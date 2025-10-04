Begin typing your search above and press return to search.
    കരൂര്‍ ദുരന്തം; വിജയ്‌യുടെ പ്രചാരണ ബസ് പിടിച്ചെടുക്കാൻ പൊലീസ് നീക്കം

    മ​ദ്രാ​സ് ഹൈ​കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണി​ത്
    വിജയ്

    ചെ​ന്നൈ: ന​ട​നും ത​മി​ഴ​ക വെ​ട്രി ക​ഴ​കം(​ടി.​വി.​കെ) നേ​താ​വു​മാ​യ വി​ജ​യ് പ്ര​ചാ​ര​ണ പ​ര്യ​ട​ന​ത്തി​ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്ന ബ​സ് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് നീ​ക്കം. ക​രൂ​ർ ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ന്റെ കൂ​ടു​ത​ൽ വി​ഡി​യോ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ബ​സി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി പി​ടി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള സി.​സി ടി.​വി കാ​മ​റ​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ശേ​ഖ​രി​ക്കും. മ​ദ്രാ​സ് ഹൈ​കോ​ട​തി ജ​ഡ്ജി ജ​സ്റ്റി​സ് എ​ൻ. ശെ​ന്തി​ൽ​കു​മാ​ർ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച ഉ​ത്ത​ര​വി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണി​ത്.

    ക​രൂ​ർ ദു​ര​ന്ത​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​ന്വേ​ഷി​ക്കാ​ൻ കോ​ട​തി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച ത​മി​ഴ്നാ​ട് ഉ​ത്ത​ര മേ​ഖ​ല ഐ.​ജി അ​സ്ര ഗാ​ർ​ഗി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​കാ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തോ​ടാ​ണ് (എ​സ്.​ഐ.​ടി) വി​ജ​യ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്ന പ​ര്യ​ട​ന വാ​ഹ​ന​വും ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    വി​ജ​യ് യു​ടെ കാ​ര​വാ​ൻ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന് വ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ആ​രാ​ധ​ക​ർ ബൈ​ക്കു​ക​ളി​ൽ വ​ര​വെ ഉ​ണ്ടാ​യ അ​പ​ക​ട ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ വൈ​റ​ലാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​​പ്പെ​ട്ട് പ​രാ​തി​ക​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​വാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നി​ല്ല. പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ക്കാ​തെ നി​ഷ്ക്രി​യ​ത്വം പാ​ലി​ച്ച​തി​നെ കോ​ട​തി രൂ​ക്ഷ​മാ​യി വി​മ​ർ​ശി​ക്ക​യും കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത് വാ​ഹ​നം പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ക​യും വേ​ണ​മെ​ന്ന് ക​ർ​ശ​ന നി​ർ​ദേ​ശം പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    വി​ജ​യ് യെ ​പ്ര​തി​പ്പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ചേ​ർ​ക്കാ​ത്ത​തി​നെ കോ​ട​തി പ​രോ​ക്ഷ​മാ​യി വി​മ​ർ​ശി​ച്ചി​രു​ന്നു. ക​രൂ​ർ ദു​ര​ന്ത കേ​സി​ൽ പൊ​ലീ​സ് ആ​രെ​യോ ഭ​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​യും കോ​ട​തി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ഈ​നി​ല​യി​ലാ​ണ് കോ​ട​തി എ​സ്.​ഐ.​ടി​ക്ക് രൂ​പം ന​ൽ​കി​യ​ത്. അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ൽ ആ​രെ​വേ​ണ​മെ​ങ്കി​ലും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള അ​ധി​കാ​ര​വും ഐ.​ജി​ക്ക് ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വ​നി​ത ഐ.​പി.​എ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രാ​യ വി​മ​ല, ശ്യാ​മ​ള​ദേ​വി എ​ന്നി​വ​രെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ലു​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ടി.​വി.​കെ സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന.​സെ​ക്ര​ട്ട​റി പു​സി ആ​ന​ന്ദ്, ജോ.​സെ​ക്ര​ട്ട​റി നി​ർ​മ​ൽ​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ മു​ൻ​കൂ​ർ ജാ​മ്യാ​പേ​ക്ഷ ത​ള്ളി​യെ​ങ്കി​ലും അ​റ​സ്റ്റ് ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ല. ഇ​വ​ർ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ൽ അ​പ്പീ​ൽ ന​ൽ​കി​യേ​ക്കു​മെ​ന്നും സൂ​ച​ന​യു​ണ്ട്. ജെ​ൻ സി ​വി​പ്ല​വ​ത്തി​ന് ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്ത് സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പോ​സ്റ്റി​ട്ട ടി.​വി.​കെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ചാ​ര​ണ വി​ഭാ​ഗം സെ​ക്ര​ട്ട​റി ആ​ധ​വ് അ​ർ​ജു​ന​ക്കെ​തി​രെ നി​യ​മ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഹൈ​കോ​ട​തി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ആ​ധ​വ് അ​ർ​ജു​ന പ്ര​ത്യേ​ക സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ഡ​ൽ​ഹി​ക്ക് പോ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​മി​ത്ഷാ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ കേ​ന്ദ്ര ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​ക്ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​നാ​ണ് ആ​ധ​വ് അ​ർ​ജു​ന ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ​ത്തി​യ​തെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ണ്ട്. വി​ജ​യ് ക്ക് ​രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മാ​യ സം​ര​ക്ഷ​ണം ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് കേ​ന്ദ്ര ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​ക്ക​ൾ ടി.​വി.​കെ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളെ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. ശ​നി​യാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്കു​ശേ​ഷം ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​വ് കെ. ​അ​ണ്ണാ​മ​ലൈ​യും ഡ​ൽ​ഹി​ക്ക് തി​രി​ച്ചു.

