'ഈ സമരം മോദിക്കും അമിത് ഷായ്ക്കുമുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്'; സഹകരിക്കുന്നതാണ് പൊലീസിന് നല്ലതെന്നും കെ.സി വേണുഗോപാൽ

'ഈ സമരം മോദിക്കും അമിത് ഷായ്ക്കുമുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്'; സഹകരിക്കുന്നതാണ് പൊലീസിന് നല്ലതെന്നും കെ.സി വേണുഗോപാൽtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: വോട്ടർപട്ടിക വെട്ടിമാറ്റലിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറി ആരോപണങ്ങളിലും മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷണർ (സി.ഇ.സി) ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ പദവിയിൽ നിന്ന് മാറ്റുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് എ.ഐ.സി.സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.സി. വേണുഗോപാൽ. ഞായറാഴ്ച ഡൽഹി രാംലീല മൈതാനിയിൽ 'ഇൻഡ്യ' മുന്നണി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ബഹുജന റാലി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായ്ക്കുമുള്ള കടുത്ത താക്കീതാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഡൽഹിയിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു വേണുഗോപാൽ.
രാജ്യം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത വിധമുള്ള ജനകീയ പ്രതിഷേധത്തിനാണ് രാംലീല മൈതാനി സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ പോകുന്നതെന്നും, ജനപിന്തുണയുടെ വ്യാപ്തി കണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുടെയും സമനില തെറ്റിയിരിക്കുകയാണെന്നും കെ.സി. വേണുഗോപാൽ കുറ്റപ്പെടുത്തി.
'പ്രതിഷേധം അരാജകത്വമെന്ന് പറയുന്നത് സമനില തെറ്റിയത് കൊണ്ട്'
സമരത്തിനെതിരെ ബി.ജെ.പിയും കേന്ദ്ര സർക്കാരും നടത്തുന്ന പ്രസ്താവനകളെ കെ.സി. വേണുഗോപാൽ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. 'പ്രതിഷേധത്തിന് ലഭിക്കുന്ന ബഹുജന പിന്തുണ കണ്ട് ഭരണാധികാരികൾക്ക് സമനില തെറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രതിഷേധക്കാരെ അരാജകവാദികളെന്നും സമരം പാർലമെന്റിനെ അപമാനിക്കുന്നതാണെന്നും അവർ പ്രസ്താവനകൾ ഇറക്കുന്നത്. ഈ സമരം അവർക്കുള്ള ശക്തമായ താക്കീതാണ്. ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യും, ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഉറപ്പാണ്,' കെ.സി. വേണുഗോപാൽ തറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു. സമരം സമാധാനപരമായി നടത്താൻ ഡൽഹി പൊലീസ് സഹകരിക്കുന്നതാണ് അവർക്ക് നല്ലതെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
രാജിവെക്കും വരെ സമരം: കെ. മുരളീധരൻ; ചലോ ദില്ലി ആഹ്വാനവുമായി വി.ഡി. സതീശൻ
റാലിയിൽ പങ്കെടുക്കാനായി ഡൽഹിയിലെത്തിയ കേരള ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ. മുരളീധരനും കമീഷനെതിരെ കടുത്ത നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി. ഗ്യാനേഷ് കുമാർ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷണർ പദവി രാജിവെക്കണമെന്നാണ് രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും, രാജി വെക്കും വരെ 'ഇൻഡ്യ' മുന്നണിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രക്ഷോഭം തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ജനാധിപത്യം വെല്ലുവിളി നേരിടുമ്പോൾ മൗനം പാലിക്കുന്നത് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി കേരള മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ ജനങ്ങളോട് സമരത്തിൽ അണിനിരക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തു.
"ചലോ ദില്ലി! ജനാധിപത്യം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ മൗനമായിരിക്കാൻ നമുക്കാവില്ല. ഭരണഘടനയാണ് നമ്മുടെ കരുത്ത്, ജനവിധി നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തവും. ഇവ രണ്ടും സംരക്ഷിക്കുകയെന്നത് നമ്മുടെ കൂട്ടായ കടമയാണ്."
— മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ എക്സിൽ കുറിച്ചു.
പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ ദേശീയ നേതാക്കളും കേരളമടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഭരണ-പ്രതിപക്ഷ ജനപ്രതിനിധികളും വൻതോതിൽ അണിനിരക്കുന്നതോടെ രാംലീല മൈതാനിയിലെ 'വോട്ട് ബച്ചാവോ, ദേശ് ബച്ചാവോ' റാലി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷനെതിരായ ദേശീയ പോരാട്ടത്തിന്റെ നിർണായക വേദിയായി മാറും.