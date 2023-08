cancel By ഹസനുൽ ബന്ന ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: വ​ധ​ശ്ര​മ കേ​സി​ൽ ല​ക്ഷ​ദ്വീ​പ് എം.​പി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫൈ​സ​ൽ കു​റ്റ​ക്കാ​ര​നാ​ണെ​ന്ന വി​ചാ​ര​ണ കോ​ട​തി വി​ധി മ​ര​വി​പ്പി​ച്ച കേ​ര​ള ഹൈ​കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വ് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി റ​ദ്ദാ​ക്കി. കേ​സ് പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് ആ​റാ​ഴ്ച​ക്ക​കം ര​ണ്ടാ​മ​ത് തീ​ർ​പ്പാ​ക്കാ​നും ജ​സ്റ്റി​സ് ബി.​വി. നാ​ഗ​ര​ത്ന അ​ധ്യ​ക്ഷ​യാ​യ ബെ​ഞ്ച് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. അ​തേ​സ​മ​യം, ഹൈ​കോ​ട​തി വി​ധി റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ​തി​ലൂ​ടെ ഫൈ​സ​ലി​ന് തി​രി​ച്ചു​കി​ട്ടി​യ എം.​പി സ്ഥാ​നം ​ഹൈ​കോ​ട​തി പു​തി​യ ഉ​ത്ത​ര​വ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്കു​ന്ന​തു​വ​രെ തു​ട​രു​മെ​ന്നും ബെ​ഞ്ച് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. 2009ലെ ​ലോ​ക്സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് വേ​ള​യി​ൽ അ​ന്ത​രി​ച്ച മു​ൻ കേ​ന്ദ്ര മ​ന്ത്രി​യും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വു​മാ​യ പി.​എം. സ​ഈ​ദി​ന്റെ ജാ​മാ​താ​വ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് സാ​ലി​ഹി​നെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച് വ​ധി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച കേ​സി​ലാ​ണ് ക​വ​ര​ത്തി സെ​ഷ​ൻ​സ് കോ​ട​തി ഫൈ​സ​ൽ അ​ട​ക്കം നാ​ലു പ്ര​തി​ക​ളെ 10 വ​ർ​ഷം ത​ട​വി​ന് ശി​ക്ഷി​ച്ച​ത്. തൊ​ട്ടു​ട​നെ ലോ​ക്സ​ഭാ സ്പീ​ക്ക​ർ ഫൈ​സ​ലി​നെ അ​യോ​ഗ്യ​നാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​തി​നെ​തി​രെ ഫൈ​സ​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച അ​പ്പീ​ലി​ൽ കേ​ര​ള ഹൈ​കോ​ട​തി ജ​സ്റ്റി​സ് ബെ​ച്ചു കു​ര്യ​ന്റെ സിം​ഗി​ൾ ബെ​ഞ്ച് കേ​വ​ലം 15 മാ​സ​ത്തേ​ക്ക് ഖ​ജ​നാ​വി​ന് ബാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന ഒ​രു ഉ​പ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ആ​വ​ശ്യ​മ​ല്ലെ​ന്നു​പ​റ​ഞ്ഞ് ക​വ​ര​ത്തി കോ​ട​തി വി​ധി സ്റ്റേ ​ചെ​യ്തു. ​അ​തോ​ടെ, ഫൈ​സ​ലി​ന് എം.​പി സ്ഥാ​നം തി​രി​ച്ചു​കി​ട്ടി. ഇ​തി​നെ​തി​രെ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ്വാ​ലി​ഹും ല​ക്ഷ​ദ്വീ​പ് ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​വും സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഹ​ര​ജി​ക​ൾ തീ​ർ​പ്പാ​ക്കി​യാ​ണ് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ കേ​സ് പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ത​ന്നെകേ​ര​ള ഹൈ​കോ​ട​തി ന​ട​പ​ടി​യി​ലെ യു​ക്തി​യി​ൽ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി സം​ശ​യം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഫൈ​സ​ലി​നെ​തി​രെ​യു​ള്ള വ​ധ​ശ്ര​മ കു​റ്റം മ​ര​വി​പ്പി​ച്ച​ത് റ​ദ്ദാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന കേ​​​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ഹ​ര​ജി ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച​പ്പോ​ഴും ഇ​തേ നി​ല​പാ​ട് ബെ​ഞ്ച് ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. ഹൈ​കോ​ട​തി​യു​ടെ ഊ​ന്ന​ൽ പു​തു​താ​യി ന​ട​ക്കേ​ണ്ട തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലും അ​തി​നു​ള്ള ചെ​ല​വി​ലു​മാ​യി​പ്പോ​യി. അ​തി​നു​പ​ക​രം സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യു​ടെ വി​വി​ധ വി​ധി​ക​ൾ മ​ന​സ്സി​ൽ​വെ​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ശ​രി​യാ​യ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടി​ൽ കു​റ്റം മ​ര​വി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​പേ​ക്ഷ ഹൈ​കോ​ട​തി പ​രി​ഗ​ണി​ക്കേ​ണ്ട​താ​യി​രു​ന്നു. ഫൈ​സ​ലി​ന്റെ ഹ​ര​ജി വീ​ണ്ടും കേ​ട്ട് തീ​ർ​പ്പാ​ക്കാ​നാ​യി ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ലേ​ക്കു​ത​ന്നെ തി​രി​ച്ച​യ​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു. ഹൈ​കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​നു​ശേ​ഷം ഇ​ന്നു​വ​രെ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് അം​ഗം എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ഫൈ​സ​ൽ ത​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് കോ​ട​തി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. കേ​സ് പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കാ​യി ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ച​യ​ച്ച് ആ​റാ​ഴ്ച​ക്ക​കം തീ​ർ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച ഈ ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് അം​ഗ​ത്വം റ​ദ്ദാ​ക്കി ഒ​രു ​ശൂ​ന്യ​ത സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​ൻ ത​ങ്ങ​ൾ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും ബെ​ഞ്ച് കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. Show Full Article

Lakshadweep MP Faisal suffered a setback, the sentence was frozen on the charge of attempt to murder. The Supreme Court overruled