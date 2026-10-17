'തമിഴ്നാട്ടിൽ ഭിന്നതകളുണ്ടാകാം, ദേശീയതലത്തിൽ ഒന്നിക്കണം': ഡി.എം.കെയോട് 'ഇൻഡ്യ' മുന്നണിയിൽ സഹകരിക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്ത് കാർത്തി ചിദംബരംtext_fields
ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട്ടിൽ കോൺഗ്രസും ഡി.എം.കെയും തമ്മിൽ ഭിന്നതകളും പരാതികളും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന യാഥാർത്ഥ്യം തുറന്നുസമ്മതിച്ച് കോൺഗ്രസ് എം.പി കാർത്തി ചിദംബരം. സംസ്ഥാന തലത്തിൽ വ്യത്യസ്ത ചേരികളിൽ നിന്ന് മത്സരിച്ചാലും ദേശീയതലത്തിൽ ബി.ജെ.പിക്കെതിരെ 'ഇൻഡ്യ' മുന്നണിക്ക് കീഴിൽ ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഡി.എം.കെ തയ്യാറാകണമെന്ന് അദ്ദേഹം അഭ്യർത്ഥിച്ചു.
ചെന്നൈ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ്. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ പരസ്പരം പോരടിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് പൊതുവായ ദേശീയ വിഷയങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ കൈകോർക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് കാർത്തി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
'സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഭിന്നത സ്വാഭാവികം; ദേശീയതലത്തിൽ സഹകരണം വേണം'
തമിഴ്നാട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് പിന്നാലെ ഇരുപാർട്ടികളും തമ്മിലുണ്ടായ അകൽച്ചയെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് കാർത്തി ചിദംബരം നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്:
"കോൺഗ്രസിനെതിരെ ഡി.എം.കെയ്ക്ക് ചില പരാതികളും അതൃപ്തികളുമുണ്ടെന്ന കാര്യം ഞാൻ പൂർണമായും അംഗീകരിക്കുന്നു. സംസ്ഥാന തലത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ പരസ്പരം മത്സരിക്കുന്നതും അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതും സ്വാഭാവികമാണ്. എന്നാൽ അതേസമയം തന്നെ, സമാന വീക്ഷണമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ദേശീയതലത്തിൽ ഒന്നിച്ചുനിൽക്കാനും സഹകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കാനും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് സാധിക്കും."
— കാർത്തി ചിദംബരം വ്യക്തമാക്കി.
അടുത്ത പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി ദേശീയതലത്തിൽ കോൺഗ്രസിനും ബി.ജെ.പിക്കുമെതിരെ ഒരു മൂന്നാം മുന്നണി രൂപപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന്, അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ പ്രവചനം നടത്തുന്നത് വളരെ അപക്വമായിരിക്കുമെന്നും സമയം അതിക്രമിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം മറുപടി നൽകി.
Don't miss the exclusive news
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register