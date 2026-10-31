‘രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ആജീവനാന്തം താൽക്കാലിക പ്രധാനമന്ത്രിയായി നിലനിർത്തൂ’; ഇൻഡ്യ മുന്നണിയുടെ ‘പൊതു വിചാരണക്കെതി’രെ പരിഹാസവുമായി ബിജെപി

‘രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ആജീവനാന്തം താൽക്കാലിക പ്രധാനമന്ത്രിയായി നിലനിർത്തൂ’; ഇൻഡ്യ മുന്നണിയുടെ ‘പൊതു വിചാരണക്കെതി’രെ പരിഹാസവുമായി ബിജെപിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ (സിഇസി) ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെ ‘ഇൻഡ്യ’ മുന്നണി നടത്തിയ പ്രതീകാത്മക ‘പൊതു വിചാരണക്ക്’ സമാന്തരമായി വാർത്താസമ്മേളനം നടത്തി ബിജെപി. രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പാർട്ടിക്കാർ ആജീവനാന്തം താൽക്കാലിക പ്രധാനമന്ത്രിയായി നിലനിർത്തണമെന്നും തങ്ങൾക്ക് അതിൽ യാതൊരു എതിർപ്പുമില്ലെന്നും ബിജെപി ദേശീയ വക്താവും പുരി ലോക്സഭാ മണ്ഡലം എംപിയുമായ സംബിത് പത്ര പരിഹസിച്ചു. ഇൻഡ്യ മുന്നണിയുടെ ‘മോക്ക് പാർലമെന്റ്’ വെറുമൊരു നാടകമാണെന്നും അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചു.
‘രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ഇന്ധനമില്ലെന്ന് ലോകത്തിന് ഇതിനകം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. ഈ റോക്കറ്റ് ഒരിക്കലും വിക്ഷേപിക്കപ്പെടില്ല. അദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങളുടെ ആജീവനാന്ത ‘മോക്ക് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ’ ആയി നിലനിർത്തൂ. ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു എതിർപ്പുമില്ല’-സംബിത് പത്ര പറഞ്ഞു. കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള മുന്നണിയുടെ പരിപാടി പാർലമെന്റിനെ അപഹരിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഭരണഘടനാ പദവിയിലിരിക്കുന്ന പ്രസിഡന്റിനും ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമീഷണർക്കും (സിഇസി) ഭരണഘടന തന്നെ പ്രതിരോധവും സുരക്ഷയും നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് സംബിത് പത്ര വ്യക്തമാക്കി. ബിജെപി പുതിയൊരു നിയമവും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
2023 ആഗസ്റ്റിൽ തെലങ്കാനയിലെ ലോവർ സ്പെഷ്യൽ കോടതി സിഇസിക്കെതിരെ എഫ്.ഐ.ആർ ഫയൽ ചെയ്യാൻ ഉത്തരവിട്ട സംഭവം പത്ര ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ ഹൈക്കോടതി ഉടൻ തന്നെ ആ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കുകയും ഇത് തെറ്റായ രീതിയെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദ്ദം കാരണം ഉയർന്ന ഭരണഘടനാ പദവിയിലിരിക്കുന്നവർക്കെതിരെ ആർക്കും കേസെടുക്കാവുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാനാണ് നടപടിക്രമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.
ഇന്ത്യയിൽ വോട്ട് തിരിമറി നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഗാന്ധി കുടുംബത്തിലെ ആദ്യ അംഗമായ പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവാണ് നടത്തിയതെന്ന് പത്ര ആരോപിച്ചു. സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിനെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ പ്രമുഖ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ബാലറ്റ് ബോക്സിൽ വോട്ട് ചെയ്തെങ്കിലും, ആ വോട്ടുകൾ മോഷ്ടിച്ചാണ് നെഹ്റു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാത്ത പ്രധാനമന്ത്രിയായതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
അമിത് ഷായുടെ വെല്ലുവിളി
ഹരിയാന, മഹാരാഷ്ട്ര, ബിഹാർ, ഡെൽഹി, പുതുച്ചേരി, അസം എന്നിവിടങ്ങളിലെ ബിജെപിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയങ്ങൾ എണ്ണിക്കൊണ്ട് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ ലഖ്നോവിൽ സംസാരിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തോൽക്കുമ്പോൾ തോൽവി സമ്മതിക്കുന്നതിന് പകരം, അമ്പെയ്യുന്ന റഫറിയെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ശീലമാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കും അഖിലേഷ് യാദവിനുമുള്ളതെന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
പാർലമെന്റിൽ ചർച്ച നടത്താൻ തങ്ങൾ തയ്യാറാണെന്ന് അമിത് ഷാ വെല്ലുവിളിച്ചു. ‘രാഹുൽ ബാബാ, നിങ്ങളും അഖിലേഷ് യാദവും വരിക. പാർലമെന്റിൽ ചർച്ച നടത്താൻ ബിജെപി പൂർണമായും തയ്യാറാണ്. ഒളിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നുമില്ല. നമുക്ക് പ്രത്യേക പാർലമെന്റ് സമ്മേളനം വിളിക്കാം’-അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ സഭ സുഗമമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ ബഹളം വെക്കാനേ പ്രതിപക്ഷം ശ്രമിക്കൂ എന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.