'ഇത് രണ്ടാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം'; ഒക്ടോബർ 12ന് ഡൽഹിയിൽ 'ഇൻഡ്യ' മുന്നണിയുടെ പ്രക്ഷോഭം: കെ.സി വേണുഗോപാൽ

'ഇത് രണ്ടാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം'; ഒക്ടോബർ 12ന് ഡൽഹിയിൽ 'ഇൻഡ്യ' മുന്നണിയുടെ പ്രക്ഷോഭം: കെ.സി വേണുഗോപാൽtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: വോട്ട് മോഷണ ആരോപണങ്ങളിൽ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് ഒക്ടോബർ 12 തിങ്കളാഴ്ച ദേശീയ തലസ്ഥാനത്ത് വൻ പ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് എ.ഐ.സി.സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.സി. വേണുഗോപാൽ. രാജ്യത്തെ ജനാധിപത്യവും പൗരന്മാരുടെ വോട്ടവകാശവും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഈ പോരാട്ടത്തെ 'രണ്ടാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം' എന്നാണ് അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചത്. കോൺഗ്രസും ഇന്ത്യ മുന്നണിയിലെ മുഴുവൻ പാർട്ടികളും രാജ്യത്തെ യുവജനങ്ങളും തിങ്കളാഴ്ച ഡൽഹിയുടെ തെരുവുകൾ കീഴടക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പ്രവർത്തകർ ഡൽഹിയിലെത്തുന്നത് തടയാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സകല അധികാര ദുർവിനിയോഗവും നടത്തുകയാണെന്ന് വേണുഗോപാൽ ആരോപിച്ചു. ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന ഹോസ്റ്റലുകളിലും സ്വകാര്യ വസതികളിലും പോലീസ് റെയ്ഡുകൾ തുടരുകയാണ്. ട്രെയിനുകൾ കൂട്ടത്തോടെ റദ്ദാക്കിയത് ഡൽഹിയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യേണ്ട സാധാരണക്കാരെയും ദുരിതത്തിലാക്കി.
'യുദ്ധം സ്വന്തം പൗരന്മാരോട്; പ്രതിപക്ഷം ഒറ്റക്കെട്ട്'
ഭരണകൂടത്തിന്റെ അടിച്ചമർത്തലുകൾ കൊണ്ടൊന്നും ജനകീയ മുന്നേറ്റത്തെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ലെന്ന് കെ.സി. വേണുഗോപാൽ വ്യക്തമാക്കി:
"എന്തൊക്കെ തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചാലും ഈ സമരം പരാജയപ്പെടില്ല. നാളെ ഡൽഹിയിൽ ഇതിലും ശക്തമായ ജനകീയ പോരാട്ടം നടക്കും. പ്രതിപക്ഷം ഒറ്റക്കെട്ടായി ഒരൊറ്റ ശക്തിയായി ഉറച്ചുനിൽക്കുകയാണ്. ഇത് വെറുമൊരു പ്രതിഷേധമോ ചെറുത്തുനിൽപ്പോ മാത്രമല്ല, രാജ്യത്തെ വോട്ടർമാരുടെ സമ്മതിദാനാവകാശം നിലനിർത്താനും ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഭാവി സംരക്ഷിക്കാനുമുള്ള അതിശക്തമായ പോരാട്ടമാണ്."
— വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു.
ജനാധിപത്യത്തിൽ പൗരന്റെ നിലനിൽപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാനം വോട്ടവകാശമാണെന്നും രാജ്യത്തെ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളെ ബി.ജെ.പി സർക്കാർ തകർക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷണർ കേന്ദ്ര ഭരണകൂടത്തിന്റെ ചട്ടുകമായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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സമരത്തെ നേരിടാൻ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പോലീസിനെയും അർദ്ധസൈനികരെയും ഡൽഹിയിൽ വൻതോതിൽ വിന്യസിച്ച കേന്ദ്ര നടപടിയെയും വേണുഗോപാൽ കടന്നാക്രമിച്ചു. 'എന്തിനാണ് ഈ സൈനിക സന്നാഹം? യുദ്ധത്തിനാണോ? ആരോടാണ് യുദ്ധം? സ്വന്തം രാജ്യത്തെ സാധാരണക്കാരായ പൗരന്മാരോടാണ് സർക്കാർ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്," അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
നേരത്തെ നടന്ന 'ഇൻഡ്യ' മുന്നണിയുടെ പ്രതിഷേധത്തിനിടെ നേതാക്കളെയും പ്രവർത്തകരെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തപ്പോൾ പോലീസും സി.ആർ.പി.എഫും തികച്ചും അനുചിതമായ രീതിയിലാണ് പെരുമാറിയതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ഭയപ്പെടുത്തി വിയോജിപ്പുകളെ അടിച്ചമർത്താനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിനും മുന്നിൽ പ്രതിപക്ഷം മുട്ടുമടക്കില്ലെന്നും വോട്ടവകാശം സംരക്ഷിക്കപ്പെടും വരെ സമരം തുടരുമെന്നും വേണുഗോപാൽ വ്യക്തമാക്കി.
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