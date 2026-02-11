Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightഅസമിൽ സംശയ നിഴലിലുള്ള...
    India
    Posted On
    date_range 11 Feb 2026 10:04 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Feb 2026 10:04 PM IST

    അസമിൽ സംശയ നിഴലിലുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് വോട്ടർമാരെ നീക്കംചെയ്തു -ഹിമന്ത

    text_fields
    bookmark_border
    himanta biswa sarma
    cancel
    camera_alt

    ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ

    Listen to this Article

    ഗു​വാ​ഹ​തി: അ​സ​മി​ൽ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക പ​രി​ഷ്‍ക​ര​ണ​ത്തി​നി​ടെ സം​ശ​യ​ത്തി​ന്റെ നി​ഴ​ലി​ലു​ള്ള ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ നീ​ക്കം​ചെ​യ്ത​താ​യി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഹി​മ​ന്ത ബി​ശ്വ​ശ​ർ​മ. ​ബി.​ജെ.​പി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ പ​രാ​തി​യെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് എ​സ്.​ആ​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഇ​ത്ര​യും വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ വെ​ട്ടി​മാ​റ്റി​യ​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. 2.43 ല​ക്ഷ​ത്തി​ലേ​റെ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ പേ​രു​ക​ൾ നീ​ക്കം ചെ​യ്ത അ​ന്തി​മ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച​തി​ന്റെ പി​റ്റേ ദി​വ​സ​മാ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ഇ​ക്കാ​ര്യം പ​റ​ഞ്ഞ​ത്.

    ‘‘ഇ​​തൊ​രു തു​ട​ക്കം മാ​ത്ര​മാ​ണ്. തീ​വ്ര വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക പ​രി​ഷ്ക​ര​ണം (എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ) ന​ട​പ്പാ​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ളു​ക​ളെ നീ​ക്കം ചെ​യ്യും. ഭീ​ഷ​ണി​ക​ളും സ​മ്മ​ർ​ദ​വു​മെ​ല്ലാം അ​വ​ഗ​ണി​ച്ച് ഇ​ത്ത​രം വോ​ട്ട​ർ​മാ​​ർ​ക്കെ​തി​രെ ബി.​ജെ.​പി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ പ​രാ​തി ന​ൽ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​ന​ധി​കൃ​ത ബം​ഗ്ല​​ാ​ദേ​ശി മു​സ്‍ലിം​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ യു​ദ്ധം ഇ​നി​യും തു​ട​രും’’ -ഹി​മ​ന്ത പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:AssamHimanta Biswa SarmaSIRBJP
    News Summary - Lakhs of ‘doubtful voters’ deleted from Assam rolls after BJP complaints: Himanta Biswa Sarma
    Similar News
    Next Story
    X