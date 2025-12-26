Begin typing your search above and press return to search.
    India
    Posted On
    date_range 26 Dec 2025 10:56 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Dec 2025 10:56 PM IST

    ജനസംഖ്യ പട്ടിക വഴി ശേഖരിച്ച രാജ്യത്തെ 119 കോടി ജനങ്ങളുടെ കുടുംബവിവരങ്ങൾ നാറ്റ്ഗ്രിഡിലേക്ക്

    ജനസംഖ്യ പട്ടിക വഴി ശേഖരിച്ച രാജ്യത്തെ 119 കോടി ജനങ്ങളുടെ കുടുംബവിവരങ്ങൾ നാറ്റ്ഗ്രിഡിലേക്ക്
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ദേ​ശീ​യ പൗ​ര​ത്വ പ​ട്ടി​ക(​എ​ൻ.​ആ​ർ.​സി) ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ആ​ദ്യ പ​ടി​യാ​യി ത​യാ​റാ​ക്കി​യ ദേ​ശീ​യ ജ​ന​സം​ഖ്യാ പ​ട്ടി​ക (എ​ൻ.​പി.​ആ​ർ) വ​ഴി ശേ​ഖ​രി​ച്ച രാ​ജ്യ​ത്തെ 119 കോ​ടി ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​ടും​ബ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ര​ഹ​സ്യാ​ന്വേ​ഷ​ണ, സു​ര​ക്ഷാ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ​ക്കും വി​വ​ര കൈ​മാ​റ്റ​ത്തി​നു​ണ്ടാ​ക്കി​യ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ്ലാ​റ്റ്ഫോ​മാ​യ ‘നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് ഗ്രി​ഡ്’(​നാ​റ്റ്ഗ്രി​ഡ്)​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    നേ​ര​ത്തെ 10 കേ​ന്ദ്ര ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ​ക്ക് മാ​ത്രം പ്ര​വേ​ശി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മാ​യി​രു​ന്ന ‘നാ​റ്റ്ഗ്രി​ഡ്’ ഇ​പ്പോ​ൾ ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് സൂ​പ്ര​ണ്ട് റാ​ങ്ക് തൊ​ട്ടു​ള്ള ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കെ​ല്ലാം പ്രാ​പ്യ​മാ​ക്കി​യ​തി​നി​ട​യി​ലാ​ണ് എ​ൻ.​പി.​ആ​റി​ലെ ഡേ​റ്റ​ക​ൾ കൂ​ടി അ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. മും​ബൈ ഭീ​ക​രാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് ര​ഹ​സ്യാ​ന്വേ​ഷ​ണ, സു​ര​ക്ഷാ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ഏ​കീ​കൃ​ത ഡേ​റ്റാ​ബേ​സി​നാ​യി ആ​രം​ഭി​ച്ച വി​വ​ര കൈ​മാ​റ്റ പ്ലാ​റ്റ് ഫോ​മാ​യ നാ​റ്റ്ഗ്രി​ഡാ​ണ് പൊ​ലീ​സും അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളും പൊ​തു - സ്വ​കാ​ര്യ ഡേ​റ്റ ശേ​ഖ​ര​ണ​ത്തി​നാ​യി ഇ​പ്പോ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    വ്യ​ക്തി​ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം കു​ടും​ബ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടി ചേ​ർ​ക്കും

    ഒ​രു പൗ​ര​ന്റെ ആ​ധാ​ർ, പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ട്, ​ഡ്രൈ​വി​ങ് ലൈ​സ​ൻ​സ്, വാ​ഹ​ന ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ, വി​മാ​ന യാ​ത്ര വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ, ബാ​ങ്ക് രേ​ഖ​ക​ൾ, ഫാ​സ്ടാ​ഗ്, ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രു​ടെ​യും വി​ദേ​ശി​ക​ളു​ടെ​യും യാ​ത്രാ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ, റെ​യി​ൽ​വേ വ​ഴി യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ, വ്യ​ക്തി​ക​ളു​ടെ സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലെ പോ​സ്റ്റു​ക​ളും അ​വ​യു​ടെ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലു​ക​ളും, ധ​ന​കാ​ര്യ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് യൂ​നി​റ്റ് ന​ൽ​കു​ന്ന സം​ശ​യാ​സ്പ​ദ ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളെ കു​റി​ച്ചു​ള്ള റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം ശേ​ഖ​രി​ച്ചു വെ​ക്കു​ന്ന ‘നാ​റ്റ്ഗ്രി​ഡ്’ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ്ലാ​റ്റ്ഫോം സം​സ്ഥാ​ന പൊ​ലീ​സും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് മ​ന്ത്രാ​ല​യം ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശം.

    എ​ൻ.​പി.​ആ​റി​ൽ ശേ​ഖ​രി​ച്ച വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ നാ​റ്റ്ഗ്രി​ഡു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​​തോ​ടെ സം​ശ​യ​നി​ഴ​ലി​ലു​ള്ള ഒ​രു വ്യ​ക്തി​യു​ടെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ലെ എ​ല്ലാ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വി​ശ​ദ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും ശേ​ഖ​രി​ക്കാ​ൻ പൊ​ലീ​സി​ന് ക​ഴി​യും.

    ഒ​രു കേ​സ് പോ​ലു​മി​ല്ലാ​ത്ത പൗ​ര​ന്റെ​യും ഏ​റ​ക്കു​റെ എ​ല്ലാ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന ഡേ​റ്റ പൊ​ലീ​സും സു​ര​ക്ഷാ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളും കൈ​വ​ശ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ സ്വ​കാ​ര്യ​ത​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​ഷ​യ​മി​ല്ലേ എ​ന്ന് ചോ​ദി​ച്ച​പ്പോ​ൾ നാ​റ്റ്ഗ്രി​ഡി​ൽ നി​ന്ന് എ​ന്തി​നാ​ണ് ഈ ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ തേ​ടു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​റി​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ക്കാ​ര്യം മു​തി​ർ​ന്ന പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ വി​ല​യി​രു​ത്തു​മെ​ന്നു​മാ​ണ് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ന​ൽ​കു​ന്ന മ​റു​പ​ടി.

    X