‘നന്ദിനി’ തൈരിൽ കൈപൊള്ളി ഡി.കെ. ശിവകുമാർ സർക്കാർ; വില കുറക്കാൻ നിർദേശം

‘നന്ദിനി’ തൈരിൽ കൈപൊള്ളി ഡി.കെ. ശിവകുമാർ സർക്കാർ; വില കുറക്കാൻ നിർദേശംtext_fields
ബെംഗളൂരു: നന്ദിനി തൈരിന്റെ വില ലിറ്ററിന് 14 രൂപ വർധിപ്പിച്ചതിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമായതോടെ വിലയിൽ കുറവ് വരുത്താൻ തീരുമാനം. തൈരിന് ലിറ്ററിന് 2 രൂപ കുറക്കാൻ കർണാടക മിൽക്ക് ഫെഡറേഷന് (കെ.എം.എഫ്) സർക്കാർ നിർദേശം നൽകിയതായി മുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാർ അറിയിച്ചു.
കെ.എം.എഫ് പ്രതിനിധികളുമായും ജില്ലാ ക്ഷീര യൂണിയൻ ഭാരവാഹികളുമായും നടത്തിയ ചർച്ചക്ക് ശേഷമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി മാധ്യമങ്ങളോട് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.
നവംബർ ഒന്നു മുതലാണ് നന്ദിനി തൈരിന്റെ പുതുക്കിയ വില പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത്. ഇതോടെ ഒരു കിലോ തൈരിന്റെ വില 54 രൂപയിൽനിന്ന് 68 രൂപയായി ഉയർന്നു. അരക്കിലോ പാക്കറ്റിന്റെ വില 28 രൂപയിൽനിന്ന് 34 രൂപയായും വർധിച്ചു. പെട്ടെന്നുള്ള വർധനവിനെതിരെ ഉപഭോക്താക്കളും ഹോട്ടലുടമകളും രംഗത്തെത്തിയതോടെയാണ് തൈരിന് ലിറ്ററിന് 2 രൂപ കുറക്കാൻ ധാരണയായത്.
അതേസമയം, പാലിന് ലിറ്ററിന് 8 രൂപ വർധിപ്പിച്ച നടപടിയെ ഡി.കെ. ശിവകുമാർ ന്യായീകരിച്ചു. വിലവർധനവിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന തുകയിൽ 7 രൂപയും സംസ്ഥാനത്തെ 11 ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ക്ഷീരകർഷക കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് ലഭിക്കുകയെന്നും ബാക്കി 1 രൂപ ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്ക് നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വില കുറക്കാനുള്ള തീരുമാനം ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആശ്വാസമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. പുതുക്കിയ വില പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന തീയ്യതി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല.