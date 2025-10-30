കരൂർ ദുരന്തം: സുപ്രീംകോടതിയിലെ ഹരജി പിൻവലിക്കാൻ രാഷ്ട്രീയ പൊലീസ് സമ്മർദം; ഇരയുടെ കുടുംബത്തോട് സി.ബി.ഐയെ സമീപിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: കരൂരിൽ തിക്കിലും തിരക്കിലും കൊല്ലപ്പെട്ട ഒരാളുടെ കുടുംബത്തിനുമേൽ സുപ്രീംകോടതിയിൽ നിന്നുള്ള ഹരജി പിൻവലിക്കാൻ തമിഴ്നാട് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും രാഷ്ട്രീയ സെക്രട്ടറിയും സമ്മർദം ചെലുത്തുന്നതായി ആരോപിച്ച് കരൂർ ദുരന്തബാധിതനായയാൾ കോടതിയെ സമീപിച്ചപ്പോൾ സി.ബി.ഐയെ സമീപിക്കണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വ്യാഴാഴ്ച നിർദേശിച്ചു.ദി ഹിന്ദുവിലെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, തിക്കിലും തിരക്കിലും സഹോദരിയെയും പ്രതിശ്രുത വധുവിനെയും നഷ്ടപ്പെട്ട എസ്. പ്രഭാകരൻ അഭിഭാഷകൻ ബാലാജി ശ്രീനിവാസൻ വഴി കോടതിയിൽ പരാമർശം നടത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് ജസ്റ്റിസ് ജെ.കെ. മഹേശ്വരിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബെഞ്ച് ഈ നിർദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചത്.
സംഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം ഇതിനകം സി.ബി.ഐക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കോടതി ഹരജിക്കാരനെ ഓർമിപ്പിച്ചു. സി.ബി.ഐയെ സമീപിക്കൂ സി.ബി.ഐ അത് അന്വേഷിക്കുമെന്നും വാദം കേൾക്കലിനിടെ, ജസ്റ്റിസ് മഹേശ്വരി ശ്രീനിവാസനോട് പറഞ്ഞു.സംസ്ഥാന ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും നിർബന്ധിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഹരജിക്കാരൻ പറയുന്നു. ഹരജിക്കാരൻ സി.ബി.ഐക്ക് അപേക്ഷ നൽകിയാൽ മതിയെന്ന് ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു.
കരൂരിലെ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ടുണ്ടായ കുഴപ്പങ്ങൾക്ക് പൊലീസാണ് പ്രധാന ഉത്തരവാദികളെന്ന് പ്രഭാകരൻ ആരോപിച്ചു. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ലാത്തി ചാർജ് സ്ഥിതി കൂടുതൽ വഷളാക്കുകയും ആളുകൾ പരിഭ്രാന്തരാവുകയും ജീവഹാനി സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തെന്ന് പ്രഭാകരൻ അവകാശപ്പെട്ടു. ജനക്കൂട്ടത്തിലെ സാമൂഹിക വിരുദ്ധർ ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കാൻ എന്തൊക്കെയോ വസ്തുക്കൾ എറിഞ്ഞതും ആളുകളിൽ പരിഭ്രാന്തി പരത്തിയെന്നും ആരോപിച്ചു.
സംസ്ഥാന ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരാതികൾ ഒതുക്കുകയും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നടപടിക്രമങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് ഇരകളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ വർധിച്ചുവരുന്ന ആശങ്കകൾക്കിടയിലാണ് സുപ്രീംകോടതിയുടെ നിർദേശം. കേസ് തമിഴ്നാട് പൊലീസിൽ നിന്ന് മാറ്റി സുപ്രീംകോടതി നേരത്തെ ഉത്തരവിട്ടതിനെത്തുടർന്ന്, നിലവിൽ സി.ബി.ഐ അന്വേഷണം നടത്തിവരുകയാണ്. നിരവധി പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ കരൂർ തിക്കിലും തിരക്കിലും ഇപ്പോഴും ജനക്കൂട്ടത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലെ വീഴ്ചകളും പ്രാദേശിക ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പങ്കാളിത്തവും സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണ വിഷയമാണ്. ഈ ദാരുണ സംഭവത്തിൽ സി.ബി.ഐയുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register