ഗ്യാനേഷിന്റെ മകളുടെ ഹരജിക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന; ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് കത്തുമായി ​അഭിഭാഷക സംഘടന

ഗ്യാനേഷിന്റെ മകളുടെ ഹരജിക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന; ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് കത്തുമായി അഭിഭാഷക സംഘടനtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ മകളും ഗൗതം ബുദ്ധനഗർ ജില്ല കലക്ടറുമായ മേധ രൂപം നൽകിയ ഹരജി സുപ്രീംകോടതിയിൽ പരിഗണിച്ച രീതിക്കെതിരെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് തുറന്ന കത്തുമായി അഭിഭാഷകരുടെ സംഘടന. നോയിഡ തൊഴിലാളി സമരത്തിന് പിന്തുണ നൽകിയ നിയമ വിദ്യാർഥിയെ ദേശസുരക്ഷാ നിയമം ചുമത്തി തടങ്കലിൽ വെച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അലഹബാദ് ഹൈകോടതി വിധിക്കെതിരെ മേധ രൂപം നൽകിയ ഹരജിയാണ് കീഴ്വഴക്കങ്ങൾ ലംഘിച്ച് പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകിയത്.
മേധ രൂപം ഭരണഘടനയോടുള്ള സത്യപ്രതിജ്ഞാ ലംഘനമാണ് നടത്തിയതെന്ന് അലഹബാദ് ഹൈകോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. അവരുടെ സർവിസ് റെക്കോഡിൽ കോടതിയുടെ ‘അതൃപ്തി’ രേഖപ്പെടുത്താനും ശമ്പളത്തിൽ നിന്നും പിഴ പിടിക്കാനും ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. ഈ വിധിക്കെതിരെ മേധ നൽകിയ അപ്പീൽ സുപ്രീംകോടതി പരിഗണിച്ച രീതിയാണ് വിവാദത്തിലായത്.
സുപ്രീംകോടതി റോസ്റ്റർ പ്രകാരം പ്രതിരോധ തടങ്കൽ സംബന്ധിച്ച കേസുകൾ ജസ്റ്റിസ് ബി.വി. നാഗരത്ന അധ്യക്ഷയായ ബെഞ്ചിന് മുമ്പാകെയാണ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. നിലവിൽ, നോയിഡ തൊഴിലാളി സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് ജസ്റ്റിസ് നാഗരത്നയുടെ ബെഞ്ചിന് മുമ്പാകെ പരിഗണനയിലുണ്ട്. എന്നാൽ, മേധ രൂപത്തിന്റെ കേസ് ജസ്റ്റിസ് സതീഷ് ചന്ദ്ര ശർമ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചിന് മുമ്പാകെയാണ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേസ് പരിഗണിച്ച ഈ ബെഞ്ച് ഹൈകോടതി ഉത്തരവ് സ്റ്റേ ചെയ്യുകയും, കേസ് പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെ വിഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് വഴി നടക്കുന്ന നടപടികളുടെ ഓഡിയോ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ബെഞ്ച് നിർദേശിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
ഹരജിക്കാരി മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷണറുടെ മകൾ കൂടിയാണെന്ന കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ലോയേഴ്സ് ഫോറം, മാധ്യമങ്ങൾക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കും ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള വിഷയത്തിൽ ഇത്തരം നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചത് ജുഡീഷ്യൽ പ്രക്രിയയിലുള്ള പൊതുജനവിശ്വാസത്തെ ബാധിക്കുമെന്നും കേസിൽ പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകുന്നതിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നും കത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.
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