നവംബറിൽ അവസാന എസ്-400 എത്തും; ചൈന–പാകിസ്താൻ ഭീഷണികൾ നേരിടാൻ ഇന്ത്യയുടെ വ്യോമപ്രതിരോധം കൂടുതൽ ശക്തമാകും

നവംബറിൽ അവസാന എസ്-400 എത്തും; ചൈന–പാകിസ്താൻ ഭീഷണികൾ നേരിടാൻ ഇന്ത്യയുടെ വ്യോമപ്രതിരോധം കൂടുതൽ ശക്തമാകുംtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: റഷ്യയുമായുള്ള കരാർ പ്രകാരമുള്ള അഞ്ചാമത്തെയും അവസാനത്തെയും എസ്-400 വ്യോമപ്രതിരോധ സ്ക്വാഡ്രൺ നവംബറിൽ ഇന്ത്യയിലെത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷ. 5.43 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ കരാർ ഇതോടെ പൂർത്തിയാകും. പുതിയ സ്ക്വാഡ്രൺ കൂടി ലഭിക്കുന്നതോടെ ചൈന, പാകിസ്താൻ അതിർത്തികളിലെ ദീർഘദൂര വ്യോമപ്രതിരോധ ശേഷി കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാൻ ഇന്ത്യക്ക് സാധിക്കും.
2021 അവസാനം മുതൽ 2023 വരെ മൂന്ന് എസ്-400 സ്ക്വാഡ്രണുകൾ ഇന്ത്യക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു. നാലാമത്തെ സ്ക്വാഡ്രൺ 2026 ജൂൺ മുതൽ ഘട്ടംഘട്ടമായി എത്തിത്തുടങ്ങി. അഞ്ചാമത്തെ സ്ക്വാഡ്രൺ കൂടി എത്തുന്നതോടെ ആദ്യ കരാർ പ്രകാരമുള്ള അഞ്ച് സ്ക്വാഡ്രണുകളുടെ വിതരണം പൂർത്തിയാകും.
എന്നാൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെത്തുന്നത് മാത്രം പ്രവർത്തന സജ്ജത ഉറപ്പാക്കുന്നില്ല. സാങ്കേതിക പരിശോധന, റഡാർ–കമാൻഡ് സംവിധാനങ്ങളുമായുള്ള സംയോജനം, പരിശീലനം, പ്രവർത്തന വിന്യാസം എന്നിവ പൂർത്തിയാകേണ്ടതുണ്ട്. അതിനാൽ നവംബറിലെ ഡെലിവറിയും പൂർണ പ്രവർത്തന സജ്ജതയും തമ്മിൽ സമയവ്യത്യാസമുണ്ടാകാം.
പാകിസ്താനെതിരായ സാഹചര്യത്തിൽ എസ്-400യുടെ അധിക ശേഷി യുദ്ധവിമാനങ്ങളുടെയും എയർബോൺ ഏർലി വാണിങ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ വിമാനങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനത്തിന് കൂടുതൽ വെല്ലുവിളിയാകും. ചൈനയെ നേരിടുമ്പോൾ സ്റ്റീൽത്ത് വിമാനങ്ങൾ, ദീർഘദൂര കൃത്യപ്രഹര ആയുധങ്ങൾ, മലനിരകളിലെ സങ്കീർണമായ ഭൂപ്രകൃതി എന്നിവയാണ് പ്രധാന വെല്ലുവിളികൾ.
2025 മെയ് മാസത്തിലെ ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂരിനിടെ എസ്-400 നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചെന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ അവകാശവാദം. 314 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ലക്ഷ്യം തകർത്തുവെന്ന അവകാശവാദവും ഉയർന്നിരുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ വ്യോമപ്രതിരോധ ശൃംഖലയിൽ എസ്-400 ന് പുറമെ ഐ.എ.സി.സി.എസ്, ആകാശ്, എം.ആർ.എസ്.എ.എം, പ്രോജക്ട് കുശ തുടങ്ങിയ സംവിധാനങ്ങളും പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കും. വിവിധ റഡാറുകളിൽനിന്നും സെൻസറുകളിൽനിന്നുമുള്ള വിവരങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിച്ച് പാളികളുള്ള വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യം.
അഞ്ച് എസ്-400 സംവിധാനങ്ങൾ കൂടി വാങ്ങാനുള്ള സാധ്യതയും ഇന്ത്യ പരിഗണിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. 2026 മാർച്ചിൽ ഡിഫൻസ് അക്വിസിഷൻ കൗൺസിൽ ഇതിന് 'വാങ്ങാനുള്ള അനുമതി' (Acceptance of Necessity) നൽകിയതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടെങ്കിലും അന്തിമ കരാർ ഇതുവരെ ഉറപ്പായിട്ടില്ല. പുതിയ കരാർ യാഥാർഥ്യമായാൽ എസ്-400 സ്ക്വാഡ്രണുകളുടെ എണ്ണം പത്തായി ഉയർന്നേക്കും.
2035 ലക്ഷ്യമിട്ട് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പ്രഖ്യാപിച്ച ‘മിഷൻ സുദർശൻ ചക്ര’യുടെ ഭാഗമായും ഈ നീക്കത്തെ കാണാം. ദീർഘദൂര മിസൈലുകൾക്കൊപ്പം വിവിധ റഡാറുകളും കമാൻഡ് സംവിധാനങ്ങളും സംയോജിപ്പിച്ചുള്ള സമഗ്ര വ്യോമപ്രതിരോധ ശൃംഖലയാണ് ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
അഞ്ചാമത്തെ എസ്-400 കൂടി എത്തുന്നതോടെ ഇന്ത്യക്ക് കൂടുതൽ വിന്യാസ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കും. എന്നാൽ പാകിസ്താനും ചൈനയും ഒരേസമയം ഉയർത്തുന്ന വെല്ലുവിളികൾക്കിടയിൽ പുതിയ സ്ക്വാഡ്രൺ എവിടെ വിന്യസിക്കണമെന്നത് നിർണായകമാകും. എസ്-400യുടെ യഥാർഥ പ്രതിരോധശേഷി മിസൈലുകളുടെ ദൂരപരിധിയിൽ മാത്രമല്ല, അവയെ സുരക്ഷിതമായും ഏകോപിതമായും ദീർഘകാലം പ്രവർത്തനക്ഷമമായി നിലനിർത്തുന്നതിലുമാണ്.