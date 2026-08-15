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    India
    Posted On
    date_range 15 Aug 2026 9:51 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Aug 2026 9:56 AM IST

    സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനികൾക്ക് ആദരാഞ്ജലി; 80-ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ ആശംസകൾ നേർന്ന് മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ

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    സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനികൾക്ക് ആദരാഞ്ജലി; 80-ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ ആശംസകൾ നേർന്ന് മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ
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    ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി പോരാടിയ അനേകം സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനികൾക്ക് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ച് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം മാത്രമല്ല സ്വാതന്ത്ര്യമെന്നും ഭരണഘടന ഉറപ്പുനൽകുന്ന സമത്വം, അന്തസ്സ്, നീതി, ഭയമില്ലാതെ സംസാരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നിവയും അതിന്റെ ഭാഗമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

    സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് എക്‌സിൽ പങ്കുവെച്ച സന്ദേശത്തിലാണ് ഖാർഗെ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ആശംസകൾ നേർന്നത്. രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി എല്ലാം ത്യജിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനികളുടെ ധൈര്യവും ത്യാഗവും രാജ്യത്തോടുള്ള അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസവും ഇന്നും ജനങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയിട്ട് 79 വർഷം പിന്നിടുമ്പോൾ ഇന്ത്യ നിരവധി നേട്ടങ്ങളും പോരാട്ടങ്ങളും കൂട്ടായ പരിശ്രമങ്ങളും നിറഞ്ഞ യാത്രയാണ് പിന്നിട്ടതെന്ന് ഖാർഗെ വിലയിരുത്തി.

    രാജ്യം ഏറെ മുന്നേറിയെങ്കിലും ദേശീയതലത്തിൽ മുന്നോട്ടുവച്ച പല ലക്ഷ്യങ്ങളും ഇപ്പോഴും പൂർണമായിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്വാതന്ത്ര്യം ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം മാത്രമായിരുന്നില്ലെന്ന് ഖാർഗെ പറഞ്ഞു. ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനും ഭരണഘടന ഉറപ്പുനൽകുന്ന സമത്വം, അന്തസ്സ്, നീതി, ഭയമില്ലാതെ അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നിവയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഭാഗമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഈ മൂല്യങ്ങളാണ് രാജ്യത്തിന്റെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തിയും ഓരോ പൗരന്റെയും സംരക്ഷണത്തിനുള്ള ഏറ്റവും ശക്തമായ കവചവുമെന്നും ഖാർഗെ പറഞ്ഞു.

    കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിനിടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങൾക്കും ജനാധിപത്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സാമൂഹിക ഐക്യത്തിനും ഗുരുതരമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടേണ്ടിവന്നതായി ഖാർഗെ ആരോപിച്ചു. രാജ്യത്തെ യുവാക്കൾക്ക് അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ആവശ്യമായ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കണമെന്നും കർഷകർക്ക് അവരുടെ അധ്വാനത്തിന് അർഹമായ മാന്യതയും നീതിയും ഉറപ്പാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തിന്റെ ഭാവി രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് സമത്വവും ശാക്തീകരണവും തുല്യപങ്കാളിത്തവും ലഭിക്കണമെന്നും ഖാർഗെ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

    ദളിതർ, ആദിവാസികൾ, ഒബിസി വിഭാഗങ്ങൾ, ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ, സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങൾ എന്നിവർക്ക് ഭരണഘടന ഉറപ്പുനൽകുന്ന സമത്വവും നീതിയും പൂർണമായി ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഈ സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ രാജ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിജ്ഞ പ്രതീക്ഷയായിരിക്കണമെന്നും ഖാർഗെ പറഞ്ഞു. ജയ് ഹിന്ദ് എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം സന്ദേശം അവസാനിപ്പിച്ചത്.

    അതേസമയം, 80-ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ചെങ്കോട്ടയിൽ ദേശീയപതാക ഉയർത്തി. 1721 ഫീൽഡ് ബറ്റാലിയന്റെ സെറിമോണിയൽ ബാറ്ററിയിലെ സൈനികർ നടത്തിയ 21-ഗൺ സല്യൂട്ടിനൊപ്പമായിരുന്നു പതാക ഉയർത്തൽ ചടങ്ങ്. തദ്ദേശീയമായി നിർമിച്ച 105 എംഎം ലൈറ്റ് ഫീൽഡ് ഗണ്ണുകളാണ് ചടങ്ങിൽ ഉപയോഗിച്ചത്. ചടങ്ങിൽ സെറിമോണിയൽ ബാറ്ററിയുടെ കമാൻഡറായി മേജർ പവൻ സിങ് ഷെഖാവത്തും ഗൺ പൊസിഷൻ ഓഫീസറായി നായിബ് സുബേദാർ അനുതോഷ് സർക്കാരും ചുമതല വഹിച്ചു.

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    TAGS:Mallikarjun Khargefreedom fightersIndepedence Day
    News Summary - Kharge Pays Tribute on Independence Day
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