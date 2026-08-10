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    India
    Posted On
    date_range 10 Aug 2026 11:36 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Aug 2026 11:36 PM IST

    ‘കേരള- കേരളം’ പേരുമാറ്റ ബിൽ ലോക്‌സഭയിൽ

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    https://www.madhyamam.com/tags/parliament
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    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക രേ​ഖ​ക​ളി​ൽ ‘കേ​ര​ള’ എ​ന്ന​തി​നു​പ​ക​രം ‘കേ​ര​ളം’ ആ​ക്കാ​നു​ള്ള കേ​ര​ള (പേ​രു​മാ​റ്റ​ൽ) ബി​ൽ 2026 കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ലോ​ക്സ​ഭ​യി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര സ​ഹ​മ​ന്ത്രി നി​ത്യാ​ന​ന്ദ റാ​യി​യാ​ണ് ബി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    ഉ​ച്ച​ക്കു​ശേ​ഷം സ​പ്ലി​മെ​ന്റ​റി ലി​സ്റ്റി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി ബി​ൽ പാ​സാ​ക്കാ​ൻ കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ ശ്ര​മി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും പൊ​ലീ​സ് അ​തി​ക്ര​മ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ്ര​തി​പ​ക്ഷ ബ​ഹ​ള​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് ലോ​ക്സ​ഭ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ പി​രി​ഞ്ഞ​തോ​ടെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​ക്ക് വ​ന്നി​ല്ല.

    ബി​ൽ നി​യ​മ​മാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ഒ​ന്നാം ഷെ​ഡ്യൂ​ൾ, നാ​ലാം ഷെ​ഡ്യൂ​ൾ, ആ​ർ​ട്ടി​ക്കി​ൾ 31(എ), 290(​എ) എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​രാ​മ​ർ​ശി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന കേ​ര​ള എ​ന്ന​ത് കേ​ര​ളം എ​ന്നാ​ക്കി മാ​റ്റും. പേ​രു​മാ​റ്റം പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രു​ന്ന തീ​യ​തി മു​ത​ൽ ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ നി​ല​വി​ലു​ള്ള കേ​ന്ദ്ര-​സം​സ്ഥാ​ന നി​യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക​ൾ വ​രു​ത്താ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് അ​ധി​കാ​ര​മു​ണ്ടാ​കും.

    2024 ജൂ​ൺ 24ന് ​കേ​ര​ള നി​യ​മ​സ​ഭാ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ആ​ർ​ട്ടി​ക്കി​ൾ മൂ​ന്ന് പ്ര​കാ​രം സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ പേ​ര് കേ​ര​ളം എ​ന്നാ​ക്കി മാ​റ്റ​ണ​മെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​നോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ഏ​ക​ക​ണ്ഠ​മാ​യി പ്ര​മേ​യം പാ​സാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

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    TAGS:keralamName changestate name changeKerala
    News Summary - ‘Keralam’ name change bill introduced in Lok Sabha
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