    India
    Posted On
    14 Nov 2025 7:00 AM IST
    Updated On
    14 Nov 2025 7:00 AM IST

    'വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രത്തിലെ സി.സി ടി.വി ഓഫാക്കി, എല്ലാവരും ഉറക്കത്തിലായ നേരത്ത് പുലർച്ച മൂന്നിന് വലിയ ഇരുമ്പുപെട്ടികളുമായി ലോറിയെത്തി, നടന്നത് വൻ അട്ടിമറി ശ്രമം'

    text_fields
    bookmark_border
    വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രത്തിലെ സി.സി ടി.വി ഓഫാക്കി, എല്ലാവരും ഉറക്കത്തിലായ നേരത്ത് പുലർച്ച മൂന്നിന് വലിയ ഇരുമ്പുപെട്ടികളുമായി ലോറിയെത്തി, നടന്നത് വൻ അട്ടിമറി ശ്രമം
    cancel

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഇ​ന്ന് ന​ട​ക്കാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന ബി​ഹാ​ർ നി​യ​മ​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്റെ വോ​ട്ടെ​ണ്ണ​ലി​ന് പി​രി​മു​റു​ക്ക​മേ​റ്റി വോ​ട്ടെ​ണ്ണ​ൽ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി വ​ലി​യ ഇ​രു​മ്പു​പെ​ട്ടി​ക​ളു​മാ​യി വ​ന്ന ഇ​രു​മ്പു ട്ര​ക്ക് ആ​ർ.​ജെ.​ഡി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ പി​ടി​കൂ​ടി.

    വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച ര​ണ്ടി​ന് വോ​ട്ടെ​ണ്ണ​ൽ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലെ സി.​സി ടി.​വി കാ​മ​റ​ക​ൾ ഓ​ഫ് ആ​ക്കി​യ ശേ​ഷം സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യും ഏ​ജ​ന്റു​മാ​രെ​യും അ​റി​യി​ക്കാ​തെ പെ​ട്ടി​ക​ൾ നി​റ​ച്ച ലോ​റി വ​ന്ന​ത് വോ​ട്ടു​യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ മാ​റ്റി​വെ​ക്കാ​നാ​ണെ​ന്നാ​രോ​പി​ച്ച് ആ​ർ.​ജെ.​ഡി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ പാ​തി​രാ​വി​ൽ വ​ൻ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​മൊ​രു​ക്കി. ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ വോ​ട്ടു​ചോ​രി (വോ​ട്ടു​കൊ​ള്ള) ത​ട​യാ​ൻ വോ​ട്ടെ​ണ്ണ​ൽ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​​ലേ​ക്ക് ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​മാ​യി മാ​ർ​ച്ച് ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന് ആ​ർ.​ജെ.​ഡി നേ​താ​ക്ക​ൾ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. ബി​ഹാ​ർ ഒ​ന്നാം ഘ​ട്ട വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പി​ൽ വോ​ട്ടു ചെ​യ്ത​തി​ന്റെ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് വി​വി​പാ​റ്റ് സ്ലി​പ്പു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​നു ​ശേ​ഷ​മാ​ണ് ഇ​രു​മ്പു​പെ​ട്ടി​ക​ളു​മാ​യി പാ​തി​രാ​വി​ൽ ലോ​റി വോ​ട്ടെ​ണ്ണ​ൽ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് വ​ന്ന​ത്.

    വോ​ട്ടെ​ണ്ണ​ൽ സ​മ​യ​ത്ത് ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ൾ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ന്നും എ​ന്നാ​ൽ, അ​തി​നു മു​മ്പേ അ​ട്ടി​മ​റി ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ടന്നെ​ന്നും ബി​ഹാ​റി​ന്റെ ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വ് കൃ​ഷ്ണ അ​ല്ലാ​വു​രു കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    വ​ലി​യ ഇ​രു​മ്പു​പെ​ട്ടി​ക​ളു​മാ​യി ലോ​റി എ​ല്ലാ​വ​രും ഉ​റ​ക്ക​ത്തി​ലാ​യ നേ​ര​ത്ത് പു​ല​ർ​ച്ച മൂ​ന്നി​ന് സി.​സി ടി.​വി കാ​മ​റ​ക​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ര​ഹി​ത​മാ​ക്കി സാ​സ​റാ​മി​ൽ ഇ.​വി.​എം സൂ​ക്ഷി​ച്ച സ്ട്രോ​ങ് റൂ​മി​ന് മു​ന്നി​ലെ​ത്തി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് സം​ഘ​ർ​ഷാ​വ​സ്ഥ​യു​ണ്ടാ​യ​ത്. അ​തി​ന് ഒ​രു മ​ണി​ക്കൂ​ർ മു​മ്പേ ​സ്ട്രോ​ങ് റൂ​മി​ന് മു​ന്നി​ലെ സി.​സി ടി.​വി​ക​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ര​ഹി​ത​മാ​യ​തോ​ടെ വോ​ട്ടു​യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ മാ​റ്റി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​മാ​ണെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ച്ച് ആ​ർ.​ജെ.​ഡി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളും നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് ആ​ർ.​ജെ.​ഡി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും വോ​ട്ടെ​ണ്ണ​ൽ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലെ​ത്തി.

    ‘വോ​ട്ട് ചോ​ർ ഗ​ദ്ദീ ഛോഡ്’ ​മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി പു​ല​ർ​ച്ച മൂ​ന്നി​ന് ലോ​റി വ​ള​ഞ്ഞ ആ​ർ.​ജെ.​ഡി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം വി​ളി​ക​ളു​മാ​യി ലോ​റി പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് വി​ഡി​യോ പ​ക​ർ​ത്തി സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. സം​ഘ​ർ​ഷാ​വ​സ്ഥ അ​റി​ഞ്ഞ് രോ​ഹ്താ​സ് ജി​ല്ല മ​ജി​സ്ട്രേ​ട്ടും ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് സൂ​പ്ര​ണ്ടും സം​ഭ​വ സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി.



