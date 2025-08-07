Begin typing your search above and press return to search.
    വോട്ട് വിലക്ക്: ചർച്ച ആവശ്യപ്പെട്ട് ഉപാധ്യക്ഷന് ഖാർ​ഗെയുടെ കത്ത്

    ചർച്ചയില്ലെന്ന് ആവർത്തിച്ച് കേന്ദ്രം; പാർലമെന്റ് സ്തംഭിപ്പിച്ച് പ്രതിപക്ഷം
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ബി​ഹാ​ർ വോ​ട്ടു ബ​ന്ദി​യി​ൽ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് സ്തം​ഭ​നം തു​ട​രു​ന്ന​തി​നി​ടെ, വി​ഷ​യം ച​ർ​ച്ച ​ചെ​യ്യാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് രാ​ജ്യ​സ​ഭ ഉ​പാ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ ഹ​രി​വം​ശി​ന് ക​ത്ത​യ​ച്ച് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ മ​ല്ലി​കാ​ർ​ജു​ൻ ഖാ​ർ​ഗെ. ച​ർ​ച്ച സാ​ധ്യ​മ​ല്ലെ​ന്ന് ​രാ​ജ്യ​സ​ഭാ ഉ​പാ​ധ്യ​ക്ഷ​നു പു​റ​മെ, കേ​ന്ദ്ര പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ​റി കാ​ര്യ​മ​ന്ത്രി​യും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യെ​ങ്കി​ലും പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വു​മാ​യി പ്ര​തി​പ​ക്ഷം മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​യി. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച​യും ഇ​രു​സ​ഭ​ക​ളും പ്ര​തി​പ​ക്ഷം സ്തം​ഭി​പ്പി​ച്ചു.

    ഭൂ​മി​ക്ക് കീ​ഴി​ലു​ള്ള എ​ല്ലാ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യാ​ൻ സ​ഭ​ക്ക് അ​ധി​കാ​ര​മു​ണ്ടെ​ന്ന് 2023 ജൂ​ലൈ 21ന് ​അ​ന്ന​ത്തെ രാ​ജ്യ​സ​ഭാ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞ​ത് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ് ഖാ​ർ​ഗെ​യു​ടെ ക​ത്ത്. കോ​ടി​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ ദു​ർ​ബ​ല വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​പ്പെ​ട്ട​വ​രെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന പ​ര​മ​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ച​ർ​ച്ച വേ​ണ​മെ​ന്ന് ത​ന്റെ സ്വ​ന്തം പേ​രി​ലും രാ​ജ്യ​സ​ഭ​യി​ലെ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​വേ​ണ്ടി​യും അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    നി​ല​വി​ലെ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ​ദി​വ​സം മു​ത​ൽ സ​ഭ​യി​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​ച​ർ​ച്ച വേ​ണ​മെ​ന്ന് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ എം.​പി​മാ​ർ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും ഖാ​ർ​ഗെ ക​ത്തി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ബു​ധാ​നാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് സ​മ്മേ​ള​നം ആ​രം​ഭി​ച്ച​യു​ട​ൻ ഇ​രു​സ​ഭ​ക​ളി​ലും പ്ര​തി​പ​ക്ഷ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ന​ടു​ത്ത​ള​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച​തോ​ടെ ലോ​ക്സ​ഭ​യും രാ​ജ്യ​സ​ഭ​യും ഉ​ച്ച​വ​രെ പി​രി​ഞ്ഞു. ഉ​ച്ച​ക്കു ശേ​ഷം സ​ഭ വീ​ണ്ടും സ​മ്മേ​ളി​ച്ച​പ്പോ​ൾ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ച​ർ​ച്ച ​സാ​ധി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ​റി കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി കി​ര​ൺ റി​ജി​ജു ലോ​ക്സ​ഭ​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ​പ​ര​മാ​യി സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​ഷ​യ​മാ​യ​തി​നാ​ൽ സ​ഭ​യി​ൽ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​ല​പാ​ട്. പി​ന്നാ​ലെ പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ബ​ഹ​ളം ക​ടു​പ്പി​ച്ച​തോ​ടെ ലോ​ക്സ​ഭ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച​യി​ലേ​ക്ക് പി​രി​ഞ്ഞു.

    രാ​ജ്യ​സ​ഭ​യി​ൽ മ​റ്റു വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കാ​ൻ സ​മ​യം ല​ഭി​ച്ച ഹാ​രി​സ് ബീ​രാ​നും സ​​ന്തോ​ഷ് കു​മാ​റും വി. ​ശി​വ​ദാ​സ​നും ബി​ഹാ​ർ വി​ഷ​യം ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ​തോ​ടെ മൈ​ക്ക് ഓ​ഫ് ചെ​യ്തു. വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ പ്ര​തി​ഷേ​ധം തു​ട​ർ​ന്ന​തോ​ടെ രാ​ജ്യ​സ​ഭ​യും വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച​യി​ലേ​ക്ക് പി​രി​ഞ്ഞു.

