ബിഹാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ലാലു പ്രസാദ് യാദവിന് തിരിച്ചടി; ഐ.ആർ.സി.ടി.സി അഴിമതിക്കേസിൽ കോടതി കുറ്റം ചുമത്തി

ബിഹാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ലാലു പ്രസാദ് യാദവിന് തിരിച്ചടി; ഐ.ആർ.സി.ടി.സി അഴിമതിക്കേസിൽ കോടതി കുറ്റം ചുമത്തിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: തിങ്കളാഴ്ചയാണ് റൗസ് അവന്യൂ കോടതി ഐ്ആർ.സി.ടി.സി ഹോട്ടൽ അഴിമതി കേസ് പരിഗണിച്ചത്. മുൻ റെയിൽവേ മന്ത്രി ലാലു പ്രസാദ് യാദവ്, മുൻ ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി റാബ്രി ദേവി, ആർ.ജെ.ഡി നേതാവ് തേജസ്വി യാദവ് എന്നിവർക്കെതിരെ കോടതി കുറ്റം ചുമത്തി. റാഞ്ചിയിലെയും പുരിയിലെയും രണ്ട് ഐആർസിടിസി ഹോട്ടലുകളുടെ ടെൻഡറിൽ അഴിമതി നടന്നുവെന്ന ആരോപണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കേസ്. ബിഹാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ ആർ.ജെ.ഡിക്ക് കോടതി വിധി തിരിച്ചടിയായേക്കും.
ഡൽഹി കോടതി പ്രതികൾക്കെതിരെ അവരുടെ പങ്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവിധ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കുറ്റം ചുമത്തി. റാബ്രി ദേവിക്കും തേജസ്വി യാദവിനുമെതിരെ വഞ്ചന, ഗൂഢാലോചന എന്നീ കുറ്റങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ 420, 120 ബി വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കേസെടുത്തു. അവർ വിചാരണ നേരിടുമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു.
വിവിധ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കോടതി കുറ്റം ചുമത്തി. എന്നിരുന്നാലും, എല്ലാ പ്രതികൾക്കെതിരെയും ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന കുറ്റം ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. ലാലു പ്രസാദ് യാദവ് കുറ്റക്കാരനല്ലെന്ന് സമ്മതിക്കുകയും വിചാരണ നേരിടുമെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു.
സെപ്റ്റംബർ 24 ന്, മുൻ റെയിൽവേ മന്ത്രി ലാലു പ്രസാദ് യാദവ്, ഭാര്യയും ബിഹാർ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ റാബ്രി ദേവി, മകനും മുൻ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയുമായ തേജസ്വി യാദവ്, മറ്റ് പ്രതികൾ എന്നിവർ പറഞ്ഞ തീയതിയിൽ ഹാജരാകാൻ പ്രത്യേക ജഡ്ജി വിശാൽ ഗോഗാനെ നിർദ്ദേശിച്ചു.
കേസിൽ എല്ലാ കക്ഷികളുടെയും വാദം കേട്ട ശേഷം മെയ് 29 ന് കോടതി വിധി പറയാൻ മാറ്റിവച്ചിരുന്നു. 2004 നും 2009 നും ഇടയിൽ ലാലു പ്രസാദ് യാദവ് റെയിൽവേ മന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്ത് ഐആർസിടിസി ഹോട്ടലുകൾക്ക് അറ്റകുറ്റപ്പണി കരാറുകൾ നൽകിയതിൽ അഴിമതി നടന്നുവെന്ന ആരോപണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കേസ്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register