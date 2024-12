‘കേരളം മിനി പാകിസ്താൻ, പ്രിയങ്കക്ക് വോട്ടുചെയ്തത് കേരളത്തിലെ തീവ്രവാദികൾ’ -വിജയരാഘവന്റെ വാക്കുകൾ ഏറ്റുപിടിച്ച് ബി.ജെ.പി നേതാവ് നിതേഷ് റാണെ

മുംബൈ: സി.പി.എം നേതാവ് എ. വിജയരാഘവന്റെ വിവാദ പ്രസ്താവന ഏറ്റുപിടിച്ച് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ബി.ജെ.പി നേതാവും വിദ്വേഷ പ്രാസംഗികനുമായ നിതേഷ് റാണെ. കേരളത്തിനെതിരെ അധിക്ഷേപവുമായാണ് മഹാരാഷ്ട്ര മന്ത്രി കൂടിയായ റാണെ രംഗത്തുവന്നത്. പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിക്ക് വോട്ട് ചെയ്തത് കേരളത്തിലെ തീവ്രവാദികൾ മാത്രമാണെന്നും കേരളം മിനി പാകിസ്താനാണെന്നും റാണെ ആരോപിച്ചു. കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും സഹോദരി പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയും ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ചത് അതിനാലാണെന്നും ഇന്നലെ പുണെയിൽ നടന്ന പൊതുയോഗത്തിൽ റാണെ പറഞ്ഞു.

നിരന്തരം വിദ്വേഷ, പ്രകോപന പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തുന്നതിൽ കുപ്രസിദ്ധനാണ് റാണെ. അദ്ദേഹം പരിപാടിയിൽ പ​ങ്കെടുക്കു​ന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രകോപന പ്രസ്താവന നടത്തുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര പൊലീസ് പരിപാടിയുടെ സംഘാടകരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ, ഇതൊന്നും വകവെക്കാതെയാണ് കേരളത്തെ അടച്ചാക്ഷേപിച്ചത്. ‘കേരളം ഒരു മിനി പാകിസ്താനാണ്. അതിനാലാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും സഹോദരിയും അവിടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിക്കുന്നത്. പാർലമെൻറ് അംഗങ്ങളാകാൻ തീവ്രവാദികൾ അവർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുന്നു’ -നിതേഷ് റാണെ പറഞ്ഞു.

Pune, Maharashtra: On LoP Rahul Gandhi, State Minister Nitesh Rane, says, "Kerala is a mini Pakistan, which is why Rahul Gandhi and his sister win elections there. Terrorists vote for them to become Members of Parliament" pic.twitter.com/iBVIpSAhlr