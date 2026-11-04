രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വെല്ലുവിളി തള്ളി ബി.ജെ.പി; 'ഇസ്ലാമിക മൗലികവാദികൾ മതേതരത്വത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ'text_fields
ന്യൂഡൽഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കെതിരായ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വെല്ലുവിളി ബിജെപി തള്ളി. മോദി അധികാരത്തിലെത്താൻ "വിദേശ സഹായം" തേടിയെന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ആരോപണം, "ഇസ്ലാമിക മൗലികവാദികൾ മതേതരത്വത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത്" പോലെയാണെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി കിരൺ റിജിജു പ്രതികരിച്ചു. ആർക്കാണ് "വിദേശ സഹായം" ലഭിച്ചതെന്ന കാര്യത്തിൽ പരസ്യമായ ഒരു സംവാദത്തിന് ഗാന്ധി നൽകിയ ആഹ്വാനം തള്ളിക്കളഞ്ഞ റിജിജു, "ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള സംവാദങ്ങൾ നടക്കുന്നത് പക്വതയുള്ള ആളുകൾ തമ്മിലാണ്" എന്നും പറഞ്ഞു. കയ്യിൽ ഭരണഘടനയുമായി നടന്ന് അരാജകത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നയാളാണ് രാഹുലെന്നും റിജിജു ആരോപിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കോൺഗ്രസിനെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി, രാജ്യത്തെ വിഭജിക്കാൻ "ചില ശക്തികൾ നിരന്തരം ഗൂഢാലോചനകളിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെന്ന്" ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഗാന്ധിയുടെ വിദേശ യാത്രകളെക്കുറിച്ച് പരോക്ഷമായി പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട്, "ആരാണ് വിദേശത്ത് രഹസ്യമായി പോകുന്നത്? ഇന്ത്യാ വിരുദ്ധ ശക്തികൾ ആരെയാണ് പിന്തുണയ്ക്കുന്നത്?" എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ചോദ്യമുന്നയിച്ചു.
ഇതോടെ, മോദി വിദേശ സഹായത്തോടെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയായതെന്നും വിദേശ ശക്തികളുടെ പിന്തുണയോടെയാണ് ഭരണത്തിൽ തുടരുന്നതെന്നും ആരോപിച്ചുകൊണ്ട് ഗാന്ധി തിരിച്ചടിച്ചു.
"നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ പൂർണ്ണമായും വിദേശികളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലും പിന്തുണയിലുമാണ്. വിദേശ സോഷ്യൽ മീഡിയ നിങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു പരസ്യ സംവാദത്തിന് ഞാൻ നിങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു. ഏത് വേദിയും, ഏത് സമയവും. ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ വരൂ," ഗാന്ധി കുറിച്ചു.
വിദേശ ശക്തികളുമായി ചേർന്ന് രാജ്യത്തെ ഒറ്റുന്നു, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാജ്യദ്രോഹിയാണ് തുടങ്ങിയ ആരോപണങ്ങൾ ബിജെപി കടുപ്പിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് മോദിക്കെതിരെ അതേ ആയുധം രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രയോഗിച്ചത്. അങ്ങനെയല്ലെന്ന് തെളിയിക്കാൻ മോദിയെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നതായും രാഹുൽ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ 24 മണിക്കൂർ പിന്നിട്ടിട്ടും പ്രധാനമന്ത്രി മൗനം തുടരുന്നത് ചോദ്യം ചെയ്താണ് പരസ്യ സംവാദത്തിനുള്ള പുതിയ വെല്ലുവിളി അദ്ദേഹം ഇന്നലെ നടത്തിയത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് റിജിജുവിന്റെ പ്രതികരണം എത്തിയത്.
റിജിജുവിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പരാമർശങ്ങൾ ഈ വാക്പോര് കൂടുതൽ രൂക്ഷമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഇന്ത്യാ വിരുദ്ധ അജണ്ടയാണ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി ആരോപിച്ചു.