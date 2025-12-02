Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightകേരളത്തിലെ എസ്.ഐ.ആർ...
    India
    Posted On
    date_range 2 Dec 2025 12:18 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Dec 2025 12:18 AM IST

    കേരളത്തിലെ എസ്.ഐ.ആർ മാറ്റിവെക്കരുതെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ സുപ്രീംകോടതിയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    കേരളത്തിലെ എസ്.ഐ.ആർ മാറ്റിവെക്കരുതെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ സുപ്രീംകോടതിയിൽ
    cancel
    Listen to this Article

    ന്യൂഡൽഹി: തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാരണം കേരളത്തിലെ പ്രത്യേക വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണം (എസ്.ഐ.ആർ) മാറ്റിവെക്കണമെന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ ഹരജികൾ തള്ളണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ സുപ്രീംകോടതിയിൽ എതിർ സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിച്ചു. തെരഞ്ഞെഞ്ഞടുപ്പും എസ്.ഐ.ആറും ഒരേസമയം നടത്തുന്നതിൽ ഭരണപരമായ തടസ്സമില്ലെന്നും സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ ഇതിൽ ആക്ഷേപമൊന്നും ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ലെന്നും സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.

    എസ്.ഐ.ആർ മാറ്റിവെക്കുന്നത് ഭരണഘടനാപരവും നിയമപരവുമായ കടമകളുടെ ലംഘനമാണെന്നും സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ പറയുന്നു. കണ്ണൂരിൽ ബി.എൽ.ഒ ആയിരുന്ന അനീഷ് ജോർജിന്റെ മരണം രാഷ്ട്രീയവത്കരിക്കുകയാണ്. ജോലി സമ്മർദം കാരണമാണ് ആത്മഹത്യയെന്ന് തെളിയിക്കാൻ ഒരു രേഖയുമില്ല.

    സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷ​െന്റ അധ്യക്ഷതയിൽ നവംബർ അഞ്ചിന് നടന്ന കലക്ടർമാരുടെ യോഗത്തിൽ രണ്ട് പ്രക്രിയകളും സുഗമമായി നടത്താൻ കഴിയുമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകി. കേരളത്തിൽ ഏകദേശം 5.5 ലക്ഷം സർക്കാർ ജീവനക്കാരിൽ 25,468 ഉദ്യോഗസ്ഥരെ മാത്രമാണ് ബൂത്ത് ലെവൽ ഓഫിസർമാരായി (ബി.എൽ.ഒ) നിയമിച്ചിട്ടുള്ളത്. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് 1,76,000 ജീവനക്കാരെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചുമതലയുള്ള ബി.എൽ.ഒമാരെ മാറ്റി പകരം നിയമിക്കാൻ കലക്ടർമാർക്ക് അധികാരമുണ്ടെന്നും സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ പറയുന്നു.

    തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിനെ ബാധിക്കാതെ എസ്.ഐ.ആർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷനും സുപ്രീംകോടതയിൽ സത്യവാങ്മൂലം നൽകി. തെഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് എസ്.ഐ.ആർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കരുതെന്ന് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ പറയുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Local Body ElectionSIRLatest NewsKerala
    News Summary - Local body polls in Kerala will not be disturbed by SIR
    Similar News
    Next Story
    X