Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightലാ ലാ ലാൻഡിൽ...
    India
    Posted On
    date_range 26 Feb 2026 11:10 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Feb 2026 11:10 AM IST

    ലാ ലാ ലാൻഡിൽ താമസിക്കുന്നു: ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ പാകിസ്താനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ഇന്ത്യ

    text_fields
    bookmark_border
    ലാ ലാ ലാൻഡിൽ താമസിക്കുന്നു: ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ പാകിസ്താനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ഇന്ത്യ
    cancel
    camera_alt

    Nations Human Rights Council


    ജനീവ: ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ മനുഷ്യാവകാശ കൗൺസിലിന്റെ 61-ാമത് സെഷനിൽ പാകിസ്താനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനം നടത്തി ഇന്ത്യ.

    കശ്മീർ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാകിസ്ഥാൻ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങളാണ് ഇന്ത്യ നിരസിച്ചത്.

    ജമ്മു കശ്മീർ ഇന്ത്യയുടെ അവിഭാജ്യവുമായ ഘടകമാണ്. അത് അന്നും ഇന്നും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യൻ പ്രദേശങ്ങൾ നിയമവിരുദ്ധമായി കൈവശപ്പെടുത്തിയതാണ് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണം .

    ജനങ്ങൾ ഭീകരതയെ തള്ളിക്കളയുകയും വികസനത്തെ തെരഞ്ഞെടുത്തതിന്‍റെയും സൂചനയാണ് കശ്മീരിലെ സമീപകാല തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ തെളിയിച്ചതെന്നും മേഖലയെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ പാകിസ്ഥാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായും യു.എന്നിലെ ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധി പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Jammu and KashmirlandIndia
    News Summary - Living in La La Land: India Rebuts Pakistan at UN Over J&K Remarks
    Similar News
    Next Story
    X