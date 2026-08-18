'കോൺഗ്രസ് ഭരണമായിരുന്നെങ്കിൽ പലരും കൊല്ലപ്പെട്ടേനേ'; ജന്തർ മന്തർ നടപടിയിൽ കിരൺ റിജിജു

'കോൺഗ്രസ് ഭരണമായിരുന്നെങ്കിൽ പലരും കൊല്ലപ്പെട്ടേനേ'; ജന്തർ മന്തർ നടപടിയിൽ കിരൺ റിജിജുtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ജന്തർ മന്തറിൽ നടന്ന വിദ്യാർഥി പ്രതിഷേധങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്ത ഡൽഹി പൊലീസിന്റെയും ഭരണകൂടത്തിന്റെയും നടപടിയെ ന്യായീകരിച്ച് കേന്ദ്ര പാർലമെന്ററികാര്യ മന്ത്രി കിരൺ റിജിജു. വൻ ജനക്കൂട്ടത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനിടെ ഒരു പ്രതിഷേധക്കാരനും മരിക്കുകയോ ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽക്കുകയോ ചെയ്തില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ആരും മരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ആരുടേയും അസ്ഥി ഒടിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും ഗുരുതര പരിക്കുകളോടെ ആരും ആശുപത്രിയിലില്ലെന്നും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ പങ്കെടുത്ത പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ വ്യാപ്തി കണക്കിലെടുക്കണമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
മുൻ കോൺഗ്രസ് സർക്കാരുകളുടെ കാലത്തെ പ്രതിഷേധങ്ങളിലെ പൊലീസ് നടപടികളുമായി ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തെ താരതമ്യം ചെയ്തായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം. ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രതിഷേധം കോൺഗ്രസ് ഭരണകാലത്ത് നടന്നിരുന്നെങ്കിൽ നിരവധി പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടേനെയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കെതിരെ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ച ചരിത്രം കോൺഗ്രസിനുണ്ടെന്നും വിവിധ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്കിടെ വെടിവയ്പിൽ നിരവധി പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. തെലങ്കാന സംസ്ഥാനം രൂപീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള പ്രക്ഷോഭത്തിലും നിരവധി പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായും എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിഷേധത്തിൽ വെടിവയ്പ് ഉണ്ടായില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ആയിരക്കണക്കിന് പ്രതിഷേധക്കാർക്കൊപ്പം ആം ആദ്മി പാർട്ടി, ഭീം ആർമി, സമാജ്വാദി പാർട്ടി പ്രവർത്തകരും സമരത്തിൽ എത്തിയിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പ്രതിഷേധക്കാർ ബാരിക്കേഡുകൾ മറികടന്ന് പാർലമെന്റിലേക്ക് നീങ്ങാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴാണ് പൊലീസ് ബലം പ്രയോഗിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ചിലർ പ്രതിഷേധക്കാരെ അക്രമത്തിലേക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ജെൻ സി പ്രസ്ഥാനവും വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്കാരങ്ങൾക്കായുള്ള വിദ്യാർഥികളുടെ ആവശ്യങ്ങളും സംബന്ധിച്ച് രാജ്യത്തെ യുവാക്കളുടെ ക്ഷേമത്തിന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എൻ.ഡി.എ സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിചേർത്തു.
പരീക്ഷാ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചക്ക് ഉത്തരവാദികളായവർക്കെതിരെ കർശനമായ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. പൊതുപ്രതിഷേധങ്ങളിലെ അക്രമത്തോട് സർക്കാർ യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയും കാണിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. വിദ്യാർഥികളുടെ വികാരങ്ങളെ തങ്ങൾ മാനിക്കുന്നുവെന്നും അവരുടെ ഭാവിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ബിഹാറിലെ പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകളും നീറ്റ് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങളും ഉയർന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം.
ജൂലൈ 25ന് സിവാനിൽ പ്രതിഷേധക്കാരും പൊലീസും തമ്മിൽ സംഘർഷമുണ്ടായിരുന്നു. കല്ലേറിനെ തുടർന്ന് പ്രതിഷേധക്കാരെ പിരിച്ചുവിടാൻ പൊലീസ് കണ്ണീർവാതകവും ലാത്തിച്ചാർജും പ്രയോഗിച്ചു. സംഘർഷത്തിനിടെ എകെ-47 ഉപയോഗിച്ചുള്ള വെടിവയ്പ് നടന്നതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു.
ജന്തർ മന്തറിൽ നടന്ന വിദ്യാർഥി പ്രതിഷേധം അന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവച്ചതോടെയും പ്രതിഷേധക്കാരുടെ ചില ആവശ്യങ്ങളിൽ ഉറപ്പ് ലഭിച്ചതോടെയുമാണ് അവസാനിച്ചത്. നീറ്റ് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളായിരുന്നു സമരത്തിന്റെ പ്രധാന കാരണം. രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർഥികളും യുവ സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരും സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളും സമരത്തിന് പിന്തുണ നൽകി.
ആക്ടിവിസ്റ്റ് സോനം വാങ്ചുക് ജൂൺ 28ന് സമരത്തിൽ പങ്കുചേർന്ന് അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാര സമരം ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ആരോഗ്യനില മോശമായതിനെ തുടർന്ന് പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. ജൂലൈ 20ന് പ്രതിഷേധക്കാർ പാർലമെന്റിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്താൻ ശ്രമിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പൊലീസും പ്രതിഷേധക്കാരും തമ്മിൽ സംഘർഷമുണ്ടായിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ കോൺഗ്രസും മറ്റ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും പാർലമെന്റിൽ വിഷയം ഉന്നയിക്കുകയും സഭാ നടപടികൾ തടസ്സപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
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