Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 12 Aug 2025 12:07 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Aug 2025 12:12 PM IST

    ‘മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ കൊല ഫലസ്തീൻ മണ്ണിലെ മറ്റൊരു ഹീന കുറ്റകൃത്യം; ഇസ്രായേലിനെതിരായ കേന്ദ്രസർക്കാർ മൗനം ലജ്ജാകരം’

    Priyanka Gandhi in Journalists Killing in Gazza
    പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി, ഗസ്സയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട മാധ്യമപ്രവർത്തകർ

    ന്യൂഡൽഹി: ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ വ്യോ​മാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ഗ​സ്സ​യി​ൽ ആ​റ് മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട സംഭവത്തിൽ രൂക്ഷ പ്രതികരണവുമായി കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി എം.പി. മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ക്രൂരമായ കൊലപാതകം ഫലസ്തീൻ മണ്ണിലെ മറ്റൊരു ഹീന കുറ്റകൃത്യമാണെന്ന് പ്രിയങ്ക എക്സിൽ കുറിച്ചു.

    'മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ക്രൂരമായ കൊലപാതകം ഫലസ്തീൻ മണ്ണിലെ മറ്റൊരു ഹീന കുറ്റകൃത്യമാണ്. സത്യത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നവരുടെ ധൈര്യത്തെ ഇസ്രായേൽ ഭരണകൂടത്തിന്‍റെ അക്രമത്തിനും വിദ്വേഷത്തിനും ഒരിക്കലും തകർക്കാനാവില്ല.

    മാധ്യമങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും അധികാരത്തിനും വാണിജ്യത്തിനും അടിമപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ലോകത്ത്, യഥാർഥ മാധ്യമപ്രവർത്തനം എന്താണെന്ന് ഈ ധീരാത്മാക്കൾ നമ്മെ ഓർമിപ്പിച്ചു. നിത്യശാന്തി നേരുന്നു'-പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി വ്യക്തമാക്കി.

    'ഇസ്രായേൽ വംശഹത്യ നടത്തുകയാണ്. 60,000ലധികം ആളുകളെ അവർ കൊലപ്പെടുത്തി, അതിൽ 18,430 പേർ കുട്ടികളാണ്. കുട്ടികളടക്കം നൂറുകണക്കിന് ആളുകളെ പട്ടിണക്കിട്ട് കൊന്നൊടുക്കുകയും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ പട്ടിണികിടക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

    നിശബ്ദതയിലൂടെയും നിഷ്‌ക്രിയത്വത്തിലൂടെയും ഈ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കുന്നത് കുറ്റകൃത്യമാണ്. ഫലസ്തീൻ ജനതയുടെ മേൽ ഇസ്രായേൽ നാശം അഴിച്ചുവിടുമ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ മൗനം പാലിക്കുന്നത് ലജ്ജാകരമാണ്' -പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

    കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ നടത്തിയ വ്യോ​മാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ലാണ് ഗ​സ്സ​യി​ൽ ആ​റ് മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടത്. അ​ൽ​ജ​സീ​റ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട​ർ​മാ​രാ​യ അ​ന​സ് അ​ൽ ശ​രീ​ഫ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഖു​റൈ​ഖ്, കാ​മ​റ ഓ​പ​റേ​റ്റ​ർ​മാ​യ ഇ​ബ്രാ​ഹീം സ​ഹീ​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് നൗ​ഫ​ൽ, മു​ആ​മീ​ൻ അ​ലി​വ എ​ന്നി​വ​രും യൂ​ട്യൂ​ബ് ചാ​ന​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഖാ​ലി​ദി​യു​മാ​ണ് കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    അ​ൽ ശി​ഫ ആ​ശു​പ​ത്രി​യു​ടെ മെ​യി​ൻ ഗേ​റ്റി​ന് സ​മീ​പ​ത്തു​ണ്ടാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​വ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​ത്. കൊ​ല്ല​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​ന് തൊ​ട്ടു​മു​മ്പ് എ​ക്സി​ൽ പോ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത വി​ഡി​യോ​യി​ൽ, ഗ​സ്സ സി​റ്റി​യു​ടെ കി​ഴ​ക്ക്, തെ​ക്ക് ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം രൂ​ക്ഷ​മാ​കു​ന്ന​താ​യി പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​തി​നെ ഫ​ല​സ്തീ​നി​യ​ൻ ജേ​ണ​ലി​സ്റ്റ് സം​ഘ​ട​ന, റി​പ്പോ​ർ​ട്ടേ​ഴ്സ് വി​ത്തൗ​ട്ട് ബോ​ർ​ഡേ​ഴ്സ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ അ​പ​ല​പി​ച്ചു.

    മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സം​ര​ക്ഷ​ണ സ​മി​തി​യു​ടെ ക​ണ​ക്ക് പ്ര​കാ​രം ഗ​സ്സ യു​ദ്ധം ആ​രം​ഭി​ച്ച ശേ​ഷം 186 മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​ണ് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, 270ലേ​റെ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും മാ​ധ്യ​മ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് ഫ​ല​സ്തീ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

