Madhyamam
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightദുരന്തത്തിൽ...
    India
    Posted On
    date_range 28 Sept 2025 11:18 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Sept 2025 11:18 PM IST

    ദുരന്തത്തിൽ വിറങ്ങലിച്ച് വേലുച്ചാമിപുരം, കരൂർ ദുരന്തത്തിൽ ടി.വി.കെ നേതാക്കൾക്കെതിരെ കേസ്, കോടതിയിൽ കൂടുതൽ ഹരജികൾ

    Karur tragedy; case registered against leaders
    camera_altകരൂരിൽ ടി.വി.കെ റാലിയിൽ അപകടമുണ്ടായിടത്ത് ചിതറിക്കിടക്കുന്ന ചെരുപ്പുകൾ

    ക​രൂ​ർ: തമിഴ്നാട് കരൂരിൽ ​പ്രചാരണ റാലിക്കിടെ ഉണ്ടായ ദുരന്തത്തിൽ 40 പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായതിന് പിന്നാലെ ത​മി​ഴ​ക വെ​ട്രി​ക​ഴ​കം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പു​സി ആ​ന​ന്ദ്, ജോ​യ​ന്റ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി.​ടി. നി​ർ​മ​ൽ കു​മാ​ർ എ​​ന്നി​​വ​​രു​​ൾ​​പ്പെ​​ടെ നാ​​ലു​​പേ​​ർ​​ക്കെ​​തി​​രെ പൊ​​ലീ​​സ് കേ​​സ് ര​​ജി​​സ്റ്റ​​ർ ചെ​​യ്തു. അപകടത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞു. ഇ​തി​ൽ ഒ​മ്പ​ത് കു​ട്ടി​ക​ളും 17 സ്ത്രീ​ക​ളും 14 പു​രു​ഷ​ന്മാ​രും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും.

    പ്ര​​ചാ​​ര​​ണ പ​​രി​​പാ​​ടി ന​​ട​​ത്തു​​ന്ന​​തി​​ന് പൊ​​ലീ​​സ് അ​​നു​​മ​​തി ആ​​വ​​ശ്യ​​പ്പെ​​ട്ട് അ​​പേ​​ക്ഷ ന​​ൽ​​കി​​യ ക​​രൂ​​ർ വെ​​സ്റ്റ് ജി​​ല്ല സെ​​ക്ര​​ട്ട​​റി വി.​​പി. മ​​തി​​യ​​ഴ​​ക​​നാ​​ണ് ഒ​​ന്നാം പ്ര​​തി. മ​​നഃ​​പൂ​​ർ​​വ​​മ​​ല്ലാ​​ത്ത ന​​ര​​ഹ​​ത്യ, മ​​നു​​ഷ്യ​​ജീ​​വ​​ന് ഭീ​​ഷ​​ണി​​യാ​​കു​​ന്ന ത​​ര​​ത്തി​​ലു​​ള്ള അ​​ശ്ര​​ദ്ധ, പൊ​​ലീ​​സ് ഉ​​ത്ത​​ര​​വ് അ​​നു​​സ​​രി​​ക്കാ​​തി​​രി​​ക്ക​​ൽ, പൊ​​തു സ്വ​​ത്തി​​ന് നാ​​ശ​​ന​​ഷ്ടം എ​​ന്നീ വ​​കു​​പ്പു​​ക​​ൾ പ്ര​​കാ​​ര​​മാ​​ണ് കേ​​സെടുത്തത്​​. വി​ജ​യ്ക്കെ​തി​രെ കേ​സെ​ടു​ത്തി​ട്ടി​ല്ല. ടി.​​വി.​​കെ അ​​ധ്യ​​ക്ഷ​​ൻ വിജയ്‌യെ ​​അ​​റ​​സ്റ്റ് ചെ​​യ്യ​​ണ​​മെ​​ന്ന ആ​​വ​​ശ്യ​​വും ഉ​​യ​​ർ​​ന്നി​​ട്ടു​​ണ്ട്.

    ക​രൂ​രി​ലെ വി​വി​ധ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലാ​യി 117 പേ​രാ​ണ് ചി​കി​ത്സ​യി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന​ത്. ചി​ല​രു​ടെ നി​ല ഗു​രു​ത​ര​മാ​ണ്. മ​രി​ച്ച 40 പേ​രി​ൽ 33 പേ​ർ ക​രൂ​ർ ജി​ല്ല​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​വ​രാ​ണ്. ആ​റു​വ​യ​സ്സ് മു​ത​ൽ 12 വ​യ​സ്സ് വ​രെ​യു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ളാ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്.

    ആ​ദ​ര​സൂ​ച​ക​മാ​യി ത​മി​ഴ്നാ​ട് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ റ​ദ്ദാ​ക്കി. വി​ജ​യ് ക്കെ​തി​രെ പ​രി​ക്കേ​റ്റ​യാ​ൾ ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി ​ഹൈ​കോ​ട​തി ഞായറാഴ്ച പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചി​ല്ല. അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സി.​ബി.​ഐ​യെ​യോ പ്ര​ത്യേ​കാ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തെ​യോ (എ​സ്.​ഐ.​ടി) നി​യോ​ഗി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് മ​ദ്രാ​സ് ഹൈ​കോ​ട​തി ജ​ഡ്ജി ദ​ണ്ഡ​പാ​ണി​യു​ടെ വ​സ​തി​യി​ലെ​ത്തി ടി.​വി.​കെ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​രും ഹ​ര​ജി സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു.

    ദു​ര​ന്ത​ഭൂ​മി​യാ​യ ക​രൂ​രി​ലെ വേ​ലു​ച്ചാ​മി​പു​രം നി​ല​വി​ൽ യു​ദ്ധ​ക്ക​ള​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തീ​തി​യി​ലാ​ണു​ള്ള​ത്. റോ​ഡി​ൽ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ചെ​രി​പ്പു​ക​ളും പ​താ​ക​ക​ളും ഷാ​ളു​ക​ളും വെ​ള്ള​ക്കു​പ്പി​ക​ളും മ​റ്റും ചി​ത​റി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്നു. റോ​ഡി​നി​രു​വ​ശ​വു​മു​ള്ള മി​ക്ക കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ മു​ൻ​ഭാ​ഗ​വും ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി ത​ക​ർ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​ണ്. പ്ര​ചാ​ര​ണ യോ​ഗം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ന് ക​രൂ​രി​ലെ ലൈ​റ്റ് ഹൗ​സ് റൗ​ണ്ടാ​ന​യും ഉ​ഴ​വ​ർ ച​ന്ത​യും വി​ട്ടു​കി​ട്ട​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ടി.​വി.​കെ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ ആ​ദ്യം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​തെ​ന്നും ഈ ​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ വേ​ലു​ച്ചാ​മി​പു​ര​ത്തേ​ക്കാ​ൾ ഇ​ടു​ങ്ങി​യ​താ​ണെ​ന്നും ക്ര​മ​സ​മാ​ധാ​ന ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള ഡി.​ജി.​പി വെ​ങ്ക​ട്ട​രാ​മ​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു. പ​തി​നാ​യി​രം പേ​രെ​ത്തു​മെ​ന്നാ​ണ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞ​തെ​ങ്കി​ലും 27,000 പേ​രാ​ണ് വ​ന്ന​ത്. മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ വൈ​കി വി​ജ​യ് എ​ത്തി​യ​തും അ​പ​ക​ട​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യെ​ന്ന് ഡി.​ജി.​പി പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:tragedyVijay Rally StampedeKarur Stampede
    News Summary - Karur tragedy; case registered against leaders
