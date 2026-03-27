Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightതൊഴിൽ നിയമങ്ങൾക്കെതിരെ...
    India
    Posted On
    date_range 27 March 2026 10:20 PM IST
    Updated On
    date_range 27 March 2026 10:20 PM IST

    തൊഴിൽ നിയമങ്ങൾക്കെതിരെ ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് കരിദിനാചരണം

    text_fields
    bookmark_border
    cancel

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ, തൊ​ഴി​ലാ​ളി​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ നാ​ല് തൊ​ഴി​ൽ കോ​ഡു​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ഏ​പ്രി​ൽ ഒ​ന്നി​ന് ക​രി​ദി​നം ആ​ച​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര തൊ​ഴി​ലാ​ളി യൂ​നി​യ​നു​ക​ളു​ടെ സം​യു​ക്ത വേ​ദി. നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ വി​ജ്ഞാ​പ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന ദി​വ​സ​മാ​യ​തി​നാ​ലാ​ണ് ആ ​ദി​വ​സം നി​ശ്ച​യി​ച്ച​ത്. ‘തൊ​ഴി​ലാ​ളി പ​രി​ഷ്ക​ര​ണം’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന ഈ ​തൊ​ഴി​ലാ​ളി വി​രു​ദ്ധ, തൊ​ഴി​ലു​ട​മ അ​നു​കൂ​ല ലേ​ബ​ർ കോ​ഡു​ക​ൾ പി​ൻ​വ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ആ​വ​ശ്യം. സം​ഘ​ടി​ക്കാ​നും ന്യാ​യ​മാ​യ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ക്കാ​നും പോ​രാ​ടാ​നു​മു​ള്ള അ​വ​കാ​ശം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നാ​ണ് ക​രി​ദി​നാ​ച​ര​ണ​മെ​ന്നും അ​തി​ൽ പൊ​തു​ജ​നം അ​ണി​നി​ര​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു.

    2025 ന​വം​ബ​ർ 21 മു​ത​ലാ​ണ് തൊ​ഴി​ലാ​ളി വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ നാ​ല് തൊ​ഴി​ൽ കോ​ഡു​ക​ൾ രാ​ജ്യ​ത്ത് ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി​യ​ത് - കോ​ഡ് ഓ​ൺ വേ​ജ​സ് 2019, ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ റി​ലേ​ഷ​ൻ​സ് കോ​ഡ് 2020, സോ​ഷ്യ​ൽ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി കോ​ഡ് 2020, ഒ​ക്യു​പേ​ഷ​ന​ൽ സേ​ഫ്റ്റി, ഹെ​ൽ​ത്ത് ആ​ൻ​ഡ് വ​ർ​ക്കി​ങ് ക​ണ്ടീ​ഷ​ൻ​സ് കോ​ഡ് 2020 എ​ന്നി​വ​യാ​ണ​ത്.

    ഫെ​ബ്രു​വ​രി 12ലെ ​ദേ​ശീ​യ പൊ​തു പ​ണി​മു​ട​ക്കി​നു​ശേ​ഷ​വും, നി​യ​മം പി​ൻ​വ​ലി​ക്കാ​നോ ച​ർ​ച്ച ക്കോ കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​യാ​റാ​യി​ട്ടി​ല്ല. ക​ര​ട് ഘ​ട്ടം മു​ത​ൽ ട്രേ​ഡ് യൂ​നി​യ​നു​ക​ളു​മാ​യി കൂ​ടി​യാ​ലോ​ചിച്ചിട്ടി​ല്ലെ​ന്നും ഇ​ന്ത്യ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര തൊ​ഴി​ൽ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളു​ടെ ലം​ഘ​ന​മാ​ണ് ന​ട​ത്തുന്ന​തെ​ന്നും പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. സം​യു​ക്ത ഫോ​റ​ത്തി​ൽ എ.​ഐ.​ടി.​യു.​സി, സി.​ഐ.​ടി.​യു, എ​ച്ച്.​എം.​എ​സ്, എ.​ഐ.​യു.​ടി.​യു.​സി, ടി.​യു.​സി.​സി, സേ​വ, എ.​ഐ.​സി.​സി.​ടി.​യു, എ​ൽ.​പി.​എ​ഫ്, യു.​ടി.​യു.​സി എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:april 1black daylabor law
    News Summary - April 1st Black Day observed against labor laws
    X