Madhyamam
    India
    29 Sept 2025 10:45 PM IST
    29 Sept 2025 10:45 PM IST

    ലഡാക്ക് ചർച്ച വഴിമുട്ടി; ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ൽ പാ​ത​യി​ലു​ള്ള കേ​ന്ദ്ര​വു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച​ക്കി​​ല്ലെ​ന്ന് എ​ൽ.​ബി.​എ

    ലഡാക്ക് ചർച്ച വഴിമുട്ടി; ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ൽ പാ​ത​യി​ലു​ള്ള കേ​ന്ദ്ര​വു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച​ക്കി​​ല്ലെ​ന്ന് എ​ൽ.​ബി.​എ
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: പൊ​ലീ​സ് വെ​ടി​വെ​പ്പി​ൽ നാ​ലു​പേ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ടു​ക​യും നി​രാ​ഹാ​ര സ​മ​ര​ത്തി​നി​രു​ന്ന സോ​നം വാ​ങ്ചു​ക് അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള നേ​താ​ക്ക​ളെ ജ​യി​ലി​ല​ട​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത് കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ലി​ന്റെ പാ​ത തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ കേ​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ന്ന​താ​ധി​കാ​ര സ​മി​തി​യു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് ലേ ​അ​പ​ക്സ് ബോ​ഡി (എ​ൽ.​ബി.​എ) പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    സം​സ്ഥാ​ന പ​ദ​വി​യും ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ആ​റാം പ​ട്ടി​ക പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള സം​ര​ക്ഷ​ണ​വും അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള നാ​ല് ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ന്ന് ന​ട​ക്കാ​നി​രു​ന്ന ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് എ​ൽ.​ബി.​എ അ​വ​സാ​ന മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ നാ​ട​കീ​യ​മാ​യി പി​ന്മാ​റി​യ​ത്. ല​ഡാ​ക്കി​ൽ ജ​ന​ജീ​വി​തം സാ​ധാ​ര​ണ നി​ല​യി​ലാ​കു​ക​യും ച​ർ​ച്ച​ക്ക് അ​നു​കൂ​ല അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്യാ​തെ ഇ​നി സം​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​നി​ല്ലെ​ന്ന് നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. പൊ​ലീ​സ് വെ​ടി​വെ​പ്പി​ൽ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട, കാ​ർ​ഗി​ൽ യു​ദ്ധ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ക്കു​വേ​ണ്ടി പോ​രാ​ടി​യ മുൻ സൈ​നി​ക​ന്റെ ഭൗ​തി​ക ശ​രീ​രം വ​ൻ​സു​ര​ക്ഷാ സ​ന്നാ​ഹ​ത്തി​ൽ സം​സ്ക​രി​ച്ച​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് എ​ൽ.​എ.​ബി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ത​പ്സ്ഥാ​ൻ ചെ​വാ​ങ് ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള പി​ന്മാ​റ്റം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്.

    ല​ഡാ​ക്കി​ൽ ഇ​പ്പോ​ഴു​ള്ള ഭ​യ​ത്തി​ന്റെ​യും ദുഃ​ഖ​ത്തി​ന്റെ​യും രോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ​യും അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തെ അ​ഭി​മു​ഖീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തോ​ടും കേ​ന്ദ്ര​ഭ​ര​ണ പ്ര​ദേ​ശ അ​ധി​കാ​രി​ക​ളോ​ടും അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. 70 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ൽ 2019ൽ ​നി​യ​മ​സ​ഭ പോ​ലു​മി​ല്ലാ​ത്ത കേ​ന്ദ്ര ഭ​ര​ണ​പ്ര​ദേ​ശ പ​ദ​വി​യാ​ണ് ല​ഡാ​ക്കി​ന് കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്.

    ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ 35 എ, 370 ​അ​നു​ച്ഛേ​ദ​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ ല​ഡാ​ക്കി​ലെ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യം​കൂ​ടി എ​ടു​ത്തു​ക​ള​ഞ്ഞ​താ​ണ് ന്യാ​യ​മാ​യ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള ഏ​റ്റ​വു​മൊ​ടു​വി​ല​ത്തെ സ​മ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് ത​ങ്ങ​ളെ കൊ​ണ്ടെ​ത്തി​ച്ച​ത്. ല​ഡാ​ക്കി​നു​ള്ള പ​രി​ര​ക്ഷ ന​ൽ​കു​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ആ​ദ്യം കേ​ന്ദ്രം ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്ന​ത്.

    നാ​ല് ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളി​ന്മേ​ലു​ള്ള ച​ർ​ച്ച അ​ഞ്ച​ര വ​ർ​ഷ​മാ​യി​ട്ടും തു​ട​രു​ക​യാ​ണെ​ന്നും എ​ൽ.​ബി.​എ നേ​താ​വ് പ​റ​ഞ്ഞു. അ​തി​നി​ടെ ക​ർ​ഫ്യൂ​വി​ൽ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ര​ണ്ട് മ​ണി​ക്കൂ​ർ ഇ​ള​വ് ന​ൽ​കി.

