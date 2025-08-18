Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 18 Aug 2025 11:06 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Aug 2025 11:06 PM IST

    കത്തു വിവാദം; ഒഴിഞ്ഞുമാറി സി.പി.എം ദേശീയ നേതൃത്വം

    CPM Political Propaganda
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കു​മേ​ൽ ഗു​രു​ത​ര സാ​മ്പ​ത്തി​ക ആ​രോ​പ​ണം ഉ​ന്ന​യി​ച്ച് പോ​ളി​റ്റ് ബ്യൂ​റോ​ക്ക് (പി.​ബി) ന​ൽ​കി​യ ക​ത്ത് ചോ​ർ​ന്ന സം​ഭ​വ​ത്തി​ലും ആ​​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളി​ലും പ്ര​തി​ക​രി​ക്കാ​തെ ഒ​ഴി​ഞ്ഞു​മാ​റി സി.​പി.​എം ദേ​ശീ​യ നേ​തൃ​ത്വം. ഡ​ൽ​ഹി എ.​കെ.​ജി ഭ​വ​നി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ​പി.​ബി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ നേ​താ​ക്ക​ളാ​രും പ്ര​തി​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് ത​യാ​റാ​യി​ല്ല. ആ​രോ​പ​ണം ശു​ദ്ധ അ​സം​ബ​ന്ധ​മെ​ന്ന പ്ര​തി​ക​ര​ണം മാ​ത്ര​മാ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​വി. ഗോ​വി​ന്ദ​ന്റെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്. മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ പി​ന്നാ​ലെ കൂ​ടി​യ​പ്പോ​ൾ എ​ല്ലാ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളും പി​​ന്നീ​ട് പ​റ​യാ​മെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി അ​​ദ്ദേ​ഹം എ.​കെ.​ജി ഭ​വ​നി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റി​പ്പോ​യി.

    എം.​എ. ബേ​ബി​ക്ക​ല്ലേ ക​ത്ത് അ​യ​ച്ച​ത്, ബേ​ബി​യോ​ട് ചോ​ദി​ക്കൂ എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​കാ​ശ് കാ​രാ​ട്ടി​ന്റെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം. പ​ല​രും പ​ല​തും പ​റ​യും, റോ​ഡി​ൽ പോ​കു​ന്ന​വ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​തി​ന് മ​റു​പ​ടി പ​റ​യേ​ണ്ട ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം പാ​ർ​ട്ടി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു എ. ​വി​ജ​യ​രാ​ഘ​വ​ന്റെ മ​റു​പ​ടി. അ​ശോ​ക് ധാ​വ്ള​യും ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളോ​ട് പ്ര​തി​ക​രി​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റാ​യി​ല്ല. രാ​ഷ്ട്രീ​യ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളും ബി​ഹാ​ർ നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പും അ​ട​ക്കം ​പൊ​തു​വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യാ​ൻ വി​ളി​ച്ച പി.​ബി യോ​ഗ​മാ​ണ് ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ എ​ത്തി​യി​ല്ല.

    രാ​ജേ​ഷി​ന്റെ മാ​ന​ന​ഷ്ട​ക്കേ​സ് സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ഒ​ന്നി​ന് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: അ​പ​കീ​ർ​ത്തി​ക​ര​മാ​യ വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ച്ചു എ​ന്നാ​രോ​പി​ച്ച് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷ​ർ​ഷാ​ദ് ഉ​ൾ​​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ആ​രോ​പ​ണ​വി​ധേ​യ​നാ​യ രാ​ജേ​ഷ് കൃ​ഷ്ണ ന​ൽ​കി​യ മാ​ന​ന​ഷ്ട​ക്കേ​സ് ഡ​ൽ​ഹി ഹൈ​കോ​ട​തി സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ഒ​ന്നി​ന് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും. മാ​ന​ന​ഷ്ട​ക്കേ​സി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി, രാ​ജേ​ഷ് കൃ​ഷ്ണ ത​നി​ക്കെ​തി​രെ ഷ​ർ​ഷ​ദ് പി.​ബി​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ ക​ത്ത് കോ​ട​തി​യി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​​പ്പോ​ഴാ​ണ് ചോ​ർ​ന്ന വി​വ​രം പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​ത്.

    10 കോ​ടി രൂ​പ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടും ത​നി​ക്കെ​തി​രെ വ​ന്ന വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ ഓ​​ൺ​ലൈ​ൻ പ്ലാ​റ്റ്ഫോ​മു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് നീ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടും ഷെ​ർ​ഷ​ദി​ന് പു​റ​മെ, മൂ​ന്ന് മാ​ധ്യ​മ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ, ഗൂ​ഗി​ൾ, മെ​റ്റ എ​ന്നി​വ​രെ എ​തി​ർ​ക​ക്ഷി​ക​ളാ​ക്കി മേ​യ് പ​ത്തി​നാ​ണ് രാ​ജേ​ഷ് കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്. ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ മോ​ർ​ച്ച ദേ​ശീ​യ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​മാ​യ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ ജോ​ജോ ജോ​സ് ​മു​ഖേ​ന​യാ​ണ് രാ​ജേ​ഷ് ഹ​ര​ജി ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    TAGS:CPM
    News Summary - Letter controversy; CPM national leadership distanced itself
