ഒരു കോടിയോളം പേർ പുറത്ത്; കർണാടകയിൽ അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടികയായി

ഒരു കോടിയോളം പേർ പുറത്ത്; കർണാടകയിൽ അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടികയായിtext_fields
ബെംഗളൂരു: പ്രത്യേക തീവ്രമായ പരിഷ്കരണത്തിന്റെ (എസ്.ഐ.ആർ) ഭാഗമായി കർണാടകയുടെ അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. 4,55,00,011 വോട്ടർമാരാണ് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. 99.32 ലക്ഷം പേർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് പുറത്തായി. എസ്.ഐ.ആറിന് മുമ്പ് 5,54,32,314 വോട്ടർമാരാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നത്. കരട് പട്ടികയിൽ നിന്ന് 1.07 കോടിയിലധികം പേരുകൾ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. ഇതിൽ 8.64 ലക്ഷം വോട്ടർമാരെക്കൂടി അന്തിമ പട്ടികയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.
അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ 2.25 കോടിയിലധികം പുരുഷന്മാരും 2.29 കോടി സ്ത്രീകളും 2,841 മൂന്നാം ലിംഗ വോട്ടർമാരും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇതിൽ 18-നും 19-നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള 6.83 ലക്ഷത്തിലധികം വോട്ടർമാരും 85 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള 3.92 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു.
താമസം മാറിയവർ അല്ലെങ്കിൽ വിവരശേഖരണ സമയത്ത് കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്തവർ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കരട് പട്ടികയിൽ നിന്ന് 80.62 ലക്ഷം പേരുകൾ നീക്കം ചെയ്തിരുന്നു. വോട്ടർമാർ മരണപ്പെട്ടതായി രേഖപ്പെടുത്തിയതിനാൽ 16.39 ലക്ഷം എൻട്രികളും, ഇരട്ടിപ്പ് കണ്ടെത്തിയതിനാൽ ഏഴ് ലക്ഷത്തിലധികം എൻട്രികളും, "മറ്റുള്ളവ" എന്ന വിഭാഗത്തിന് കീഴിൽ 3.83 ലക്ഷം എൻട്രികളും നീക്കം ചെയ്തു.
താമസം മാറിയതിനാലോ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്തതിനാലോ പേരുകൾ നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ട ആളുകൾ പേര് വീണ്ടും ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഫോം 6 അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. പുതിയ വോട്ടർമാരുടേത് ഉൾപ്പെടെ 7,87,534 അപേക്ഷകളാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അധികാരികൾക്ക് ലഭിച്ചത്.