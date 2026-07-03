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    India
    Posted On
    date_range 3 July 2026 2:20 PM IST
    Updated On
    date_range 3 July 2026 2:20 PM IST

    കേതൻ അഗർവാളിന്റെ കൊലപാതകം; സുപ്രീം കോടതിയിൽ ചർച്ചയായി പ്രതിയുടെ ജാമ്യം!

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    കേതൻ അഗർവാളിന്റെ കൊലപാതകം; സുപ്രീം കോടതിയിൽ ചർച്ചയായി പ്രതിയുടെ ജാമ്യം!
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    പുനെയിൽ നടന്ന കേതൻ അഗർവാളിന്റെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്ത സുപ്രീം കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. മേഘാലയയിൽ നടന്ന ഹണിമൂൺ കൊലപാതകക്കേസിലെ പ്രതിയായ സോനം രഘുവംശിയുടെ ജാമ്യഹരജി പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു ഈ പരാമർശം. രാജ്യത്തെ ഞെട്ടിച്ച സമാനമായ രണ്ട് കൊലപാതകങ്ങളാണ് കോടതിയിൽ ചർച്ചയായത്.

    സോനം രഘുവംശിയുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മേഘാലയ സർക്കാർ നൽകിയ ഹരജി സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു. ജസ്റ്റിസ് എം.എം. സുന്ദരേഷ്, ഷീൽ നാഗു എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് കേസ് കേട്ടത്. സോനം ഇതിനകം ജാമ്യത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ജാമ്യം റദ്ദാക്കി ജയിലിലേക്ക് അയക്കുന്നില്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ ജാമ്യ ഉത്തരവിലെ നിരീക്ഷണങ്ങളോട് ബെഞ്ചിന് അതൃപ്തിയുണ്ട്. ജൂലൈ 9-ന് കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.

    ഈ കേസിലെ വാദത്തിനിടെയാണ് സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത പുനെയിലെ കെതൻ അഗർവാൾ കൊലപാതകത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചത്. 25 വയസ്സുകാരനായ പുനെ റിയൽറ്റർ കെതൻ അഗർവാളിനെ, ലോണാവാലക്ക് സമീപമുള്ള ലോഹഗഡ് കോട്ടയിൽ വെച്ച് കാമുകിയുടെ സഹായത്തോടെ കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് കേസ്. കാമുകി സിയ ഗോയലും മറ്റൊരു സുഹൃത്തും ചേർന്നാണ് കേതനെ കൊക്കയിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടത്. ആദ്യം അപകടമരണമായി കരുതിയെങ്കിലും അന്വേഷണത്തിൽ കൊലപാതകമാണെന്ന് തെളിയുകയായിരുന്നു.

    കെതൻ അഗർവാൾ വിഗ്ഗ് വെച്ചിരുന്നുവെന്നും, അത് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതിനാലാണ് കൊലപാതകം നടന്നതെന്നുമാണ് പുറത്തുവരുന്ന പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത്തരം ക്രൂരമായ സംഭവങ്ങൾ വർധിച്ചു വരുന്നതിൽ കടുത്ത ആശങ്കയാണ് കോടതി പ്രകടിപ്പിച്ചത്. കുറ്റാരോപിതർക്ക് ജാമ്യം ലഭിച്ചാലും വിചാരണ നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കണമെന്നും, കുറ്റം തെളിയിക്കപ്പെടുന്നത് വരെ നിയമപരമായ പ്രക്രിയകൾ കർശനമായി പാലിക്കണമെന്നും സുപ്രീം കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.

    2025 മെയ് മാസത്തിലാണ് മേഘാലയയിൽ വെച്ച് ഇന്റൂർ സ്വദേശിയായ രാജ രഘുവംശി കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഹണിമൂണിനായി പോയ ദമ്പതികൾ പിന്നീട് കാണാതാവുകയും, രാജയുടെ മൃതദേഹം വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് സമീപത്തെ താഴ്‌വരയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തുകയുമായിരുന്നു. ഈ സംഭവത്തിൽ സോനം രഘുവംശി മുഖ്യപ്രതിയായി അറസ്റ്റിലാവുകയും പിന്നീട് ജാമ്യം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തത് വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു.

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    TAGS:BailmurderedCrimeSupreme Court
    News Summary - Ketan Agarwal's murder; Accused's bail discussed in Supreme Court
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