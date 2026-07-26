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    India
    Posted On
    date_range 26 July 2026 10:36 AM IST
    Updated On
    date_range 26 July 2026 2:31 PM IST

    ബിരുദദാനച്ചടങ്ങിൽ തമിഴ്നാടിന്‍റെ സംസ്ഥാന ഗാനത്തിനുപകരം 'വന്ദേമാതരം' ആലപിക്കണം; രാജ്ഭവന്റെ നിർദ്ദേശത്തിനെതിരെ സംസ്ഥാനത്ത് പ്രതിഷേധം

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    ബിരുദദാനച്ചടങ്ങിൽ തമിഴ്നാടിന്‍റെ സംസ്ഥാന ഗാനത്തിനുപകരം വന്ദേമാതരം ആലപിക്കണം; രാജ്ഭവന്റെ നിർദ്ദേശത്തിനെതിരെ സംസ്ഥാനത്ത് പ്രതിഷേധം
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    ചെന്നൈ: തമിഴ്‌നാട്ടിലെ മനോന്മണീയം സുന്ദരനാർ സർവ്വകലാശാലയുടെ 33-ാമത് ബിരുദദാനച്ചടങ്ങിൽ സംസ്ഥാന ഗാനമായ 'തമിഴ് തായ് വാഴ്‌ത്തിന്' പകരമായി ദേശീയ ഗാനമായ 'വന്ദേമാതരം' ആദ്യം ആലപിക്കണമെന്ന രാജ്ഭവന്റെ നിർദ്ദേശത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ഉയരുന്നു. രാജ്ഭവന്റെ ഈ നീക്കത്തെ രൂക്ഷമായ ഭാഷയിലാണ് സി.പി.ഐ.എംമ്മും പട്ടാളി മക്കൾ കക്ഷിയും വിമർശിച്ചത്. ഇത്തരം ഉത്തരവുകൾ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സ്വയംഭരണാവകാശത്തിനും ഭരണഘടനാ അവകാശങ്ങൾക്കും മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണെന്ന് പാർട്ടി നേതാക്കൾ ആരോപിച്ചു.

    ജൂലൈ 28-ന് നടക്കാനിരിക്കുന്ന ബിരുദദാനച്ചടങ്ങിൽ തമിഴ് തായ് വാഴ്‌ത്തിന് പ്രഥമ പരിഗണന നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ തമിഴ്‌നാട് സർക്കാർ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്ന് സി.പി.ഐ.എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പി. ഷണ്മുഖവും പി.എം.കെ അധ്യക്ഷൻ അൻപുമണി രാമദാസും പ്രത്യേകം പ്രസ്താവനകളിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഗവർണറുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നുള്ള ഈ ഉത്തരവ് തമിഴ്‌നാടിന്റെ സംസ്ഥാന ഗാനത്തോടും അതിന്റെ രചയിതാവിനോടുമുള്ള വലിയ ആദരവില്ലായ്മ ആണെന്നും ഇരുവരും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    ഗവർണറുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നുള്ള കർശനമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ചടങ്ങിൽ ആദ്യം വന്ദേമാതരം ആലപിക്കുമെന്നും തുടർന്ന് ദേശീയഗാനമായ ജനഗണനമയും അതിനുശേഷമായിരിക്കും സംസ്ഥാന ഗാനമായ 'തമിഴ് തായ് വാഴ്‌ത്ത്' ആലപിക്കുകയെന്നും സർവ്വകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ എൻ. ചന്ദ്രശേഖർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഈ പ്രഖ്യാപനമാണ് തമിഴ്‌നാട്ടിലെ രാഷ്ട്രീയ മേഖലയിൽ വലിയ വിവാദം സൃഷ്ടിച്ചത്. ഗവർണറുടെ ഓഫീസ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അധികാരങ്ങളിൽ കൈകടത്തുകയാണെന്നും തമിഴ് ഭാഷാഭിമാനത്തെ അധിക്ഷേപിക്കുകയാണെന്നും വിവിധ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ ആരോപിച്ചു.

    സുപ്രസിദ്ധ തമിഴ് കവിയും എഴുത്തുകാരനുമായ മനോന്മണീയം സുന്ദരം പിള്ളയാണ് തമിഴ് തായ് വാഴ്‌ത്ത് രചിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സർവ്വകലാശാലയിൽ തന്നെ സംസ്ഥാന ഗാനത്തിന് മൂന്നാം സ്ഥാനം നൽകുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും അൻപുമണി രാമദാസ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. യൂണിയൻ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സർവ്വകലാശാല വൈസ് ചാൻസലറെയും ഗവർണറുടെ ഓഫീസിനെയും അദ്ദേഹം കടുത്ത ഭാഷയിൽ വിമർശിച്ചു. ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ജൂലൈ 9-ന് ഇറക്കിയ പുതിയ വ്യക്തത അനുസരിച്ച് സംസ്ഥാന ഗാനമാണ് ആദ്യം ആലപിക്കേണ്ടതെന്നും അതിനുശേഷം മാത്രമാണ് മറ്റ് ഗാനങ്ങൾ ആലപിക്കേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.

    ഗവർണറുടെ സർക്കുലർ പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന വൈസ് ചാൻസലറുടെ മുന്നറിയിപ്പ് സർവ്വകലാശാലകളുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഗവർണർ നടത്തുന്ന അനാവശ്യമായ ഇടപെടലാണെന്ന് സി.പി.ഐ.എം നേതാവ് ഷണ്മുഖം ആരോപിച്ചു. വന്ദേമാതരത്തിലെ ചില വരികൾ നിർബന്ധമാക്കുന്നത് വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും രാജ്യത്തിന്റെ മതേതരത്വത്തിനും വിരുദ്ധമാണെന്നും പാർട്ടി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ തമിഴ്‌നാട് സർക്കാർ നോക്കിനിൽക്കാതെ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്നും ജൂലൈ 28-ലെ ചടങ്ങിൽ 'തമിഴ് തായ് വാഴ്‌ത്ത്' തന്നെ ആദ്യം ആലപിക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

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    TAGS:CPIMVande MataramConvocationManonmaniam Sundaranar UniversityPMK
    News Summary - Lok Bhavan direction to Vande Mataram at convocation
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