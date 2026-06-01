കൊൽക്കത്തയിലെ മെസ്സി ഗോപുരം മാറ്റുന്നു; നടപടികൾ ആരംഭിച്ച് അധികൃതർ

കൊൽക്കത്തയിലെ മെസ്സി ഗോപുരം മാറ്റുന്നു; നടപടികൾ ആരംഭിച്ച് അധികൃതർtext_fields
കൊൽക്കത്ത: കൊൽക്കത്തയിലെ ലേക്ക് ടൗണിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന ഫുട്ബോൾ ഇതിഹാസം ലയണൽ മെസ്സിയുടെ കൂറ്റൻ പ്രതിമ എടുത്തുമാറ്റുന്നു. ശക്തമായ കാറ്റിൽ പ്രതിമയ്ക്ക് ചലനമുണ്ടായതായും, ഇത് വലിയ സുരക്ഷാ ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നുണ്ടെന്നും കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടർന്നാണ് അധികൃതരുടെ നടപടി.
തിരക്കേറിയ വി.ഐ.പി റോഡ് ഇടനാഴിയിൽ അഞ്ച് മാസം മുൻപാണ് 70 അടി ഉയരമുള്ള ഈ പ്രതിമ സ്ഥാപിച്ചത്. എന്നാൽ സമീപകാലത്തുണ്ടായ ശക്തമായ കാറ്റിൽ പ്രതിമ വശങ്ങളിലേക്ക് ആടുന്നതായി പ്രദേശവാസികൾ പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നു. പ്രതിമയുടെ സുസ്ഥിരതയെക്കുറിച്ച് ആശങ്കയുയർന്നതോടെയാണ് അധികൃതർ ഇടപെട്ടത്.
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് പ്രതിമ മാറ്റുന്നത്. സുരക്ഷാ മുൻകരുതലിന്റെ ഭാഗമായി ഘട്ടംഘട്ടമായാകും പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുക. വി.ഐ.പി റോഡിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾക്കും കാൽനടയാത്രക്കാർക്കും ഇത് വലിയ ഭീഷണിയാകുമെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാണ് എത്രയും വേഗം പ്രതിമ മാറ്റാൻ അധികൃതർ തീരുമാനിച്ചത്. പ്രതിമ മാറ്റിയ ശേഷം എവിടെയാണ് പുനഃസ്ഥാപിക്കുക എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register