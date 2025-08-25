Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 25 Aug 2025 9:48 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Aug 2025 9:48 AM IST

    കൊൽക്കത്ത ലോ കോളജ് കൂട്ടബലാത്സംഗം; നാ​ല് പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു

    kolkata gang rape case
    കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത: കോ​ള​ജ് കാ​മ്പ​സി​ൽ നി​യ​മ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യെ കൂ​ട്ട​ബ​ലാ​ത്സം​ഗം ചെ​യ്ത കേ​സി​ൽ നാ​ല് പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ കു​റ്റ​പ​ത്രം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു. ശ​നി​യാ​ഴ്ച അ​ഡീ​ഷ​ന​ൽ ചീ​ഫ് ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ മ​ജി​സ്‌​ട്രേ​റ്റ് കോ​ട​തി​യി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച കു​റ്റ​പ​ത്ര​ത്തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന പ്ര​തി​യും കോ​ള​ജി​ലെ പൂ​ർ​വ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യു​മാ​യ മ​നോ​ജി​ത് മി​ശ്ര​യും മ​റ്റ് മൂ​ന്നു​പേ​രു​മാ​ണു​ള്ള​ത്.

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​യ സ​യി​ബ് അ​ഹ​മ്മ​ദ്, പ്ര​മി​ത് മു​ഖ​ർ​ജി, സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ഗാ​ർ​ഡ് പി​നാ​കി ബാ​ന​ർ​ജി എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മ​റ്റ് പ്ര​തി​ക​ൾ. വി​വി​ധ തെ​ളി​വു​ക​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ, കൂ​ട്ട​ബ​ലാ​ത്സം​ഗം, നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി തെ​റ്റാ​യി ത​ട​ങ്ക​ലി​ൽ​വെ​ക്ക​ൽ, ഉ​പ​ദ്ര​വി​ക്കാ​ൻ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ച്ചു​ള്ള ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​ക​ൽ, തെ​ളി​വു​ക​ൾ മ​റ​യ്ക്ക​ൽ, അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തെ വ​ഴി​തെ​റ്റി​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ കു​റ്റ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ചു​മ​ത്തി​യ​ത്.

    നാ​ല് പ്ര​തി​ക​ളും ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലാ​ണ്. 2024 മു​ത​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ജി​വ​ന​ക്കാ​ര​ൻ കൂ​ടി​യാ​യ മ​നോ​ജി​ത് മി​ശ്ര​യെ സ​ർ​വി​സി​ൽ നി​ന്ന് പി​രി​ച്ചു​വി​ടു​ക​യും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യും സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നെ​യും പു​റ​ത്താ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ജൂ​ൺ 25ന് ​സൗ​ത്ത് കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത ലോ ​കോ​ള​ജ് കാ​മ്പ​സി​ൽ ഒ​ന്നാം വ​ർ​ഷ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യെ​യാ​ണ് കൂ​ട്ട​ബ​ലാ​ത്സം​ഗം ചെ​യ്ത​ത്.

    Girl in a jacket

    News Summary - Kolkata Law College gang rape; Chargesheet filed against four accused
