല് ലോ​ക്സ​ഭ പാ​സാ​ക്കി.

    പു​ക​യി​ല ഉ​ല്‍പ​ന്ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് തീ​രു​വ കൂ​ട്ടു​മ്പോ​ള്‍ അ​ധി​ക നി​കു​തി​ഭാ​ര​മു​ണ്ടാ​കി​ല്ലെ​ന്ന് ബി​ൽ ച​ർ​ച്ച​യു​ടെ മ​റു​പ​ടി പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ ധ​ന​മ​ന്ത്രി നി​ര്‍മ​ല സീ​താ​രാ​മ​ന്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​തൊ​രു പു​തി​യ നി​യ​മ​മോ അ​ധി​ക നി​കു​തി​യോ അ​ല്ല. ജി.​എ​സ്.​ടി​ക്ക് മു​മ്പു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന എ​ക്‌​സൈ​സ് തീ​രു​വ തി​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​വ​രി​ക മാ​ത്ര​മാ​ണ് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ഇ​തു​വ​ഴി പി​രി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ന്ന നി​കു​തി​വി​ഹി​ത​ത്തി​ൽ 41 ശ​ത​മാ​നം സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    പു​ക​യി​ല ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ക​ര്‍ഷ​ക​രു​ടെ​യും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ​യും ജീ​വ​നോ​പാ​ധി​യെ തീ​രു​വ വ​ർ​ധ​ന പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​ക്ക​രു​തെ​ന്ന് ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത് സം​സാ​രി​ച്ച അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. എ​ല്ലാ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും പു​ക​യി​ല ഉ​പ​യോ​ഗ മു​ക്തി​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ള്‍ തു​ട​ങ്ങ​ണ​മെ​ന്ന് ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ച ഡി.​എം.​കെ അം​ഗം ഡോ. ​ക​ലാ​നി​ധി പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​സം​സ്‌​കൃ​ത പു​ക​യി​ല​ക്ക് 60 മു​ത​ല്‍ 70 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ എ​ക്‌​സൈ​സ് തീ​രു​വ ചു​മ​ത്താ​നാ​ണ് ബി​ല്ലി​ലെ വ്യ​വ​സ്ഥ. ചു​രു​ട്ട് ഇ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് 1,000 എ​ണ്ണ​ത്തി​ന് 5,000 രൂ​പ​യോ 25 ശ​ത​മാ​ന​മോ ഏ​താ​ണോ കൂ​ടു​ത​ല്‍ അ​താ​യി​രി​ക്കും തീ​രു​വ. 65 മി​ല്ലി​മീ​റ്റ​ര്‍ നീ​ള​ത്തി​ലു​ള്ള സി​ഗ​ര​റ്റു​ക​ള്‍ക്ക് 1000 എ​ണ്ണ​ത്തി​ന് 2700 രൂ​പ​യും 65 മി​ല്ലി​മീ​റ്റ​റി​ന് മു​ക​ളി​ല്‍ 70 മി​ല്ലി​മീ​റ്റ​ര്‍ വ​രെ​യു​ള്ള​വ​ക്ക് 1000 എ​ണ്ണ​ത്തി​ന് 4500 രൂ​പ​യു​മാ​യി​രി​ക്കും തീ​രു​വ.



    TAGS:exciselok sabhaindia govtTobacco
