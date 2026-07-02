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    India
    Posted On
    date_range 2 July 2026 7:30 AM IST
    Updated On
    date_range 2 July 2026 7:30 AM IST

    വി.ബി-ജി റാം ജി പദ്ധതി: കേരളത്തിനുള്ള കേന്ദ്ര വിഹിതത്തിലും ആശങ്ക

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    കേ​ന്ദ്രം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ ക​ര​ട് ച​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലെ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളാ​ണ് ആ​ശ​ങ്ക​ക്ക് കാ​ര​ണം
    വി.ബി-ജി റാം ജി പദ്ധതി: കേരളത്തിനുള്ള കേന്ദ്ര വിഹിതത്തിലും ആശങ്ക
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    മഹാത്മ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ പേരുമാറ്റത്തിനെതിരെ ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധം

    കൊ​ച്ചി: കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ പു​തി​യ ഗ്രാ​മീ​ണ തൊ​ഴി​ൽ പ​ദ്ധ​തി​യാ​യ വി​ക​സി​ത് ഭാ​ര​ത് ഗാ​ര​ന്റി ഫോ​ർ റോ​സ്ഗാ​ർ ആ​ൻ​ഡ് അ​ജീ​വി​ക മി​ഷ​ൻ (വി.​ബി- ജി ​റാം ജി) ​പ്ര​കാ​രം കേ​ര​ള​ത്തി​ന് ല​ഭി​ക്കേ​ണ്ട കേ​ന്ദ്ര വി​ഹി​ത​ത്തി​ലും ആ​ശ​ങ്ക. പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി കേ​ന്ദ്രം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ ക​ര​ട് ച​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലെ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളാ​ണ് ആ​ശ​ങ്ക​ക്ക് കാ​ര​ണം. അ​തി​ന്മേ​ൽ ഭേ​ദ​ഗ​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കാ​നു​ള്ള സ​മ​യം 21ന്​ ​ക​ഴി​ഞ്ഞു. കേ​ര​ളം എ​ന്ത്​ ഭേ​ദ​ഗ​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു​വെ​ന്ന്​ വ്യ​ക്​​ത​മ​ല്ല.

    നി​കു​തി​പ്പ​ണം സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ വി​ഭ​ജി​ച്ച്​ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ന്​ 16ാം ധ​ന​കാ​ര്യ ക​മീ​ഷ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​മ​നു​സ​രി​ച്ചാ​ണ്​ വി.​ബി- ജി ​റാം ജി ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള ഫ​ണ്ട്​ തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ക​ര​ട് വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    2011ലെ ​സെ​ൻ​സ​സ് ജ​ന​സം​ഖ്യ, വ​ന​ങ്ങ​ൾ, സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ഭൂ ​വി​സ്തീ​ർ​ണം, പ്ര​തി​ശീ​ർ​ഷ മൊ​ത്ത സം​സ്ഥാ​ന ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ഉ​ൽ‌​പാ​ദ​നം എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ വ്യ​ത്യ​സ്ത അ​ള​വു​കോ​ലു​ക​ളെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യു​ള്ള​താ​ണ് ഈ ​വി​ഹി​ത വി​ഭ​ജ​ന ഫോ​ർ​മു​ല. ഭൂ​വി​സ്തൃ​തി​യി​ലും ജി.​എ​സ്.​ഡി.​പി വ​ള​ർ​ച്ച​യി​ലും പി​ന്നാ​ക്ക​മാ​യ​വ​ക്ക് ​മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ല​ഭി​ക്കു​മ്പോ​ൾ കേ​ര​ളം പോ​ലു​ള്ള ഭൂ ​വി​സ്തൃ​തി കു​റ​ഞ്ഞ​തും ജ​ന​സം​ഖ്യ കു​റ​ഞ്ഞ​തും ജി.​എ​സ്.​ഡി.​പി വ​ള​ർ​ച്ച​യി​ൽ അ​ധി​കം പി​ന്നാ​ക്ക​വു​മ​ല്ലാ​ത്ത സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ഹി​തം കു​റ​യു​മെ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക​യാ​ണ് ഉ​യ​രു​ന്ന​ത്. പ​ര​മാ​വ​ധി വെ​യ്റ്റേ​ജ് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് ജി.​എ​സ്.​ഡി.​പി വ​ള​ർ​ച്ച (42.5%) ക്കാ​ണ്. ഇ​ത​നു​സ​രി​ച്ച്​ ദ​രി​ദ്ര സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യി മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ല​ഭി​ക്കും. അ​ടു​ത്ത ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന വെ​യ്റ്റേ​ജ് ജ​ന​സം​ഖ്യ​ക്കാ​ണ്​ (17.5%).

    അ​തി​നൊ​പ്പം അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷം മു​ത​ൽ, സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​ദ്ധ​തി എ​ത്ര​ത്തോ​ളം ന​ന്നാ​യി ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി എ​ന്ന​തും ഫ​ണ്ട്​ വി​ഹി​തം തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​മാ​കും. ഇ​തി​ൽ വേ​ത​നം യ​ഥാ​സ​മ​യം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യ​ൽ, സോ​ഷ്യ​ൽ ഓ​ഡി​റ്റ് പാ​ലി​ക്ക​ൽ, പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​തി​ന്‍റെ ശ​ത​മാ​നം, കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്​ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട മ​റ്റ് സൂ​ച​ക​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഈ ​പ്ര​ക​ട​ന സൂ​ച​ക​ങ്ങ​ളെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി മാ​ന​ദ​ണ്ഡ വി​ഹി​ത​ത്തി​ന്‍റെ എ​ത്ര തു​ക ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് ക​ര​ട് ച​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​രാ​മ​ർ​ശി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. എം‌.​ജി‌.​എ​ൻ‌.​ആ​ർ‌.​ഇ‌.​ജി‌.​എ പ്ര​കാ​രം ന​ട​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ജോ​ലി​ക​ൾ തു​ട​രു​ന്ന​തി​നും തീ​ർ​പ്പാ​ക്കാ​ത്ത ബാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും രേ​ഖ​ക​ൾ കൈ​മാ​റു​ന്ന​തി​നും പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ തൊ​ഴി​ലാ​ളി അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രു​ന്ന​തി​നും ക​ര​ട് ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ വ്യ​വ​സ്ഥ ചെ​യ്യു​ന്നു. നി​ല​വി​ലു​ള്ള ഇ-​കെ‌​വൈ‌​സി പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു​റ​പ്പി​ച്ച എം‌.​ജി‌.​എ​ൻ‌.​ആ​ർ‌.​ഇ‌.​ജി‌.​എ ജോ​ബ് കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ പു​തി​യ ഗ്രാ​മീ​ൺ റോ​സ്ഗാ​ർ ഗാ​ര​ന്റി കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തു​വ​രെ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി സാ​ധു​ത​യു​ള്ള​താ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് ക​ര​ട്​ ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    വി.​ബി - ജി ​റാം ജി ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ തൊ​​ഴി​​ലാ​​ളി​​ക​​ളു​​ടെ വേ​​ത​​നം ത​​ട​​യു​​ന്ന​​തി​​നും വ്യ​​വ​​സ്ഥ​​ക​​ളി​​ൽ ദു​​രു​​പ​​യോ​​ഗ​​ത്തി​​നു​​മു​​ള്ള സാ​​ധ്യ​​ത​​ക​​ൾ നി​​ര​​വ​​ധി​​യാ​​ണ്. പ​​ദ്ധ​​തി നി​​ർ​വ​​ഹ​​ണം സം​​ബ​​ന്ധി​​ക്കു​​ന്ന പ​​രാ​​തി​​ക​​ളി​​ൽ പ്രാ​​ഥ​​മി​​ക​​മാ​​യി വീ​​ഴ്ച​ ക​​ണ്ടെ​​ത്തി​​യാ​​ൽ പോ​​ലും ഫ​​ണ്ട്‌ ത​​ട​​യാ​​മെ​​ന്നാ​​ണ് പു​തി​യ വ്യ​​വ​​സ്ഥ.

    പ്രാ​​ഥ​​മി​​ക വീ​​ഴ്ച എ​​ന്ന​​ത് നി​​ർ​​വ​​ചി​​ച്ചി​​ട്ടി​​ല്ലാ​​ത്ത​​തി​​നാ​​ൽ വ്യ​​വ​​സ്ഥ എ​​ങ്ങ​​നെ ഉ​​പ​​യോ​​ഗി​​ക്കു​​മെ​​ന്ന​​തും ആ​​ശ​​ങ്ക​​യാ​​ണ്. കേ​​ര​​ള​​ത്തി​​ലെ തൊ​​ഴി​​ലാ​​ളി​​ക​​ളി​​ൽ 28.47 ശ​​ത​​മാ​​ന​വും ദേ​​ശീ​​യ ത​​ല​​ത്തി​​ൽ 12.1 ശ​​ത​​മാ​​ന​​വും 61നും 80​നും ഇ​ട​യി​ൽ പ്രാ​യ​മു​ള്ള​വ​രാ​ണ്. ക​​ഠി​​ന​ ശാ​​രീ​​രി​​ക അ​​ധ്വാ​​നം വേ​ണ്ട ജോ​​ലി​​ക​​ൾ​​ക്കാ​​ണ് പു​​തി​​യ നി​​യ​​മം ഊ​​ന്ന​​ൽ ന​​ൽ​​കു​​ന്ന​​ത്. ഇ​ത്​ പ്രാ​​യ​​മാ​​യ തൊ​​ഴി​​ലാ​​ളി​​ക​​ളെ​​യും സ്ത്രീ​​ക​​ളെ​​യും പ​​ദ്ധ​​തി​​യി​​ൽ​​നി​​ന്ന് പു​​റ​​ത്താ​​ക്കാ​​നു​​ള്ള പ​​രോ​​ക്ഷ​ നീ​​ക്ക​​മാ​​ണെ​ന്നും വി​​മ​​ർ​​ശ​​ന​മു​​ണ്ട്.

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    TAGS:finance commissionKeralacmRural employment schemecentral funds
    News Summary - Kerala Anxious Over Funds for VB-G RAM G Scheme
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