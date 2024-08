കേരളം എന്നെ ഒത്തിരി സ്നേഹിച്ചു, അൽപമെങ്കിലും തിരിച്ചു തരാൻ വയനാട്ടിലേക്ക് വരുന്നു -ഡോ. കഫീൽ ഖാൻ

ന്യൂഡൽഹി: കേരളം തന്നെ ഒത്തിരി സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അതിന് പകരം അൽപമെങ്കിലും തിരിച്ചുതരാൻ പ്രകൃതി ദുരന്തമുണ്ടായ വയനാട്ടിലേക്ക് ഉടൻ വരുമെന്നും ഡോ. കഫീൽ ഖാൻ. കുട്ടികളുടെ ഡോക്ടറായ കഫീൽ ഖാനെ യു.പിയിലെ യോഗി ആദിത്യനാഥ് സർക്കാർ ​കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കി ജയിലിലടച്ചപ്പോൾ മലയാളികളടക്കമുള്ളവർ പിന്തുണയുമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. തുടർന്ന് ജയിൽ മോചിതനായപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വീകരണം നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

വയനാട് ഉരുൾപൊട്ടൽ നൂറ്റാണ്ടിലെ വലിയ ദുരന്തമാണെന്ന് കഫീൽ ഖാൻ പറഞ്ഞു. ഗ്രാമങ്ങൾ പൂർണമായും നശിച്ചു, നൂറുകണക്കിന് പേരെ കാണാതായി, നൂറുകണക്കിനാളുകൾ മരിച്ചു, ആയിരങ്ങൾ ക്യാമ്പിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. സർക്കാറും സൈന്യവും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു. ശിശുരോഗ വിദഗ്ധനെന്ന നിലയിൽ അവിടെയുള്ള കുട്ടികളെ സേവിക്കാൻ ഞാൻ ഉടൻ കേരളത്തിലേക്ക് പോകും. കേരളത്തിൽനിന്ന് എനിക്ക് ഒരുപാട് സ്നേഹം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽനിന്ന് അൽപമെങ്കിലും തിരിച്ചുകൊടുക്കണം...’ -അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Kerala has given me so much, and now it's my turn to give back. Coming soon to Wayanad to stand with those affected by the landslides, to share in their grief, and to contribute whatever I can as a pediatrician 🙏🏾🤲🏾 #WayanadLandslide #KeralaDisaster pic.twitter.com/8JAmnXodi8