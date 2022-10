cancel camera_alt വി​ജ​യ​വാ​ഡ​യി​ൽ സി.​പി.​ഐ പാ​ർ​ട്ടി കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പാ​ർ​ട്ടി ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യെ​യും ന​യ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളെ​യുംകുറിച്ച് നടന്ന​ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ​ല്ല​വ്​ സെ​ൻ ഗു​പ്ത സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു By വെബ് ഡെസ്ക് വി​ജ​യ​വാ​ഡ: സി.​പി.​ഐ ദേ​ശീ​യ കൗ​ൺ​സി​ലി​ൽ കേ​ന്ദ്ര നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്‍റെ ക്വോ​ട്ട പാ​ർ​ട്ടി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​ച്ചു. ആ​​കെ കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ 15 ശ​ത​മാ​നം മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ ഇ​നി​ കേ​ന്ദ്ര ക്വോ​ട്ട​യി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​വു​ക. ബാ​ക്കി വ​രു​ന്ന സീ​റ്റു​ക​ൾ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ അം​ഗ​ത്വ ക​ണ​ക്കി​ന്​ ആ​നു​പാ​തി​ക​മാ​യി വീ​തി​ച്ചു​ന​ൽ​കും. ഇ​തു​വ​ഴി കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ദേ​ശീ​യ കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 11ൽ​നി​ന്ന്​ 13 ആ​യേ​ക്കും. ​കേ​ന്ദ്ര ക്വോ​ട്ട​യി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 25ൽ​നി​ന്ന്​ 22 ആ​യി കു​റ​യും.

ആ​കെ ദേ​ശീ​യ കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 125 ത​ന്നെ​യാ​യി നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നാ​ണ്​ വി​ജ​യ​വാ​ഡ​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന ദേ​ശീ​യ കൗ​ൺ​സി​ൽ യോ​ഗം തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത്. പ്രാ​യ​പ​രി​ധി നി​ശ്ച​യി​ക്കാ​നു​ള്ള പാ​ർ​ട്ടി ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ക​മീ​ഷ​ന്‍റെ യോ​ഗം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി. പ്രാ​യ​പ​രി​ധി ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നോ​ട്​ വി​യോ​ജി​ച്ച്​ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന​ട​ക്കം നി​ര​വ​ധി ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക​ൾ ക​മീ​ഷ​നു മു​മ്പാ​കെ എ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ശതാബ്ദിയാഘോഷം നേരത്തെയാക്കും വി​ജ​യ​വാ​ഡ: 2025ൽ ​മാ​ത്രം 100 ​​വ​ർ​ഷം തി​ക​യു​ന്ന സി.​പി.​ഐ നൂ​റാം വാ​ർ​ഷി​കം മു​ൻ​കൂ​ട്ടി ആ​ഘോ​ഷി​ക്കും. 1925 ഡി​സം​ബ​ർ 26ന് ​കാ​ൺ​പു​രി​ൽ രൂ​പ​മെ​ടു​ത്ത പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ ശ​താ​ബ്ദി ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് ത​യാ​റെ​ടു​ക്കാ​ൻ 24ാം ദേ​ശീ​യ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡി. ​രാ​ജ​യാ​ണ് പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ലൂ​ടെ അ​ണി​ക​ളോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്. രാ​ഷ്ട്രം സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​ന്റെ 75ാം വ​ർ​ഷം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന വേ​ള​യി​ൽ, പാ​ർ​ട്ടി ച​രി​ത്ര​വും മ​ഹ​ത്താ​യ ഭൂ​ത​കാ​ല​വും സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ സ​മ​ര​ത്തി​ലെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​വും ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് രാ​ജ പ​റ​ഞ്ഞു. സി.​പി.​ഐ​യെ ദ​ശ​ല​ക്ഷം അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ള്ള പാ​ർ​ട്ടി​യാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ആ​ഹ്വാ​നം ചയ്തു. Show Full Article

Kerala will have more representation in the CPI National Council