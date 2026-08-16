പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ 'ദിമാഗി നക്സൽ' പരാമർശം പ്രതിപക്ഷത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചല്ല: വിശദീകരണവുമായി കിരൺ റിജിജു

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ 'ദിമാഗി നക്സൽ' പരാമർശം പ്രതിപക്ഷത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചല്ല: വിശദീകരണവുമായി കിരൺ റിജിജുtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: സ്വാതന്ത്ര്യദിന പ്രസംഗത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി നടത്തിയ 'ദിമാഗി നക്സൽ' പരാമർശം പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളെ ലക്ഷ്യമിട്ടല്ലെന്ന് കേന്ദ്ര പാർലമെന്ററി കാര്യ മന്ത്രി കിരൺ റിജിജു. ചെങ്കോട്ടയിലെ പ്രസംഗത്തിന് പിന്നാലെ ഉയർന്ന രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
രാജ്യത്തിന്റെ വികസനത്തെയും അഖണ്ഡതയെയും ആഭ്യന്തരമായും ബാഹ്യമായും തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അരാജക-വിഘടനവാദ ശക്തികളെക്കുറിച്ചാണ് പ്രധാനമന്ത്രി സംസാരിച്ചതെന്ന് റിജിജു വ്യക്തമാക്കി. ആ പരാമർശത്തെ രാജ്യത്തെ പ്രധാന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുമായോ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളുമായോ കൂട്ടിയിണക്കി തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യവെ, വികസനത്തിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്ന വിഘടനവാദ ചിന്താഗതികൾക്കെതിരെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത്. എന്നാൽ, പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പരാമർശം ജനാധിപത്യപരമായ വിയോജിപ്പുകളെയും പ്രതിപക്ഷ ശബ്ദങ്ങളെയും നിശബ്ദമാക്കാനുള്ള നീക്കമാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ശക്തമായി വിമർശിച്ചിരുന്നു.
പ്രതിപക്ഷം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകളെ വളച്ചൊടിക്കുകയാണെന്നും, രാജ്യതാൽപ്പര്യത്തിന് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചില തീവ്ര ആശയഗതിക്കാരെയാണ് അദ്ദേഹം 'ദിമാഗി നക്സലുകൾ' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചതെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ജനാധിപത്യത്തിൽ സർക്കാരിന്റെ നയങ്ങളെ ക്രിയാത്മകമായി വിമർശിക്കാനുള്ള പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ അവകാശത്തെ ബി.ജെ.പിയും കേന്ദ്ര സർക്കാരും എപ്പോഴും മാനിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കിരൺ റിജിജു പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ചില പ്രത്യേക അജണ്ടകളോടെ രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്കും വളർച്ചയ്ക്കും തുരങ്കം വെക്കുന്ന തരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിക്ഷിപ്ത താല്പര്യക്കാരെയും തീവ്ര ചിന്താഗതിക്കാരെയുമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി കൃത്യമായി വിരൽചൂണ്ടിയതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം, ഭരണകൂട വീഴ്ചകൾക്കെതിരെ സംസാരിക്കുന്നവരെയും വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവരെയും രാജ്യദ്രോഹികളായും വിഘടനവാദികളായും മുദ്രകുത്താനുള്ള കേന്ദ്ര നീക്കമാണിതെന്ന് ആരോപിച്ച് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ പ്രതിഷേധം തുടരുകയാണ്. പാർലമെന്റിലും പൊതുവേദികളിലും ഈ വിഷയത്തിൽ വരുംദിവസങ്ങളിലും ശക്തമായ രാഷ്ട്രീയ വാക്പോര് തുടരുമെന്നാണ് സൂചന.
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