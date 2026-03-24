    Posted On
    date_range 24 March 2026 11:46 PM IST
    Updated On
    date_range 24 March 2026 11:46 PM IST

    ലോക്സഭക്ക് 816 അംഗങ്ങൾ, കേരളത്തിൽ എം.പിമാർ 30; മണ്ഡല പുനർനിർണയത്തിലൂടെ വനിത സംവരണത്തിന് കേന്ദ്രം

    പ്ര​തി​പ​ക്ഷ ക​ക്ഷി​ക​ളു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി അ​മി​ത് ഷാ
    അ​മി​ത് ഷാ

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: മ​ണ്ഡ​ല പു​ന​ർ നി​ർ​ണ​യ​ത്തി​ലൂ​ടെ ലോ​ക്‌​സ​ഭ​യി​ലെ അം​ഗ​ബ​ലം 816 ആ​ക്കി, വ​നി​ത​ക​ൾ​ക്ക് 33 ശ​ത​മാ​നം (273 സീ​റ്റു​ക​ൾ) സം​വ​ര​ണം ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള ബി​ല്ലു​ക​ളു​മാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ. ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ ഭേ​ദ​ഗ​തി എ​ന്ന നി​ല​ക്ക് പാ​സാ​ക്കാ​ൻ മൂ​ന്നി​ൽ ര​ണ്ട് ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള ബി​ല്ലു​ക​ളു​ടെ കാ​ര്യം ഏ​താ​നും പ്ര​തി​പ​ക്ഷ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​മാ​യി കേ​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി അ​മി​ത് ഷാ ​ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. മ​ണ്ഡ​ല പു​ന​ർ നി​ർ​ണ​യ​ത്തി​ൽ ദ​ക്ഷി​ണേ​ന്ത്യ​ക്ക് സീ​റ്റു​ക​ൾ കു​റ​യു​മെ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ നി​ല​വി​ലു​ള്ള​തി​ന്റെ 50 ശ​ത​മാ​നം സീ​റ്റു​ക​ൾ എ​ല്ലാ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി. അ​തോ​ടെ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ലോ​ക്സ​ഭാ എം.​പി​മാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം 30 ആ​കും.

    2011ലെ ​സെ​ൻ​സ​സ് അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യാ​ണ് മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​തി​രു​ക​ൾ പു​ന​ർ നി​ർ​ണ​യി​ക്കു​ക. ഇ​ത് ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ ക​ക്ഷി​ക​ളു​മാ​യി സം​സാ​രി​ച്ച് സ​മ​വാ​യ​ത്തി​ലെ​ത്തും. ഈ ​മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ വ​നി​താ സം​വ​ര​ണ നി​യ​മ​ത്തി​ൽ ഭേ​ദ​ഗ​തി വ​രു​ത്തേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. നി​യ​മ ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക്കാ​യി നി​ല​വി​ലെ സ​മ്മേ​ള​നം നീ​ട്ടു​ക​യോ പ്ര​ത്യേ​ക സ​മ്മേ​ള​നം വി​ളി​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യാ​നാ​ണ് സാ​ധ്യ​ത. സെ​ൻ​സ​സ് ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​ന്ന​തു​വ​രെ ഇ​തി​നു​വേ​ണ്ടി കാ​ത്തി​രി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ല്ലെ​ന്ന നി​ല​പാ​ടാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​റി​നു​ള്ള​ത്.

    നാ​രി​ശ​ക്തി വ​ന്ദ​ൻ അ​ധി​നി​യ​മ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി അ​മി​ത് ഷാ​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ലോ​ക്‌​സ​ഭാ സീ​റ്റു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം നി​ല​വി​ലെ 543ൽ ​നി​ന്ന് 816 ആ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശം ഉ​യ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു. 2029ലെ ​പൊ​തു തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് മു​ത​ൽ ലോ​ക്‌​സ​ഭാ സീ​റ്റ് വ​ർ​ധ​ന​യും വ​നി​താ സം​വ​ര​ണ​വും ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്നാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​തീ​ക്ഷ.

    TAGS:loksabhaReservationswomen'sLatest NewsKerala
    News Summary - Lok Sabha has 816 members, Kerala has 30 MPs; Centre for women's reservation through constituency re-delimitation
