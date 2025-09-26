Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightലഡാക്ക് സംഘർഷം;...
    India
    Posted On
    date_range 26 Sept 2025 4:13 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Sept 2025 4:13 PM IST

    ലഡാക്ക് സംഘർഷം; ആക്ടിവിസ്റ്റ് സോനം വാങ്ചുക്ക് അറസ്റ്റിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ലഡാക്ക് സംഘർഷം; ആക്ടിവിസ്റ്റ് സോനം വാങ്ചുക്ക് അറസ്റ്റിൽ
    cancel
    Listen to this Article

    ലേ: ലഡാക്കിൽ സംസ്ഥാന പദവിക്കായുള്ള പ്രതിഷേധത്തിനിടെയുണ്ടായ അക്രമ സംഭവങ്ങൾക്കു പിന്നാലെ കാലാവസ്ഥാ-മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകനായ സോനം വാങ്ചുകിനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി റി​പ്പോർട്ട്. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ സംശയിച്ചാണ് അറസ്റ്റെന്നും സൂചനയുണ്ട്.

    ബുധനാഴ്ചത്തെ അക്രമത്തെത്തുടർന്ന് രണ്ടാഴ്ച നീണ്ടുനിന്ന നിരാഹാര സമരം അവസാനിപ്പിച്ചതിനു പിന്നാലെ, അറിയപ്പെടുന്ന അധ്യാപകനെ ഡെപ്യൂട്ടി ജനറൽ ഓഫ് പൊലീസ് എസ്.ഡി സിങ് ജാംവാളിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ലഡാക്ക് പൊലീസ് സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി പി.ടി.ഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

    ലഡാക്കിന് സംസ്ഥാന പദവി ആവശ്യപ്പെട്ട് ലേയില്‍ നടത്തിയ നിരാഹാര സമരത്തിന് നേതൃത്വം നല്‍കിയത് വാങ്ചുക്കായിരുന്നു. അക്രമത്തിന് പിന്നിൽ വാങ്ചുക്കാണെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ച സ്റ്റുഡന്റ്‌സ് എജുക്കേഷണൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ മൂവ്‌മെന്റ് ഓഫ് ലഡാക്കിന്റെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

    എന്നാൽ, ബി.ജെ.പി സർക്കാറിന്റെ വ്യാജ വാഗ്ദാനങ്ങളും തൊഴിലില്ലായ്മുമാണ് അക്രമ സംഭവങ്ങൾക്ക് യുവാക്കളെ തുനിഞ്ഞിറങ്ങാൻ നിർബന്ധിതരാക്കിയതെന്നാണ് വാങ്ചുക്കിന്റെ പ്രതികരണം.


    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Sonam Wangchukladakh conflictArrest
    News Summary - Ladakh conflict: Activist Sonam Wangchuk arrested
    Similar News
    Next Story
    X