Madhyamam
    21 Jan 2026 11:10 PM IST
    21 Jan 2026 11:10 PM IST

    'സംശയം തോന്നിയാൽ ബട്ടൻ അമർത്തിയാൽ മതി'; ഡിജിറ്റൽ അറസ്റ്റ് പോലുള്ള തട്ടിപ്പുകൾക്ക് വിലങ്ങിടാൻ ‘കിൽ സ്വിച്ച്’

    'സംശയം തോന്നിയാൽ ബട്ടൻ അമർത്തിയാൽ മതി'; ഡിജിറ്റൽ അറസ്റ്റ് പോലുള്ള തട്ടിപ്പുകൾക്ക് വിലങ്ങിടാൻ 'കിൽ സ്വിച്ച്'
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഡി​ജി​റ്റ​ൽ അ​റ​സ്റ്റ് പോ​ലു​ള്ള ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ൾ രാ​ജ്യ​ത്ത് വ്യാ​പ​ക​മാ​കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ പ്ര​ശ്ന​ത്തെ നേ​രി​ടാ​ൻ ‘കി​ൽ സ്വി​ച്ച്’ എ​ന്ന ആ​ശ​യം നി​​ർ​ദേ​ശി​ച്ച് ഉ​ന്ന​ത​ത​ല സ​മി​തി. സു​പ്രീം​കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തെ​തു​ട​ർ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രാ​ല​യം നി​യോ​ഗി​ച്ച ഉ​ന്ന​ത​ത​ല സ​മി​തി​യാ​ണ് കി​ൽ സ്വി​ച്ച് എ​ന്ന ആ​ശ​യം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത്. ബാ​ങ്കി​ന്‍റെ ആ​പ്പി​ലോ യു.​പി.​ഐ ആ​പ്പി​ലോ ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി ബ​ട്ട​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന കാ​ര്യ​മാ​ണ് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ത​ട്ടി​പ്പ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​താ​യി സം​ശ​യം തോ​ന്നി​യാ​ൽ ബ​ട്ട​ൻ അ​മ​ർ​ത്തി ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള എ​ല്ലാ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളും ത​ൽ​ക്ഷ​ണം ബ്ലോ​ക്ക് ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന ഉ​പാ​ധി​യാ​ണ് കി​ൽ സ്വി​ച്ച്.

    ആ​ക്‌​ടി​വേ​റ്റ് ചെ​യ്താ​ൽ, ഉ​പ​യോ​ക്താ​വി​ന്‍റെ എ​ല്ലാ ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളും അ​ടി​യ​ന്ത​ര ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഉ​ട​ന​ടി മ​ര​വി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യും. ത​ട്ടി​പ്പു​കാ​ർ​ക്ക് ത​ങ്ങ​ൾ ഉ​ന്ന​മി​ട്ട ഇ​ര​ക​ളു​ടെ അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ലെ പ​ണം പി​ൻ​വ​ലി​ക്കാ​നോ ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ ന​ട​ത്താ​നോ ക​ഴി​യാ​തെ​വ​രും. ഡി​ജി​റ്റ​ൽ അ​റ​സ്റ്റ് പോ​ലു​ള്ള ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ളി​ലൂ​ടെ ന​ഷ്‍ട​പ്പെ​ട്ട പ​ണം വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യ​ക​മാ​കു​ന്ന സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും സ​മി​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ത​ട്ടി​പ്പി​ലൂ​ടെ ക​ബ​ളി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്ക് ന​ഷ്‍ട​പ​രി​ഹാ​രം ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​നു​ത​കു​ന്ന ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് സം​വി​ധാ​ന​വും സ​മി​തി​യു​ടെ ശി​പാ​ർ​ശ​ക​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. വാ​ണി​ജ്യ ബാ​ങ്കു​ക​ൾ ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള റി​സ്ക്ക് കു​റ​ക്കാ​നു​ള്ള മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ആ​വി​ഷ്ക​രി​ക്കു​ന്ന കാ​ര്യം ആ​ലോ​ചി​ക്കു​ന്നു​മു​ണ്ട്. ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പേ​മെ​ന്‍റ് പ്രൊ​ട്ടെ​ക്ഷ​ൻ ഫ​ണ്ട് ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശം റി​സ​ർ​വ് ബാ​ങ്കി​ന്‍റെ പേ​മെ​ന്‍റ് വി​ഷ​ൻ 2025 റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കു​ന്നു.

    ത​ട്ടി​പ്പി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ ത​ൽ​ക്ഷ​ണം ക​ണ്ടെ​ത്താ​നു​ള്ള മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും ആ​ലോ​ച​ന​യു​ണ്ട്. ഇ​ര​യു​ടെ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ​നി​ന്നെ​ടു​ക്കു​ന്ന പ​ണം പ​ല വ്യാ​ജ അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് വി​ഭ​ജി​ച്ചി​ടു​ന്ന​ത് ഉ​ട​ൻ ത​ട​യാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ത്ത​ര​മൊ​രു ഉ​ദ്യ​മം വി​ജ​യി​ച്ചാ​ൽ ന​ഷ്‍ട​പ്പെ​ട്ട പ​ണം വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്ക​ൽ എ​ളു​പ്പ​മാ​കും. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഡി​സം​ബ​റി​ലാ​ണ് ത​ട്ടി​പ്പി​നു​ള്ള പ​രി​ഹാ​ര​മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഉ​ന്ന​ത​ത​ല സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച​ത്.

