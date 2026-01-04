Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightഐ.​ആ​ർ.​സി.​ടി.​സി...
    India
    Posted On
    date_range 4 Jan 2026 11:35 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Jan 2026 11:35 PM IST

    ഐ.​ആ​ർ.​സി.​ടി.​സി അഴിമതി: ലാലു പ്രസാദ് ഹൈകോടതിയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ഐ.​ആ​ർ.​സി.​ടി.​സി അഴിമതി: ലാലു പ്രസാദ് ഹൈകോടതിയിൽ
    cancel
    camera_alt

    ലാലു പ്രസാദ് യാദവ്

    Listen to this Article

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഐ.​ആ​ർ.​സി.​ടി.​സി അ​ഴി​മ​തി​ക്കേ​സി​ൽ ത​നി​ക്കും കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മെ​തി​രെ ക്രി​മി​ന​ൽ കു​റ്റം ചു​മ​ത്തി​യ വി​ചാ​ര​ണ കോ​ട​തി വി​ധി​ക്കെ​തി​രെ മു​ൻ കേ​ന്ദ്ര റെ​യി​ൽ​വേ മ​ന്ത്രി ലാ​ലു പ്ര​സാ​ദ് യാ​ദ​വ് ഡ​ൽ​ഹി ഹൈ​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ചു. ഹ​ര​ജി തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും.

    ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 13നാ​ണ് ഡ​ൽ​ഹി റൗ​സ് അ​വ​ന്യൂ കോ​ട​തി ലാ​ലു​വി​നെ​തി​രെ അ​ഴി​മ​തി, ക്രി​മി​ന​ൽ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന, വ​ഞ്ച​ന എ​ന്നീ കു​റ്റ​ങ്ങ​ളും ഭാ​ര്യ റാ​ബ​റി ദേ​വി​ക്കും മ​ക​ൻ തേ​ജ​സ്വി യാ​ദ​വി​നും എ​തി​രെ ക്രി​മി​ന​ൽ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന, വ​ഞ്ച​ന കു​റ്റ​ങ്ങ​ളും ചു​മ​ത്തി​യ​ത്.

    2004 മു​ത​ൽ 2009 വ​രെ ലാ​ലു റെ​യി​ൽ​വേ മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രു​ന്ന കാ​ല​ത്ത് റാ​ഞ്ചി​യി​ലെ​യും ഒ​ഡി​ഷ​യി​ലെ പു​രി​യി​ലെ​യും ര​ണ്ട് ഐ.​ആ​ർ.​സി.​ടി.​സി ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ൾ ടെ​ൻ​ഡ​റി​ൽ കൃ​ത്രി​മം കാ​ണി​ച്ച് സു​ജാ​ത ഹോ​ട്ട​ൽ​സ് എ​ന്ന ക​മ്പ​നി​ക്ക് പാ​ട്ട​ത്തി​ന് ന​ൽ​കി​യെ​ന്നും പ​ക​രം ലാ​ലു​വി​ന് ഭൂ​മി കൈ​മാ​റി എ​ന്നും ആ​രോ​പി​ച്ചാ​ണ് കേ​സ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Lalu Prasad YadavBiharRJDIRCTC Sacm
    News Summary - Lalu Prasad Yadav moves Delhi High Court against corruption charge in IRCTC scam
    Similar News
    Next Story
    X