‘മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ കൊല ഫലസ്തീൻ മണ്ണിലെ മറ്റൊരു ഹീന കുറ്റകൃത്യം; ഇസ്രായേലിനെതിരായ കേന്ദ്രസർക്കാർ മൗനം ലജ്ജാകരം’text_fields
ന്യൂഡൽഹി: ഇസ്രായേൽ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ ഗസ്സയിൽ ആറ് മാധ്യമപ്രവർത്തകർ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ രൂക്ഷ പ്രതികരണവുമായി കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി എം.പി. മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ക്രൂരമായ കൊലപാതകം ഫലസ്തീൻ മണ്ണിലെ മറ്റൊരു ഹീന കുറ്റകൃത്യമാണെന്ന് പ്രിയങ്ക എക്സിൽ കുറിച്ചു.
'മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ക്രൂരമായ കൊലപാതകം ഫലസ്തീൻ മണ്ണിലെ മറ്റൊരു ഹീന കുറ്റകൃത്യമാണ്. സത്യത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നവരുടെ ധൈര്യത്തെ ഇസ്രായേൽ ഭരണകൂടത്തിന്റെ അക്രമത്തിനും വിദ്വേഷത്തിനും ഒരിക്കലും തകർക്കാനാവില്ല.
മാധ്യമങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും അധികാരത്തിനും വാണിജ്യത്തിനും അടിമപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ലോകത്ത്, യഥാർഥ മാധ്യമപ്രവർത്തനം എന്താണെന്ന് ഈ ധീരാത്മാക്കൾ നമ്മെ ഓർമിപ്പിച്ചു. നിത്യശാന്തി നേരുന്നു'-പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി വ്യക്തമാക്കി.
'ഇസ്രായേൽ വംശഹത്യ നടത്തുകയാണ്. 60,000ലധികം ആളുകളെ അവർ കൊലപ്പെടുത്തി, അതിൽ 18,430 പേർ കുട്ടികളാണ്. കുട്ടികളടക്കം നൂറുകണക്കിന് ആളുകളെ പട്ടിണക്കിട്ട് കൊന്നൊടുക്കുകയും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ പട്ടിണികിടക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.
നിശബ്ദതയിലൂടെയും നിഷ്ക്രിയത്വത്തിലൂടെയും ഈ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കുന്നത് കുറ്റകൃത്യമാണ്. ഫലസ്തീൻ ജനതയുടെ മേൽ ഇസ്രായേൽ നാശം അഴിച്ചുവിടുമ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ മൗനം പാലിക്കുന്നത് ലജ്ജാകരമാണ്' -പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇസ്രായേൽ നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തിലാണ് ഗസ്സയിൽ ആറ് മാധ്യമപ്രവർത്തകർ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. അൽജസീറ റിപ്പോർട്ടർമാരായ അനസ് അൽ ശരീഫ്, മുഹമ്മദ് ഖുറൈഖ്, കാമറ ഓപറേറ്റർമായ ഇബ്രാഹീം സഹീർ, മുഹമ്മദ് നൗഫൽ, മുആമീൻ അലിവ എന്നിവരും യൂട്യൂബ് ചാനൽ പ്രവർത്തകൻ മുഹമ്മദ് അൽ ഖാലിദിയുമാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.
അൽ ശിഫ ആശുപത്രിയുടെ മെയിൻ ഗേറ്റിന് സമീപത്തുണ്ടായ ആക്രമണത്തിലാണ് ഇവർ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. കൊല്ലപ്പെടുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് എക്സിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വിഡിയോയിൽ, ഗസ്സ സിറ്റിയുടെ കിഴക്ക്, തെക്ക് ഭാഗങ്ങളിൽ ഇസ്രായേൽ ആക്രമണം രൂക്ഷമാകുന്നതായി പറഞ്ഞിരുന്നു. മാധ്യമപ്രവർത്തകർ കൊല്ലപ്പെട്ടതിനെ ഫലസ്തീനിയൻ ജേണലിസ്റ്റ് സംഘടന, റിപ്പോർട്ടേഴ്സ് വിത്തൗട്ട് ബോർഡേഴ്സ് തുടങ്ങിയവർ അപലപിച്ചു.
മാധ്യമപ്രവർത്തക സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ കണക്ക് പ്രകാരം ഗസ്സ യുദ്ധം ആരംഭിച്ച ശേഷം 186 മാധ്യമപ്രവർത്തകരാണ് ഇസ്രായേൽ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ, 270ലേറെ മാധ്യമപ്രവർത്തകരും മാധ്യമ ജീവനക്കാരും കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഫലസ്തീൻ അധികൃതർ പറയുന്നത്.
