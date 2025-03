ഭർത്താവിനെ കുത്തിക്കൊന്ന് കഷ്ണങ്ങളാക്കിയ യുവതിയെയും കാമുകനെയും കോടതി വളപ്പിൽ വളഞ്ഞിട്ട് തല്ലി അഭിഭാഷകർ

മീറത്ത്: മർച്ചന്റ് നേവി ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഭർത്താവിനെ കൊന്ന യുവതിയെയും കാമുകനെയും കോടതി വളപ്പിൽ വളഞ്ഞിട്ട് തല്ലി അഭിഭാഷകർ. ഉത്തർപ്രദേശിലെ മീറത്തിലെ കോടതിയിലാണ് സംഭവം. മുസ്കാൻ രസ്തോഗി (27), സാഹിൽ ശുക്ല (25) എന്നിവരാണ് കേസിൽ പ്രതികൾ.

The woman and her lover who are accused of killing her Merchant Navy officer husband in Meerut were attacked by a group of lawyers while the duo were being brought for a court hearing. The chief judicial magistrate's court has sent the accused to a 14-day judicial custody. pic.twitter.com/poYxEiRKCn