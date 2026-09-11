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    ലാലുവിനും മകനുമെതിരെ കള്ളപ്പണ കേസ് ചുമത്തണമെന്ന് ഡൽഹി കോടതി

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    ലാലുവിനും മകനുമെതിരെ കള്ളപ്പണ കേസ് ചുമത്തണമെന്ന് ഡൽഹി കോടതി
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    ന്യൂ​​ഡ​​ൽ​​ഹി: ഐ.​​ആ​​ർ.​​സി.​​ടി.​​സി കും​​ഭ​​കോ​​ണ​​വു​​മാ​​യി ബ​​ന്ധ​​പ്പെ​​ട്ട എ​​ൻ​​ഫോ​​ഴ്സ്മെ​​ന്റ് ഡ​​യ​​റ​​​ക്ട​​റേ​​റ്റ് കേ​​സി​​ൽ മു​​ൻ കേ​​ന്ദ്ര റെ​​യി​​ൽ​​വേ മ​​ന്ത്രി ലാ​​ലു പ്ര​​സാ​​ദ് യാ​​ദ​​വ്, ഭാ​​ര്യ റാബ്റി ദേ​​വി, മ​​ക​​ൻ തേ​​ജ​​സ്വി യാ​​ദ​​വ് ഉൾപ്പടെയുള്ളവർക്കെ​​തി​​രെ ​ക​​ള്ള​​പ്പ​​ണം വെ​​ളു​​പ്പി​​ക്ക​​ൽ കു​​റ്റം ചു​​മ​​ത്ത​​ണ​​മെ​​ന്ന് ഡ​​ൽ​​ഹി കോ​​ട​​തി.

    ഇ​​തേ വി​​ഷ​​യ​​ത്തി​​ലെ സി.​​ബി.​​ഐ കേ​​സി​​ൽ ലാ​​ലു​​വി​​നും 11 പേ​​ർ​​ക്കു​​മെ​​തി​​രെ അ​​ഴി​​മ​​തി കു​​റ്റം ചു​​മ​​ത്തി​​യി​​രു​​ന്നു. ലാ​​ലു​​വ​​ട​​ക്കം ഏ​​ഴു​​പേ​​ർ ക​​ള്ള​​പ്പ​​ണം വെ​​ളു​​പ്പി​​ച്ചെ​​ന്ന് ‘ശ​​ക്ത​​മാ​​യ സം​​ശ​​യ’​​മു​​ണ്ടെ​​ന്നും അ​​ന്വേ​​ഷ​​ണം രാ​​ഷ്ട്രീ​​യ നീ​​ക്ക​​മാ​​യി ക​​രു​​താ​​നാ​​കി​​ല്ലെ​​ന്നും പ്ര​​ത്യേ​​ക ജ​​ഡ്ജി വി​​ശാ​​ൽ ഗോ​​ഗ്നെ പ​​റ​​ഞ്ഞു. മ​​റ്റ് ഒ​​മ്പ​​തു​​പേ​​രെ ജ​​ഡ്ജി കേ​​സി​​ൽ വി​​ട്ട​​യ​​ച്ചു. 2004ൽ ​​ര​​ണ്ട് ഐ.​​ആ​​ർ.​​സി.​​ടി.​​സി ഹോ​​ട്ട​​ലു​​ക​​ളു​​ടെ ന​​ട​​ത്തി​​പ്പ് കൈ​​മാ​​റി​​യ​​തി​​ന് പ​​ട്ന​​യി​​ലെ ക​​ണ്ണാ​​യ സ്ഥ​​ല​​ത്ത് ബി​​നാ​​മി പേ​​രി​​ൽ സ്ഥ​​ലം കൈ​​ക്കൂ​​ലി​​യാ​​യി വാ​​ങ്ങി​​യെ​​ന്നാ​​ണ് കേ​​സ്.

    ലാലു പ്രസാദ് യാദവ് റെയിൽവേ മന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്താണ് കേസിന് ആധാരമായ ഇടപാടുകൾ നടന്നതെന്നാണ് സി.ബി.ഐയുടെ കണ്ടെത്തൽ. റാഞ്ചിയിലെയും പുരിയിലെയും റെയിൽവേയുടെ ബി.എൻ.ആർ ഹോട്ടലുകളുടെ നടത്തിപ്പ് കരാർ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കാതെ സുജാത ഹോട്ടൽസിന് നൽകിയെന്നും ഇതിന് പകരമായി പട്‌നയിലെ വിലപിടിപ്പുള്ള ഭൂമി ലാലു കുടുംബവുമായി ബന്ധമുള്ള കമ്പനിക്ക് കൈമാറിയെന്നുമാണ് ആരോപണം.

    ഭൂമി വിപണി വിലയേക്കാളും സർക്കിൾ നിരക്കിനേക്കാളും വളരെ കുറഞ്ഞ വിലക്കാണ് കൈമാറിയതെന്നും ഹോട്ടൽ കരാറിന് പകരമായുള്ള ഇടപാടായിരുന്നു ഇതെന്നും സി.ബി.ഐ വ്യക്തമാക്കി. പ്രേം ചന്ദ് ഗുപ്തയുടെ ഭാര്യ സരള ഗുപ്തയുമായി ബന്ധമുള്ള കമ്പനി വഴിയാണ് ഭൂമി കൈമാറ്റം നടന്നതെന്നും അന്വേഷണ ഏജൻസി പറയുന്നു.

    പിന്നീട് ഭൂമി കൈവശംവെച്ചിരുന്ന കമ്പനിയുടെ ഓഹരികൾ നാമമാത്ര വിലക്ക് വാങ്ങി റാബ്റി ദേവിയും തേജസ്വി യാദവും കമ്പനിയുടെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തെന്നാണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ (ഇ.ഡി) കണെത്തൽ. ഭൂമിയും ഓഹരികളും സ്വന്തമാക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച പണത്തിന്റെ ഉറവിടം സംശയാസ്പദമാണെന്നും വിവിധ കമ്പനികൾ വഴി പണം കൈമാറിയെന്നും ഇ.ഡി ചാർജ് ഷീറ്റിൽ പറയുന്നു.

    ഹോട്ടൽ കരാറിൽ സുജാത ഹോട്ടൽസിന് അനുകൂലമായി ഇടപെട്ടെന്നാരോപിച്ച് 2018 ജൂലൈയിലാണ് സി.ബി.ഐ എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. തുടർന്ന് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമപ്രകാരം (പി.എം.എൽ.എ) ഇ.ഡി കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം നടത്തി. കുറ്റം ചുമത്തപ്പെട്ട പ്രതികൾ ഒക്ടോബർ മൂന്നിന് കോടതിയിൽ ഹാജരാകണം. കേസിലെ ആരോപണങ്ങൾ വിചാരണയിൽ തെളിയിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്.

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    News Summary - Lalu Faces Money Laundering Case
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