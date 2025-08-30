Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    date_range 30 Aug 2025 8:48 PM IST
    date_range 30 Aug 2025 8:48 PM IST

    ബിഹാറിൽ ബി.ജെ.പി ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റവരെ കെ.സി. വേണുഗോപാൽ സന്ദർശിച്ചു

    ബിഹാറിൽ ബി.ജെ.പി ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റവരെ കെ.സി. വേണുഗോപാൽ സന്ദർശിച്ചു
    ന്യൂഡൽഹി: പട്നയിൽ പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി ആസ്ഥാനത്തിന് നേർക്ക് ബി.ജെ.പി നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റവരെ എ.ഐ.സി.സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.സി. വേണുഗോപാൽ സന്ദർശിച്ചു.

    വോട്ടുകൊള്ളക്കെതിരായ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ ബി.ജെ.പിക്കുള്ള അസ്വസ്ഥതയാണ് ആക്രമണത്തിലൂടെ വ്യക്തമായതെന്ന് വേണുഗോപാൽ ആരോപിച്ചു. പരിക്കേറ്റിട്ടും ഭീരുക്കളായ ബി.ജെ.പിക്കാർക്ക് മുന്നിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ആത്മധൈര്യത്തോടെ ഉറച്ചുനിന്നുവെന്നും വേണുഗോപാൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    TAGS:Biharbjp attackKC VenugopalLatest News
